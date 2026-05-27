iPhone'da engellenen kişilere sınırlama geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, geliştiriciler için iOS 26.6 beta 1 güncellemesini yayınladı ve önümüzdeki ay gerçekleşecek WWDC 2026 etkinliği öncesinde bir dizi yeni özellik ve düzeltme getirdi. Bunların arasında, kullanıcıların iPhone’da engelleme sınırlarından haberdar olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yeni engellenen kişiler sınırı bildirimi de bulunuyor.

iOS 27, iPhone'lara Google Cast desteğini getiriyor 1 gün önce eklendi

"Engellenen kişi sınırına ulaşıldı" bildirimi

iOS 26.6 ile engellenen kişi sayısının maksimum sınırının aşılması durumunda sistem uyarı gönderecek. Kişi engelleme sınırı şu anda belirsiz. Bir kullanıcı, 20.000 sınırına ulaştıktan sonra, bazıları 8000 kişi engellendikten sonra “Engellenen kişi sınırına ulaşıldı” bildirimini aldıklarını söylüyor.

Bu durumda çözüm ise; eski engellenen kişileri kaldırmak. Bu işlem Ayarlar - Uygulamalar - Telefon - Engellenen Kişiler bölümünden yapılabiliyor.

iOS 26.6 güncellemesi ile geliyor

En az binlerce kişiyle sınırlı olduğu için, çoğu kişinin engelleme sorunu yaşaması olası değil ancak düzenli olarak istenmeyen aramaları engelliyorsanız sonunda bu sınıra ulaşacaksınız. iOS 26.6, sınıra ulaşıldığında ve bununla ilgili ne yapılacağı konusunda daha net bir açıklama getirecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 26.6 ile iPhone kişi engelleme sınırı geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: