iOS 26.4, iPhone'lara yeni hotspot özelliği getiriyor

Hotspot veri kullanımı görülebilecek
iOS 26.4, Maksimum Uyumluluk seçeneğinin altında Kişisel Erişim Noktası ayarlarına yeni bir özellik ekliyor: Veri kullanımı. Bu menüde artık hotspot bağlantısını kullanan cihazlar listeleniyor. Apple dışı cihaz ise "Diğer Cihazlar" olarak gösteriliyor. Bağlı cihazın iPhone’un mobil internetinden ne kadar tükettiği de görülebiliyor.
Daha önce, Kişisel Erişim Noktasına bağlı cihazların ne kadar veri kullandığını görmenin bir yolu yoktu. Yeni özellik, sınırlı mobil internet paketi olan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak.
iOS 26.4 şu anda geliştiriciler için beta sürümde. Yakında genel beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Apple, güncellemeyi tüm kullanıcılara ilkbaharda yayınlamayı planlıyor.