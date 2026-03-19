    iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek tüm yenilikler

    Apple, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcılarına iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 RC sürümü açtı. Bu, yeni iOS 26 güncellemesiyle gelecek yeniliklerin resmi olarak belli olduğu anlamına geliyor.

    ios 26.4 rc güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, beta test kullanıcıları için iOS 26.4 RC ve iPadOS 26.4 RC güncellemesini sundu. Bu, bir sürpriz olmazsa yeni iOS 26 sürümünün önümüzdeki hafta uyumlu tüm cihazlarda görüneceği anlamına geliyor. Sürüm adayı, Apple'ın resmi sürüm notlarını içeriyor ve güncellemede nelerin yer aldığına dair ayrıntıları veriyor. İşte iOS 26.4 güncelleme içeriği:

    iOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 26.4 RC güncellemesi, yeni Apple Music özellikleri, yeni emojiler ve sistem genelinde daha fazla güvenlik odaklı iyileştirmeler dahil olmak üzere yeni bir dizi değişiklik getiriyor.

    Apple Music

    • Playlist Playground (beta): Yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma
    • Yakındaki konserler ve dinlenilen müziğe göre yeni sanatçı önerileri
    • İnternetsiz müzik bulma (Denetim Merkezi’nde Müzik Tanı)
    • Uyku, Rahatlama, Verimlilik ve Sağlık için Ambiyans Müziği araç takımı
    • Albüm ve çalma listeleri için tam ekran görünümü

    Erişilebilirlik

    • Parlaklık efektlerini azaltma
    • Medyayı görüntülerken simgeye dokunarak altyazı ve yazılara kolayca erişme
    • Liquid Glass animasyonlarını azaltmak için Hareketi Azalt ayarı

    Diğer

    • 8 yeni emoji (Orka, trombon, heyelan, balet dansçıları, bozuk yüz, kavga bulutu, hazine sandığı, tüylü yaratık)
    • Freeform için gelişmiş görüntü oluşturma ve düzenleme araçları ve premium içerik kitaplığı
    • Anımsatıcıları acil olarak işaretleme ve akıllı listede filtreleyebilme
    • Aile Paylaşımı gruplarındaki kişilerin kendi ödeme yöntemlerini kullanabilmesi
    • Hızlı yazarken klavyede görülen bir sorunu düzeltir
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 4 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 5 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

