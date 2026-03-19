iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?
iOS 26.4 RC güncellemesi, yeni Apple Music özellikleri, yeni emojiler ve sistem genelinde daha fazla güvenlik odaklı iyileştirmeler dahil olmak üzere yeni bir dizi değişiklik getiriyor.
Apple Music
- Playlist Playground (beta): Yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma
- Yakındaki konserler ve dinlenilen müziğe göre yeni sanatçı önerileri
- İnternetsiz müzik bulma (Denetim Merkezi’nde Müzik Tanı)
- Uyku, Rahatlama, Verimlilik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı
- Albüm ve çalma listeleri için tam ekran görünümü
Erişilebilirlik
- Parlaklık efektlerini azaltma
- Medyayı görüntülerken simgeye dokunarak altyazı ve yazılara kolayca erişme
- Liquid Glass animasyonlarını azaltmak için Hareketi Azalt ayarı
Diğer
- 8 yeni emoji (Orka, trombon, heyelan, balet dansçıları, bozuk yüz, kavga bulutu, hazine sandığı, tüylü yaratık)
- Freeform için gelişmiş görüntü oluşturma ve düzenleme araçları ve premium içerik kitaplığı
- Anımsatıcıları acil olarak işaretleme ve akıllı listede filtreleyebilme
- Aile Paylaşımı gruplarındaki kişilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanabilmesi
- Hızlı yazarken klavyede görülen bir sorunu düzeltir
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur