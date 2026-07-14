iOS 26.6 ile iPhone'lar kötü amaçlı mesajlarda uyaracak

iOS 27 public beta güncellemesiyle birlikte yayınlanan iOS 26.6 beta 5'te bulunan kod, bu güvenlik aracının tam olarak nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Sistem şüpheli bir metin mesajı algıladığında cihazınıza zarar vermeye çalışıyor olabileceğini belirten bir ekran bildirimi gösteriyor. Kullanıcıya üç seçenek sunuluyor: “Şimdi Değil”, “Apple ile Paylaş” veya “Bildirme”. Verileri paylaşmaya karar verirseniz, bu, Apple’ın daha geniş iOS 26 ekosistemi için kendi güvenliğini sıkılaştırmak amacıyla saldırıyı incelemesine yardımcı olacak. “Şimdi Değil” seçeneği, uyarıyı daha sonra tekrar gösterecek şekilde geçici olarak ortadan kaldıracak.
Yeni uyarı ekranı, Safari tarayıcıda ara sıra çıkan sahte antivirüs açılır pencerelerine şaşırtıcı derecede benziyor. Bu, bazı kişilerin gerçek uyarıyı tamamen göz ardı etmesine neden olabilir.
Apple, şimdiye kadar iOS 26.6'nın beş beta sürümünü yayınladı. Güncellemenin Temmuz ayı sonlarına doğru çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: