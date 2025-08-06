iOS 26 Beta 5 yayınlandı: İşte iPhone'lar için yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 için geliştirici odaklı beşinci beta sürümünü erişime açtı. Halihazırda herkese açık beta süreci başlamışken, yeni sürüm kullanıcı deneyimini hedefleyen küçük değişiklikler içeriyor. Özellikle kilit ekranı, Mail ve Denetim Merkezi'nde yenilikler var. İşte iOS 26 Beta 5 ile sunulacak yenilikler...

Kamera, AirDrop ve animasyonlar değişti

iOS 26 Beta 5, önceki sürümlerde olduğu gibi Liquid Glass temasını korunuyor. Beta 5 ile bu tasarımda gözle görülür bir değişiklik yapılmamış olsa da, sistemin bazı bölümlerine yeni animasyonlar ve işlevsel detaylar eklenmiş durumda. Buna ek olarak Kamera uygulamasına getirilen "Klasik Mod Değiştirme" seçeneği dikkat çeken yeniliklerden biri.

Tam Boyutta Gör Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kamera modları arasında geçiş yaparken kullanılan kaydırma yönünü klasik düzene göre değiştirebiliyor. Mail uygulamasında ise daha sade bir düzenleme yapılmış. Önceki beta sürümlerinde "Seç" butonunun üç nokta menüsünün altında yer alması, kullanımı zorlaştırıyordu. Beta 5 ile birlikte bu buton artık doğrudan erişilebilir konuma taşınmış.

Mail ve Denetim Merkezi’nde yenilikler var

AirDrop simgesi de iOS 26 beta 5 ile görsel olarak güncellendi. Yeni tasarımda mavi tonların hâkim olduğu sade bir görünüm tercih edilmiş. Ayrıca Kilit ekranına eklenen yeni animasyon sayesinde, şifre giriş ekranında artık tuşlara basıldığında rakamlar hareket ediyor. Öte yandan Denetim Merkezi'ne de kaydırma esnasında ayarların zıpladığı bir animasyon eklenmiş.

Tam Boyutta Gör Bu arada Apple, uygulama açılışlarında gösterilen bilgi ekranlarını daha fazla uygulamaya getiriyor. Bu sayede kullanıcılar, yeni özellikleri açılış sırasında doğrudan keşfedebiliyor olacak. Son olarak Dinamik Ada özelliğine sahip iPhone 14 Pro ve sonrasındaki modellerde ise %20 pil uyarısının görünümünde değişiklik yapıldı. Artık düşük pil bildirimi daha modern bir tasarımla sunuluyor.

iOS 26, en popüler geliştirici beta sürümü oldu 5 gün önce eklendi

Beta 5 ile birlikte iOS 26'nın kararlı sürüme yaklaşan test süreci de hız kazanmış durumda. Önümüzdeki günlerde ikinci açık beta sürümünün de çıkması bekleniyor.

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iOS 26 Beta 5 yayınlandı: İşte iPhone'lar için yeni özellikler

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