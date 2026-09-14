iOS 26.7 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler?

iOS 26.7 güvenlik güncellemesi olarak sunuldu
Yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanan bu güncelleme, özellikle şimdilik iOS 26'da kalmayı tercih eden iPhone sahipleri için önem taşıyor.
iOS 27, iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekliyor. Mevcut iPhone modellerinin büyük bir kısmı bu güncellemeyi alıyor. Ancak, Apple Intelligence ve Siri yapay zekası daha yeni donanım gerektirdiğinden, desteklenen her cihaz tüm özellikleri alamıyor. iOS 26'da kalmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar'ı açıp Genel’i, ardından Yazılım Güncelleme'yi seçerek iOS 26.7 güncellemesini yükleyebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: