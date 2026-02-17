Giriş
    iOS 26.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

    Apple, sürpriz bir şekilde iOS 26.4 beta 1 sürümü yayınladı. İlk olarak geliştiriciler için yayınlanan güncelleme, iPhone'lara birçok yeni özellik ve değişiklik getiriyor.

    iOS 26.4 beta indir & yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, 16 Ocak’ta geliştiricilere, iPhone'a oldukça fazla yeni özellik ekleyen yakında çıkacak olan iOS 26.4 güncellemesinin ilk beta sürümünü sundu. Müzik uygulaması, Mesajlar, Apple Podcast ve daha birçok uygulamada yeni değişiklikler var. İşte iOS 26.4 beta 1'deki tüm yeni özelliklerin tam listesi:

    iOS 26.4 beta 1 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 26.4 beta 1, medya uygulamaları, güvenlik sistemleri, kişiselleştirme özellikleri ve arayüz tasarımı genelinde önemli iyileştirmeler sunuyor. Apple, şifreleme testlerini geliştiriyor, video podcast oynatımını iyileştiriyor, Apple Intelligence araçlarını genişletiyor ve cihaz korumasını varsayılan olarak etkinleştiriyor. Aynı zamanda, App Store, Kişiler ve Duvar Kağıdı Galerisi genelinde görsel güncellemeler, daha bütünleşik bir sistem deneyimi yaratıyor.

    Apple Music’e yeni özellik: Playlist Playground

    iOS 26.4 Apple Müzik Playlist Playground Tam Boyutta Gör
    Apple Müzik, kullanıcıların metin tabanlı komutla çalma listesi oluşturmasına olanak tanıyan yeni “Playlist Playground” özelliğine sahip. Apple Music uygulamasında artık bir istek yazıp çalma listesi için otomatik şarkı önerileri alma seçeneği bulunuyor. Apple'ın "sabah kahvesi müziği", "hip-hop parti şarkıları" ve "1970'leri tanımlayan disko şarkıları" gibi önceden ayarlanmış bazı önerileri var ancak herhangi bir fikri, ruh halini veya duyguyu yazabilirsiniz.

    Playlist Playground özelliği otomatik olarak özel bir başlıkla birlikte 25 şarkılık bir liste oluşturuyor. Oluşturduğunuz çalma listeleri ek metin istemleriyle daha da özelleştirilebiliyor ve kapak resmi ve açıklama seçebiliyorsunuz.

    Apple Müzik ayrıca bulunduğunuz konumdaki konserleri ve hayranı olduğunuz sanatçıların turne tarihlerini bulmanıza yardımcı olan "Yakınınızdaki Konserler" özelliğine sahip oldu.

    Apple Podcast’e videolu bölümler eklendi

    iOS 26.4 Apple Podcast video Tam Boyutta Gör
    iOS 26.4 ile Apple, Podcast uygulamasına video podcast özelliğini ekledi. Bu özellik, podcast içerik üreticilerine benzeri görülmemiş kontrol ve para kazanma fırsatı sağlarken, yüksek kaliteli izleme deneyimi sunmak için HTTP Canlı Yayın (HLS) kullanıyor.

    iOS 26.4 Podcast uygulaması, kullanıcıların programları izleme ve dinleme arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak ve videolar çevrimdışı izleme için indirilebilecek. HLS, ağ bağlantısından bağımsız olarak sorunsuz oynatma sağlıyor, bu nedenle videolar Wi-Fi veya hücresel ağda çalışıyor. Apple, yeni video bölümlerinin Yeni ve Kategori bölümlerinde kişiselleştirilmiş öneriler ve editör önerileri de dahil olmak üzere mevcut Apple Podcast özellikleriyle entegre olacağını söylüyor.

    Çalınan Aygıt Koruması varsayılan olarak etkin

    iOS 26.4 çalınan cihaz koruması Tam Boyutta Gör
    Çalınan Cihaz Koruması artık isteğe bağlı bir özellik olmaktan ziyade tüm iPhone kullanıcıları için varsayılan olarak etkinleştiriliyor.

    Apple, yeni iPhone hırsızlık yöntemiyle ilgili raporların ardından 2023 yılında Çalınan Cihaz Korumasını uygulamaya koydu. Hırsızlar, hedefledikleri kurbanın şifresini öğrenmek için onu gözetliyor ve ardından hedef kişinin iPhone'unu çalıyorlardı. Şifreyle, suçlular banka hesaplarını boşaltabiliyor, şifrelere erişebiliyor ve Bul özelliğini devre dışı bırakabiliyorlardı.

    Çalınan Cihaz Koruması, Parolalar uygulaması, Bul'daki Kayıp modu, Safari satın alımları ve daha fazlası gibi belirli iPhone özelliklerine erişmek için Face ID veya Touch ID ile ek kimlik doğrulaması gerektiriyor. Bazı özellikler kimlik doğrulaması olmadan tamamen devre dışı bırakılırken, bazılarında bir saatlik güvenlik gecikmesi etkinleştiriliyor.

