iOS 26.4.1 güncellemesi, iki önemli değişiklikle yayınlandı

iCloud veri senkronizasyon sorunu çözüldü
Geliştiriciler, 26.4 sürümünü çalıştıran iPhone'ların iCloud değişiklik bildirimlerini almayı bıraktığını fark etmişti; bu durum, Apple'ın kendi Parolalar uygulaması da dahil olmak üzere CloudKit çerçevesini kullanan uygulamalar için bulut veri senkronizasyonunu etkiliyordu. Apple, yeni yayınlanan iOS 26.4.1 sürümüyle bu sorunu çözdü.
iCloud sorunu, Drafts gibi CloudKit çerçevesine dayanan birçok üçüncü taraf uygulamayı etkilemesine rağmen bir süre gözden kaçmıştı. Bu sorun, kullanıcının bir cihazda yaptığı değişikliklerin iPhone ve iPad istemcilerine otomatik olarak iletilmemesi anlamına geliyordu. Etkilenen geliştiriciler, Apple'a hata raporları göndermekten ve şirketin işletim sistemi düzeltmesini yayınlamasını beklemekten başka bir şey yapamıyorlardı, bu artık gerçekleşti.
Bu hata, Apple Parolalar uygulamasındaki paylaşılan parolalar özelliği gibi CloudKit altyapısına dayanan bazı Apple hizmetlerini de etkiledi. Bu nedenle, son zamanlarda iPhone uygulamalarınızla veri senkronizasyon sorunları yaşıyorsanız ve cihazınız iOS 26.4 sürümünü çalıştırıyorsa, iOS 26.4.1'e güncellemeniz yerinde olacaktır. Hata iPadOS 26.4’de de mevcut ancak macOS Tahoe 26.4 aynı sorundan etkilenmedi.
Çalınan Aygıt Koruması artık kurumsal cihazlarda da varsayılan olarak açık
Çalınan Aygıt Koruması'nın iOS 26.4'ten iOS 26.4.1'e güncellenen iPhone'larda otomatik olarak etkinleştirileceği de belirtiliyor. Bu, muhtemelen bir iş yeri/kuruluş tarafından yönetilen cihazlar için geçerli; çünkü iOS 26.4, zaten varsayılan olarak bu özelliği etkinleştiriyor. iOS 26.4 öncesinde, bu güvenlik özelliği tüm iPhone'larda varsayılan olarak kapalı. Ayarlar uygulamasından Yüz Tanıma ve Parola bölümünden açmak gerekiyor.
