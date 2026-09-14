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    iOS 26.7 güncellemesi yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, iPhone için büyük iOS 27 güncellemesini sundu. Teknoloji devi, yeni yazılım sürümünü yüklemeye henüz hazır olmayanlar için de daha küçük çaplı iOS 26.7 güncellemesini yayınladı.

    ios 26.7 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple bugün iOS 27'nin yanı sıra mevcut iOS 26 yazılımına yönelik bir güncelleme olan iOS 26.7'yi yayınladı. Yeni yazılım kontrolü yapan kullanıcılar, varsayılan güncelleme olarak iOS 26.7'yi görecek, iOS 27 ise Yazılım Güncelleme ekranında alt kısımda bir seçenek olarak listeleniyor.

    iOS 26.7 güvenlik güncellemesi olarak sunuldu

    Yeni özelliklerden ziyade hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanan bu güncelleme, özellikle şimdilik iOS 26'da kalmayı tercih eden iPhone sahipleri için önem taşıyor.

    iOS 27, iPhone 11 ve daha yeni modelleri destekliyor. Mevcut iPhone modellerinin büyük bir kısmı bu güncellemeyi alıyor. Ancak, Apple Intelligence ve Siri yapay zekası daha yeni donanım gerektirdiğinden, desteklenen her cihaz tüm özellikleri alamıyor. iOS 26'da kalmak isteyen kullanıcılar, Ayarlar'ı açıp Genel’i, ardından Yazılım Güncelleme'yi seçerek iOS 26.7 güncellemesini yükleyebilir.

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