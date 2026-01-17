iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor

Tam Boyutta Gör iOS 26.4 güncellemesi, Apple kullanıcılarının günlük iletişim alışkanlıklarını zenginleştirecek yeni emojilerle geliyor. İlk aşamada Mart veya Nisan aylarında yayınlanması beklenen bu sürüm, iPhone’un emoji klavyesini doğrudan etkileyecek yenilikler barındırıyor. Unicode Konsorsiyumu tarafından geçtiğimiz yıl önizlemesi paylaşılan yeni emojiler, iOS 26.4 ile birlikte iPhone ekosistemine entegre edilecek. Bu güncelleme, teknik olarak büyük bir sistem değişikliği sunmasa da kullanıcı deneyimini günlük mesajlaşma ve sosyal medya etkileşimleri açısından daha ifade gücü yüksek hale getirmeyi amaçlıyor.

WhatsApp yeni özelliklerle güvenlik ve özelleştirmeyi güçlendirdi 6 gün önce eklendi

İşte iOS 26.4 güncellemesiyle gelecek yeni emojiler:

iOS 26.4 ile iPhone’lara eklenecek yeni emojiler, hem eğlenceli hem de sembolik anlamlar taşıyor. Trombon ve hazine sandığı gibi nesne temelli emojiler, müzik ve keşif temalı sohbetlerde kullanım alanı bulacak. Çarpık yüz ve savaş bulutu gibi ifadeye dayalı emojiler ise duygusal veya mizahi anlatımı güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle çarpık yüz emojisi, daha önce farklı platformlarda popüler olmuş ve dijital kültürde kendine yer edinmiş bir ifade olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni emojiler arasında yer alan tüylü yaratık, halk arasında Kocaayak veya Sasquatch olarak bilinen figürü temsil ediyor. Bu emoji, popüler kültür referanslarını sohbetlere taşımak isteyen kullanıcılar için ilgi çekici bir alternatif sunuyor. Orka ve elma çekirdeği gibi doğa temalı emojiler ise çevre, beslenme ve hayvanlar üzerine yapılan paylaşımlarda daha fazla görsel çeşitlilik sağlıyor. Bale dansçıları ve heyelan emojileri de hem sanatsal hem de doğal olayları anlatmak için kullanılabilecek semboller arasında yer alıyor.

Apple, daha önce iOS 18.4 güncellemesinde benzer bir emoji genişlemesi sunmuştu. iOS 17.4, iOS 16.4 ve iOS 15.4 sürümlerinde de yeni emojilerin yılın ilk aylarında kullanıma açıldığı görülüyor. Bu durum, iOS 26.4 güncellemesinin de benzer bir takvimle yayınlanacağını güçlü şekilde işaret ediyor. Ayrıca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde bulunan Genmoji özelliği, kullanıcıların kendi emojilerini oluşturmasına olanak tanırken, standart emoji klavyesine eklenen bu yeni semboller tüm uyumlu iPhone’larda erişilebilir olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26.4 ile iPhone’lara yeni emojiler geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: