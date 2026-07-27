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    iOS 26.6 güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 26.6 ile birlikte iPadOS 26.6'yı yayınladı. iOS 26.6, önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri içeriyor ve birkaç yenilik getiriyor.

    iOS 26.6 güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, beklendiği gibi 27 Temmuz akşamı iPhone kullanıcıları için iOS 26.6 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, iOS 26.4 ve iOS 26.5'e göre daha az yeni özellik, önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri içeriyor ve iPhone'unuzu iOS 27'ye hazırlıyor. İşte iOS 26.6 hakkında bilmeniz gereken her şey:

    iOS 26.6 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple'ın sürüm notlarına göre, iOS 26.6 güncellemesi, hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri içeriyor ve iOS 27'ye hazırlık için Spotlight dizinini optimize ediyor.

    Apple, kurumsal kullanıcılar için de şu düzeltmeye dikkat çekiyor: DisableAssociationMACRandomization anahtarının, kullanıcıların Özel Wi-Fi Adresi ayarını Sabit veya Dönüşümlü olarak değiştirmesini engellemesi sorunu çözüldü.

    iOS 27 öncesinde Spotlight optimizasyonu

    iOS 26.6'daki en dikkat çekici değişiklik, kullanıcıların fark etmeyebileceği bir şey. Apple, güncellemenin iOS 27 yayınlanmadan önce iPhone'un Spotlight dizinini optimize ettiğini söylüyor.

    iOS 27, Spotlight ve Siri'ye büyük yükseltmeler içeriyor ve her iki özellik de iPhone'unuzda depolanan içeriğin dizinlenmesine bağlı. iOS 27 beta test kullanıcılarının paylaşımına göre bu arka plan işlemi bir hafta ve daha uzun sürebiliyor. Apple, bu çalışmanın bir kısmını iOS 26.6 ile başlatarak, bu sonbaharda daha sorunsuz bir yükseltme deneyimi sunacak.

    Yeni engellenen kişiler uyarısı

    iOS 26.6 sürümünde bahsedilmeyen bir değişiklik; engellenen kişilere yönelik uyarı. Sistem artık iPhone kullanıcısının kaç kişiyi engelleyebileceğini sınırlandırıyor. Sınıra ulaşıldığında "Engellenen Kişi Sınırına Ulaşıldı" uyarısı çıkacak. Mesaj, kullanıcılara başka bir kişi eklemeden önce Ayarlar'da mevcut engellenen kişiyi kaldırmalarını söylüyor.

    Hırsızlığa karşı koruma özelliği geliştirme aşamasında

    iOS 26.6 betalarında rastlanan kod dizileri, Apple'ın hırsızlığa karşı bir güvenlik özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. Bu özellik, kilidi açık iPhone'un aniden alındığını algılayıp otomatik olarak kilitlemek üzere tasarlanmış. Kod iOS 26.6'da bulundu ancak özellik bu sürümün bir parçası olarak etkinleştirilmiş görünmüyor. Apple bunu gelecekteki bir güncellemede etkinleştirebilir.

    Güvenlik güncellemeleri ve Hata düzeltmeleri

    Apple, iOS 26.6'nın güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri içerdiğini söylüyor ancak detayları henüz paylaşmadı.

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