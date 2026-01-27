iOS 26.3, operatörlerin konum takibini sınırlayacak

iOS, uygulamaların konum verilerinize nasıl erişeceğini kontrol etmenizi sağlıyor. Yaklaşık ya da kesin konumu paylaşabiliyor, erişim iznini bir kez mi yoksa sürekli olarak mı vereceğinizi seçebiliyorsunuz. Ancak hücresel ağlar bu izin sisteminin bir parçası olmadığından bağlı baz istasyonuna göre konumunuzu belirleyebiliyorlar.
"Kesin konumu sınırla" özelliği belli iPhone'larla sınırlı olacak
iOS 26.3 ile gelecek kesin konumu sınırla özelliğiyle iPhone’lar, kesin konumunuzun operatörlerle paylaşılmasını engelleyecek. Apple’a göre, bu özellik hücresel ağların aldığı bilgileri sınırlıyor. Hücresel ağlar, tam sokak adresinizi görmek yerine, cihazınızın bulunduğu genel mahalleyi görebilecek. Ancak bu özellik yalnızca Apple modemli seçili iPhone ve iPad'lerde (iPhone 16e, M5 iPad Pro ve iPhone Air dahil) kullanıma sunulacak.
Operatör desteği de başlangıçta sınırlı olacak ve yalnızca birkaç ülkede desteklenecek. Almanya’da Telekom, İngiltere’de EE, BT, Amerika’da Boost Mobile ve Tayland’da AIS, True operatörleri yeni konum gizliliği özelliğini sunacak.
Apple, bu yeni iOS 26.3 güvenlik özelliğinin acil durum aramaları sırasında acil servislerle hassas konum verisi paylaşımını etkilemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca uygulamalar ve Bul ağı aracılığıyla paylaşılan konum verilerini de etkilemeyecek. iOS 26.3 yayınlandıktan sonra, Ayarlar - Hücresel - Hücresel Veri Seçenekleri altından "Kesin Konumu Sınırla" özelliği açılabilecek.
