iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, beta test kullanıcıları için iOS 26.4 RC ve iPadOS 26.4 RC güncellemesini sundu. Bu, bir sürpriz olmazsa yeni iOS 26 sürümünün önümüzdeki hafta uyumlu tüm cihazlarda görüneceği anlamına geliyor. Sürüm adayı, Apple'ın resmi sürüm notlarını içeriyor ve güncellemede nelerin yer aldığına dair ayrıntıları veriyor. İşte iOS 26.4 güncelleme içeriği:

iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 26.4 RC güncellemesi, yeni Apple Music özellikleri, yeni emojiler ve sistem genelinde daha fazla güvenlik odaklı iyileştirmeler dahil olmak üzere yeni bir dizi değişiklik getiriyor.

Apple Music

Playlist Playground (beta): Yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma

Yakındaki konserler ve dinlenilen müziğe göre yeni sanatçı önerileri

İnternetsiz müzik bulma (Denetim Merkezi’nde Müzik Tanı)

Uyku, Rahatlama, Verimlilik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı

Albüm ve çalma listeleri için tam ekran görünümü

Erişilebilirlik

Parlaklık efektlerini azaltma

Medyayı görüntülerken simgeye dokunarak altyazı ve yazılara kolayca erişme

Liquid Glass animasyonlarını azaltmak için Hareketi Azalt ayarı

Diğer

8 yeni emoji (Orka, trombon, heyelan, balet dansçıları, bozuk yüz, kavga bulutu, hazine sandığı, tüylü yaratık)

Freeform için gelişmiş görüntü oluşturma ve düzenleme araçları ve premium içerik kitaplığı

Anımsatıcıları acil olarak işaretleme ve akıllı listede filtreleyebilme

Aile Paylaşımı gruplarındaki kişilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanabilmesi

Hızlı yazarken klavyede görülen bir sorunu düzeltir

