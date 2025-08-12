iOS 26 Beta 6 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen son yenilikler

Yeni açılış ve uygulama animasyonları
iOS 26 Beta 6, ilk kurulum sırasında veya güncelleme sonrası karşılaşılan yepyeni bir açılış animasyonuna sahip. Giriş bölümünde, iOS 26'nın özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra "Liquid Glass" tasarımının bir parçası olarak tanıtılan dinamik kullanıcı arayüzü öğeleri bulunuyor. Ayrıca, yeni arayüz değişiklikleri ile uygulama içi arama deneyimi de daha kolay hale getirildi.
6 yeni zil sesi ve kamera değişiklikleri
Bir diğer yenilikse zil sesleri tarafında. Ayarlar, Sesler ve Dokunuşlar, Zil Sesi bölümünde, "Yansıma" zil sesi altında altı yeni seçenek eklendi. Buoyant, Dreamer, Pond, Pop, Reflected ve Surge olarak adlandırılan yeni tonlar, mevcut Reflection melodisinin farklı varyasyonları olarak tasarlanmış. Ayrıca iOS 26, özel zil seslerini iPhone'a eklemeyi de her zamankinden daha kolay hâle getiriyor.
Kararlı sürüme adım adım
Aslına bakacak olursak, iOS 26 Beta 6 için büyük yeniliklerden çok mevcut özellikleri düzenleyen bir güncelleme diyebiliriz. Eylül ayında beklenen kararlı sürüme yaklaştıkça, bundan sonraki betalarda da benzer küçük ama önemli iyileştirmeler görmemiz muhtemel.
