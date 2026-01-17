Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor

    iOS 26.4 güncellemesiyle iPhone’lara dokuz yeni emoji geliyor. İşte teknoloji devi Apple’ın yeni emojileri ne zaman sunacağı ve hangi sembollerin ekleneceği:   

    iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor Tam Boyutta Gör
    iOS 26.4 güncellemesi, Apple kullanıcılarının günlük iletişim alışkanlıklarını zenginleştirecek yeni emojilerle geliyor. İlk aşamada Mart veya Nisan aylarında yayınlanması beklenen bu sürüm, iPhone’un emoji klavyesini doğrudan etkileyecek yenilikler barındırıyor. Unicode Konsorsiyumu tarafından geçtiğimiz yıl önizlemesi paylaşılan yeni emojiler, iOS 26.4 ile birlikte iPhone ekosistemine entegre edilecek. Bu güncelleme, teknik olarak büyük bir sistem değişikliği sunmasa da kullanıcı deneyimini günlük mesajlaşma ve sosyal medya etkileşimleri açısından daha ifade gücü yüksek hale getirmeyi amaçlıyor.

    İşte iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler:

    iOS 26.4 ile iPhone’lara eklenecek yeni emojiler, hem eğlenceli hem de sembolik anlamlar taşıyor. Trombon ve hazine sandığı gibi nesne temelli emojiler, müzik ve keşif temalı sohbetlerde kullanım alanı bulacak. Çarpık yüz ve savaş bulutu gibi ifadeye dayalı emojiler ise duygusal veya mizahi anlatımı güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle çarpık yüz emojisi, daha önce farklı platformlarda popüler olmuş ve dijital kültürde kendine yer edinmiş bir ifade olarak dikkat çekiyor.

    iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni emojiler arasında yer alan tüylü yaratık, halk arasında Kocaayak veya Sasquatch olarak bilinen figürü temsil ediyor. Bu emoji, popüler kültür referanslarını sohbetlere taşımak isteyen kullanıcılar için ilgi çekici bir alternatif sunuyor. Orka ve elma çekirdeği gibi doğa temalı emojiler ise çevre, beslenme ve hayvanlar üzerine yapılan paylaşımlarda daha fazla görsel çeşitlilik sağlıyor. Bale dansçıları ve heyelan emojileri de hem sanatsal hem de doğal olayları anlatmak için kullanılabilecek semboller arasında yer alıyor.

    Apple, daha önce iOS 18.4 güncellemesinde benzer bir emoji genişlemesi sunmuştu. iOS 17.4, iOS 16.4 ve iOS 15.4 sürümlerinde de yeni emojilerin yılın ilk aylarında kullanıma açıldığı görülüyor. Bu durum, iOS 26.4 güncellemesinin de benzer bir takvimle yayınlanacağını güçlü şekilde işaret ediyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde bulunan Genmoji özelliği, kullanıcıların kendi emojilerini oluşturmasına olanak tanırken, standart emoji klavyesine eklenen bu yeni semboller tüm uyumlu iPhone’larda erişilebilir olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hotline miami 2 türkçe yama elmalı biskrem is bankası kredi kartı kapatma mobil bankacılık opel vectra c kasa en çok tutulan modeli 300.000 km araba alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum