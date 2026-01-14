iOS 26.3 public beta 2 yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.3 Public Beta 2 güncellemesini yayınladı. Yaklaşık bir aylık aranın ardından gelen yeni sürüm, RCS altyapısı için uçtan uca şifreleme desteği, hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor. Nihai sürümün ise Ocak sonu veya Şubat başında yayınlanması bekleniyor.

iOS 26.3 Public beta 2'nin sistem dosyalarında yapılan incelemeler, RCS için uçtan uca şifreleme desteğinin altyapı seviyesinde hazırlanmaya başlandığını gösteriyor. Beta 2'de yer alan "SupportsE2EE" kod dizisi, operatör tarafında RCS uçtan uca şifreleme desteğine işaret ediyor. Apple, daha önce RCS mesajlaşma standardı için uçtan uca şifreleme desteği sunacağını açıklamıştı.

Şu an için özelliğin hangi iOS sürümüyle aktif hâle geleceği netleşmiş değil. iOS 26.3 beta 2’de ortaya çıkan yeni kodlar, özelliğin test sürecine girmiş olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca uçtan uca şifrelemenin eklenmesi hâlinde, platformlar arası mesajlaşmada güvenlik seviyesi belirgin biçimde artabilir.

iOS 26.3 beta 2, beta 1'de sunulan bazı yenilikleri de koruyor. Bunlar arasında iPhone'dan Android’e veri aktarımını kolaylaştıran yeni bir seçenek, güncellenen duvar kâğıdı galerisi ve Avrupa Birliği kullanıcılarına özel bildirim yönlendirme özelliği yer alıyor. Bildirim yönlendirme işlevi, Dijital Pazarlar Yasası kapsamında yalnızca AB'de aktif durumda.

Apple'ın iOS 26.3 beta sürecini birkaç ara güncellemeyle sürdürmesi bekleniyor. Kararlı sürümün önümüzdeki haftalarda yayınlanması planlanırken, RCS için uçtan uca şifreleme desteğinin bu sürüme dahil edilip edilmeyeceği beta sürecinin ilerleyen aşamalarında netleşecek.

