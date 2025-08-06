iOS 26 Beta 5 yayınlandı: İşte iPhone'lar için yeni özellikler

iOS 26 Beta 5, önceki sürümlerde olduğu gibi Liquid Glass temasını korunuyor. Beta 5 ile bu tasarımda gözle görülür bir değişiklik yapılmamış olsa da, sistemin bazı bölümlerine yeni animasyonlar ve işlevsel detaylar eklenmiş durumda. Buna ek olarak Kamera uygulamasına getirilen "Klasik Mod Değiştirme" seçeneği dikkat çeken yeniliklerden biri.
Mail ve Denetim Merkezi’nde yenilikler var
AirDrop simgesi de iOS 26 beta 5 ile görsel olarak güncellendi. Yeni tasarımda mavi tonların hâkim olduğu sade bir görünüm tercih edilmiş. Ayrıca Kilit ekranına eklenen yeni animasyon sayesinde, şifre giriş ekranında artık tuşlara basıldığında rakamlar hareket ediyor. Öte yandan Denetim Merkezi'ne de kaydırma esnasında ayarların zıpladığı bir animasyon eklenmiş.
Beta 5 ile birlikte iOS 26'nın kararlı sürüme yaklaşan test süreci de hız kazanmış durumda. Önümüzdeki günlerde ikinci açık beta sürümünün de çıkması bekleniyor.