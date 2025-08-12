iOS 26 Beta 6 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen son yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'nın altıncı geliştirici betasını resmen erişime açtı. Geçen hafta yayımlanan Beta 5'in ardından gelen yeni güncelleme, yeni zil sesleri, geliştirilmiş açılış animasyonları ve Visual Intelligence için ek özellikler getiriyor. İşte iOS 26 Beta 6 ile sunulacak tüm yenilikler...

Yeni açılış ve uygulama animasyonları

iOS 26 Beta 6, ilk kurulum sırasında veya güncelleme sonrası karşılaşılan yepyeni bir açılış animasyonuna sahip. Giriş bölümünde, iOS 26'nın özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra "Liquid Glass" tasarımının bir parçası olarak tanıtılan dinamik kullanıcı arayüzü öğeleri bulunuyor. Ayrıca, yeni arayüz değişiklikleri ile uygulama içi arama deneyimi de daha kolay hale getirildi.

Tam Boyutta Gör Uygulama başlatma animasyonları da bu sürümle değişmiş durumda. Artık animasyonlar biraz daha hızlı çalışıyor ve iPadOS'u andıran "genie" tipi bir efektle sunuluyor. Kilit ekranı saatinde ise WWDC 2025'te tanıtılan görsele daha yakın, geliştirilmiş bir "Liquid Glass" efekti eklendi. Öncelikli bildirimlerdeki görüntüleme hataları da bu sürümle düzeltilmiş.

6 yeni zil sesi ve kamera değişiklikleri

Bir diğer yenilikse zil sesleri tarafında. Ayarlar, Sesler ve Dokunuşlar, Zil Sesi bölümünde, "Yansıma" zil sesi altında altı yeni seçenek eklendi. Buoyant, Dreamer, Pond, Pop, Reflected ve Surge olarak adlandırılan yeni tonlar, mevcut Reflection melodisinin farklı varyasyonları olarak tasarlanmış. Ayrıca iOS 26, özel zil seslerini iPhone'a eklemeyi de her zamankinden daha kolay hâle getiriyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise Beta 5 ile eklenen "Kamera Modu Değiştirme" geçişi kaldırıldı. Bu seçenek, iOS 26'nın yeni gezinme yöntemini devre dışı bırakarak kullanıcıların eski kaydırma düzenini kullanmasına imkân tanıyordu. Apple bu sürümle birlikte eski yöntemi tamamen devreden çıkardı.

Kararlı sürüme adım adım

Aslına bakacak olursak, iOS 26 Beta 6 için büyük yeniliklerden çok mevcut özellikleri düzenleyen bir güncelleme diyebiliriz. Eylül ayında beklenen kararlı sürüme yaklaştıkça, bundan sonraki betalarda da benzer küçük ama önemli iyileştirmeler görmemiz muhtemel.

[youtube=https://x.com/BenGeskin/status/1954979222490927143]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 26 Beta 6 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen son yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: