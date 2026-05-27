    iPhone'da engellenen kişilere sınırlama geliyor

    iPhone'da tanıtım ve spam aramaları engellemeyi tercih eden bir kullanıcısıysanız artık dikkatli olmanız gerekiyor. iOS 26.6 belirli bir sınırın ötesinde arama engellemeyi kısıtlayacak.

    Apple, geliştiriciler için iOS 26.6 beta 1 güncellemesini yayınladı ve önümüzdeki ay gerçekleşecek WWDC 2026 etkinliği öncesinde bir dizi yeni özellik ve düzeltme getirdi. Bunların arasında, kullanıcıların iPhone’da engelleme sınırlarından haberdar olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni engellenen kişiler sınırı bildirimi de bulunuyor.

    "Engellenen kişi sınırına ulaşıldı" bildirimi

    iOS 26.6 ile engellenen kişi sayısının maksimum sınırının aşılması durumunda sistem uyarı gönderecek. Kişi engelleme sınırı şu anda belirsiz. Bir kullanıcı, 20.000 sınırına ulaştıktan sonra, bazıları 8000 kişi engellendikten sonra “Engellenen kişi sınırına ulaşıldı” bildirimini aldıklarını söylüyor.

    Bu durumda çözüm ise; eski engellenen kişileri kaldırmak. Bu işlem Ayarlar - Uygulamalar - Telefon - Engellenen Kişiler bölümünden yapılabiliyor.

    iOS 26.6 güncellemesi ile geliyor

    En az binlerce kişiyle sınırlı olduğu için, çoğu kişinin engelleme sorunu yaşaması olası değil ancak düzenli olarak istenmeyen aramaları engelliyorsanız sonunda bu sınıra ulaşacaksınız. iOS 26.6, sınıra ulaşıldığında ve bununla ilgili ne yapılacağı konusunda daha net bir açıklama getirecek.

