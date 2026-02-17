iOS 26.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

iOS 26.4 beta 1 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 26.4 beta 1, medya uygulamaları, güvenlik sistemleri, kişiselleştirme özellikleri ve arayüz tasarımı genelinde önemli iyileştirmeler sunuyor. Apple, şifreleme testlerini geliştiriyor, video podcast oynatımını iyileştiriyor, Apple Intelligence araçlarını genişletiyor ve cihaz korumasını varsayılan olarak etkinleştiriyor. Aynı zamanda, App Store, Kişiler ve Duvar Kağıdı Galerisi genelinde görsel güncellemeler, daha bütünleşik bir sistem deneyimi yaratıyor.
Apple Music’e yeni özellik: Playlist Playground
Playlist Playground özelliği otomatik olarak özel bir başlıkla birlikte 25 şarkılık bir liste oluşturuyor. Oluşturduğunuz çalma listeleri ek metin istemleriyle daha da özelleştirilebiliyor ve kapak resmi ve açıklama seçebiliyorsunuz.
Apple Müzik ayrıca bulunduğunuz konumdaki konserleri ve hayranı olduğunuz sanatçıların turne tarihlerini bulmanıza yardımcı olan "Yakınınızdaki Konserler" özelliğine sahip oldu.
Apple Podcast’e videolu bölümler eklendi
iOS 26.4 Podcast uygulaması, kullanıcıların programları izleme ve dinleme arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak ve videolar çevrimdışı izleme için indirilebilecek. HLS, ağ bağlantısından bağımsız olarak sorunsuz oynatma sağlıyor, bu nedenle videolar Wi-Fi veya hücresel ağda çalışıyor. Apple, yeni video bölümlerinin Yeni ve Kategori bölümlerinde kişiselleştirilmiş öneriler ve editör önerileri de dahil olmak üzere mevcut Apple Podcast özellikleriyle entegre olacağını söylüyor.
Çalınan Aygıt Koruması varsayılan olarak etkin
Apple, yeni iPhone hırsızlık yöntemiyle ilgili raporların ardından 2023 yılında Çalınan Cihaz Korumasını uygulamaya koydu. Hırsızlar, hedefledikleri kurbanın şifresini öğrenmek için onu gözetliyor ve ardından hedef kişinin iPhone'unu çalıyorlardı. Şifreyle, suçlular banka hesaplarını boşaltabiliyor, şifrelere erişebiliyor ve Bul özelliğini devre dışı bırakabiliyorlardı.
Çalınan Cihaz Koruması, Parolalar uygulaması, Bul'daki Kayıp modu, Safari satın alımları ve daha fazlası gibi belirli iPhone özelliklerine erişmek için Face ID veya Touch ID ile ek kimlik doğrulaması gerektiriyor. Bazı özellikler kimlik doğrulaması olmadan tamamen devre dışı bırakılırken, bazılarında bir saatlik güvenlik gecikmesi etkinleştiriliyor.
Mesajlar için Uçtan Uca RCS şifrelemesi
Apple, RCS mesajları için uçtan uca şifreleme (E2EE) uygulamak üzere GSM Association ile çalışıyor. iPhone'lar arasında mesaj göndermek için kullanılan mesajlaşma protokolü olan iMessage, uzun zamandır uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. Android cihazlar arasındaki RCS mesajları da E2EE özelliğine sahip ancak Android'den iPhone'a (ya da tam tersi) iletişim için tam şifreleme yok. RCS için E2EE'nin eklenmesiyle, iPhone kullanıcıları ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlar iMessage kadar güvenli olacak.
Uçtan uca şifrelemeye sahip RCS ile gönderilen mesajlarda, konuşma arayüzünde bir kilit simgesi görünecek. Şu an itibariyle Apple, iPhone'dan iPhone'a RCS şifrelemesini test ediyor ve bu özellik, gelecekteki bir iOS 26 güncellemesinde iPhone ve Android konuşmaları için kullanıma sunulacak.
Apple Hesabı ekranında değişiklikler
App Store, Apple Music ve kullanıcı ayarları bulunan diğer uygulamalarda, mevcut profil özelliğinin yerini alan yeni birleşik Apple Hesabı merkezi bulunuyor. Her uygulama için önceki profil ayarlarıyla büyük ölçüde aynı işlevselliği sunuyor ancak yeni birleşik tasarıma sahip.
App Store, uygulamaları ve satın alma geçmişini birleştiriyor ve uygulama güncellemeleri için özel bir bölüme sahip. Artık uygulama güncellemelerine ulaşmak için iki dokunuş gerekiyor. Eskiden güncellemeler profil sayfasının en altında yer alıyordu. App Store'un gezinme çubuğunda da artık ayrı bir Arama düğmesi bulunmuyor. Arama çubuğu, üzerine gelindiğinde altta değil üstte yer alıyor.
Ambiyans müziği araç takımı
Duvar kağıdı ve saat kadranı galerisi
Anımsatıcılar'a Acil bölümü
iCloud Web ayarları
Ayarlar uygulamasının iCloud bölümünde, arayüzün en altına kaydırdığınızda artık iCloud.com seçeneği bulunuyor. Bu, daha önce mevcut olan basit "iCloud Verilerine Web Üzerinden Erişim" seçeneğinin yerini alıyor. Bu ayar, güvenilir Apple cihazlarının iCloud.com'a arama sonuçları sağlamasına izin veren yeni "Aramaya İzin Ver" seçeneği içeriyor.
iOS 26.4, geliştirici beta test kullanıcıları için indirilebilir. Güncellemenin yapı numarası 23E5207q. Geliştiriciler, Ayarlar uygulamasına gidip Genel, ardından Yazılım Güncellemesi'ni seçerek güncellemeyi yükleyebilir. iOS 26.4 genel beta sürümünün önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: