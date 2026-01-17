iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor

İşte iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler:
iOS 26.4 ile iPhone’lara eklenecek yeni emojiler, hem eğlenceli hem de sembolik anlamlar taşıyor. Trombon ve hazine sandığı gibi nesne temelli emojiler, müzik ve keşif temalı sohbetlerde kullanım alanı bulacak. Çarpık yüz ve savaş bulutu gibi ifadeye dayalı emojiler ise duygusal veya mizahi anlatımı güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle çarpık yüz emojisi, daha önce farklı platformlarda popüler olmuş ve dijital kültürde kendine yer edinmiş bir ifade olarak dikkat çekiyor.
Apple, daha önce iOS 18.4 güncellemesinde benzer bir emoji genişlemesi sunmuştu. iOS 17.4, iOS 16.4 ve iOS 15.4 sürümlerinde de yeni emojilerin yılın ilk aylarında kullanıma açıldığı görülüyor. Bu durum, iOS 26.4 güncellemesinin de benzer bir takvimle yayınlanacağını güçlü şekilde işaret ediyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde bulunan Genmoji özelliği, kullanıcıların kendi emojilerini oluşturmasına olanak tanırken, standart emoji klavyesine eklenen bu yeni semboller tüm uyumlu iPhone’larda erişilebilir olacak.