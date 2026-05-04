    iOS 26.5 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 RC güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, Apple'ın dördüncü betayı yayınlamasından bir hafta sonra geldi. Peki, yenilikler neler?  

    iOS 26.5 RC güncelleme indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple bugün, yaklaşan iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 güncellemelerinin aday sürümlerini test amacıyla geliştiricilere dağıttı. Final en yakın sürüm olduğundan geliştiricilerin yanı sıra genel beta kullanıcılarının da yükleyebileceği iOS 26.5 RC, ufak değişiklikler içeriyor.

    iOS 26.5 RC güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 26.5, Mesajlar ve Apple Harita uygulamasında RCS için uçtan uca şifrelemenin temelini atıyor, yeni Pride duvar kağıdı ekliyor, Apple Harita uygulamasına Önerilen Yerler özelliğini getiriyor ve birkaç başka değişiklik içeriyor. İşte iOS 26.5 güncelleme detayları:

    iOS 26.5 ve iPadOS 26.5 yeni Siri özelliklerini içermiyor. Bu da Siri güncellemelerinin iOS 27'ye kadar bekletildiğini gösteriyor. Güncelleme, Apple Harita uygulamasına trendlere ve son aramalara göre yakındaki ziyaret edilecek yerleri öneren Önerilen Yerler özelliğini getiriyor.

    Apple, iPhone ve Android kullanıcıları arasında RCS mesajları için uçtan uca şifrelemeyi (E2EE) test etmeye devam ediyor. Apple, bu özelliği iOS 26.4 beta sürümüne dahil etmişti ancak güncellemeyi tüm kullanıcılara sunmadan önce kaldırmıştı.

    Pride temalı Apple Watch kayışı ile birlikte yeni Pride duvar kağıdı sunuldu.

    Apple, Avrupa Birliği ülkelerinde kulaklık ve akıllı saat gibi üçüncü taraf giyilebilir cihazlar için yakınlık eşleştirme, bildirim iletme ve Canlı Etkinlikler özelliklerini test ediyor. Bu özellik, üçüncü taraf giyilebilir cihazların Apple Watch ve AirPods ile aynı özelliklerin çoğuna sahip olmasını sağlayacak.

