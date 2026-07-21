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    iOS 26.6 RC yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için iOS 26.6 RC sürümü yayınladı. Güncelleme, hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra yeni güvenlik özelliği getiriyor.

    ios 26.6 rc güncellemesi indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple'ın odağının büyük bir kısmı iOS 27'ye kaydığından, iOS 26.6 iPhone kullanıcıları için büyük bir güncelleme değil. Ancak, bu sonbaharda gelecek olan iOS 27 güncellemesinin temelini oluşturan çok önemli bir değişiklik içeriyor.

    Apple, iOS 26.6 için sürüm notlarında güncellemenin hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri içerdiği ve iOS 27'ye hazırlık için Spotlight indeksini optimize ettiğini belirtiyor.

    iOS 26.6 güncellemesi neler getiriyor?

    • Hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmeleri
    • Güvenlik yamaları
    • iMessage tehlikeli mesaj uyarısı
    • Geliştirilmiş Apple Haritalar güvenliği
    • Engellenen kişi sınırı uyarısı
    • Spotlight indeksleme iyileştirmeleri
    • Performans iyileştirmeleri

    iOS 27, sonbaharda herkese sunulacak. Bundan önce Apple, iOS 26.6'nın iOS 27'ye hazırlık olarak iPhone'unuzun Spotlight indeksini optimize ettiğini söylüyor. Bu, yılın ilerleyen aylarında iOS 27'ye güncellediğinizde indeksleme işleminin daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

    iOS 26.6, iOS 27 optimizasyonu dışında çok fazla yeni özellik getirmiyor. Güncelleme, çok fazla kişiyi engellediğinizde (20.000 olduğu söyleniyor) yeni bir uyarı ekliyor. Ayrıca iMessage uygulamasına kullanıcı gizliliğini hedef alan veya cihaza zarar verebilecek olası siber saldırıları tespit edip uyarı veren kritik bir güvenlik katmanı ekliyor. iOS 26.6 kodu ayrıca Apple'ın yeni iPhone hırsızlığı önleme özelliği üzerinde çalıştığını gösteriyor ancak bu özelliğin bu güncellemenin bir parçası olarak sunulması pek olası görünmüyor.

    Apple henüz iOS 26.6 ile kapatılan güvenlik açıklarından bahsetmedi.

    iOS 26.6 ne zaman yayınlanacak?

    Apple iOS 26.6 RC'yi yayınladığına göre, güncellemenin final sürümünün önümüzdeki iki hafta içinde herkese sunulması muhtemel. iOS 18.6 güncellemesi 29 Temmuz 2025’te yayınlanmıştı.

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