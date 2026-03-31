    iOS 26.5 beta yayınlandı: Yeni Siri iOS 27'ye kaldı

    Apple, iOS 26.5'in ilk beta sürümünü yayınladı. Ancak, Gemini destekli yapay zeka özellikleri, ne de yeni Siri güncellemeye dahil edilmedi. Anlaşılan Apple, sürprizi iOS 27'ye saklıyor.

    ios 26.5 beta 1 yeni siri yapay zeka özellikleri içermiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, geliştiriciler ve meraklılar için iOS 26.5’in ilk betasını yayınladı. iOS 26.5 beta 1, yeni Siri ve Apple Intelligence özellikleri içermiyor. Apple gelecekteki bir beta sürümüyle şaşırtabilir ancak tüm işaretler Gemini destekli yapay zeka özelliklerinin iOS 27 ile sunulacağını gösteriyor.

    Apple, Apple Intelligence'ı Haziran 2024'te duyurdu. Şirket, iOS 18.1, iOS 18.2, iOS 18.3 ve iOS 18.4'ün bir parçası olarak gösterdiği özelliklerin çoğunu yayınladı. Ancak Kişisel Zeka, iOS 18 güncellemelerine hiç dahil edilmedi. Apple'ın başta duyurduğu uygulama içi eylem ve ekran farkındalığı özellikleri de dahil edilmedi.

    iOS 18’in ardından iOS 26 geldi. Apple, iOS 26.4 güncellemesiyle yeni Siri özelliklerini sunmayı hedeflese de, tam olarak hazır olmadığından iOS 26.5 sürümüne kaldı. Hatta Apple mühendislerinin iOS 26.5’i test ettiği ve bu sürümde Apple'ın WWDC 2024'te söz verdiği tüm Apple Intelligence Siri özelliklerinin yer aldığı söylendi ancak dün yayınlanan iOS 26.5 beta 1’de hiçbir yeni AI özelliğine rastlanmadı.

    iOS 27 tanıtımı yaklaşıyor

    Siri özelliklerinin iOS 26.5'in bir başka beta sürümünde gelmesi mümkün ancak Haziran ayına ve iOS 27'nin tanıtılacağı WWDC’ye yaklaştıkça bu olasılık giderek azalıyor.

    Siri sohbet botuna dönüşüyor

    Apple'ın iOS 27 için planladığı Siri sürümü, WWDC 2024'te gösterilenlerin çok ötesine geçecek. Siri, bağımsız sohbet botuna dönüşecek ve kişisel asistan Gemini, Claude, ChatGPT ve diğer yapay zeka sohbet botlarıyla aynı seviyede olacak.