    Mesajlar için Uçtan Uca RCS şifrelemesi

    iOS 26.4 RCS şifrelenmiş mesaj iPhone & Android Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 26.4, iPadOS 26.4 ve macOS Tahoe 26.4 ile şu anda platformlar arası mesajlaşma için mevcut olmayan bir güvenlik özelliği olan RCS mesajları için uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) test ediyor.

    Apple, RCS mesajları için uçtan uca şifreleme (E2EE) uygulamak üzere GSM Association ile çalışıyor. iPhone'lar arasında mesaj göndermek için kullanılan mesajlaşma protokolü olan iMessage, uzun zamandır uçtan uca şifrelemeyi destekliyor. Android cihazlar arasındaki RCS mesajları da E2EE özelliğine sahip ancak Android'den iPhone'a (ya da tam tersi) iletişim için tam şifreleme yok. RCS için E2EE'nin eklenmesiyle, iPhone kullanıcıları ile Android kullanıcıları arasındaki mesajlar iMessage kadar güvenli olacak.

    Uçtan uca şifrelemeye sahip RCS ile gönderilen mesajlarda, konuşma arayüzünde bir kilit simgesi görünecek. Şu an itibariyle Apple, iPhone'dan iPhone'a RCS şifrelemesini test ediyor ve bu özellik, gelecekteki bir iOS 26 güncellemesinde iPhone ve Android konuşmaları için kullanıma sunulacak.

    Apple Hesabı ekranında değişiklikler

    iOS 26.4 beta yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler Tam Boyutta Gör

    App Store, Apple Music ve kullanıcı ayarları bulunan diğer uygulamalarda, mevcut profil özelliğinin yerini alan yeni birleşik Apple Hesabı merkezi bulunuyor. Her uygulama için önceki profil ayarlarıyla büyük ölçüde aynı işlevselliği sunuyor ancak yeni birleşik tasarıma sahip.

    App Store, uygulamaları ve satın alma geçmişini birleştiriyor ve uygulama güncellemeleri için özel bir bölüme sahip. Artık uygulama güncellemelerine ulaşmak için iki dokunuş gerekiyor. Eskiden güncellemeler profil sayfasının en altında yer alıyordu. App Store'un gezinme çubuğunda da artık ayrı bir Arama düğmesi bulunmuyor. Arama çubuğu, üzerine gelindiğinde altta değil üstte yer alıyor.

    Ambiyans müziği araç takımı

    iOS 26.4 Ambinasyon Müziği widget Tam Boyutta Gör
    Ana Ekran ve Kilit Ekranı için yeni Ambiyans Müziği widget'ı bulunuyor. Uyku, üretkenlik, rahatlama ve daha fazlası için farklı yerleşik ortam müziği seçeneklerini oynatmayı destekliyor.

    Duvar kağıdı ve saat kadranı galerisi

    iOS 26.4 yeni duvar kağıdı galerisi Tam Boyutta Gör
    iOS 26.4 ile Duvar kağıdı galerisi, Hava Durumu, Astronomi, Emoji, Renkler ve fazlası gibi her kategoriden duvar kağıtlarının iPhone'a indirilmesine olanak tanıyan güncellenmiş bir tasarıma sahip. Apple Watch uygulamasındaki Saat Kadranı galerisinde de aynı tasarım değişikliği mevcut.

    Anımsatıcılar'a Acil bölümü

    iOS 26.4 Anımsatıcılar Acil Tam Boyutta Gör
    iOS 26.4, Anımsatıcılar uygulamasına "Acil" bölümü ekliyor. Oluşturma sırasında Acil seçeneği açık olan hatırlatıcılar burada görünüyor. Acil seçeneği, hatırlatıcıların alarmı olmasını sağlayarak, anımsatıcının ne zaman yapılacağı konusunda net bir uyarı almanızı sağlıyor.

    iCloud Web ayarları

    Ayarlar uygulamasının iCloud bölümünde, arayüzün en altına kaydırdığınızda artık iCloud.com seçeneği bulunuyor. Bu, daha önce mevcut olan basit "iCloud Verilerine Web Üzerinden Erişim" seçeneğinin yerini alıyor. Bu ayar, güvenilir Apple cihazlarının iCloud.com'a arama sonuçları sağlamasına izin veren yeni "Aramaya İzin Ver" seçeneği içeriyor.

    iOS 26.4, geliştirici beta test kullanıcıları için indirilebilir. Güncellemenin yapı numarası 23E5207q. Geliştiriciler, Ayarlar uygulamasına gidip Genel, ardından Yazılım Güncellemesi'ni seçerek güncellemeyi yükleyebilir. iOS 26.4 genel beta sürümünün önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

