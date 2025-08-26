Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26'nın 8. geliştirici betasını resmen erişime açtı. Geçtiğimiz hafta yayımlanan Beta 7'nin ardından gelen bu sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra, küçük iyileştirmelere odaklanıyor ve muhtemelen son test sürümü olacak.

iOS 26 Beta 8 yayınlandı

Kaçıranlar için WWDC 2025 etkinliklerinde tanıtılan iOS 26, ilk etapta yoğun eleştiriler alan Liquid Glass tasarım diliyle çıktı. Ancak sonraki beta sürümlerinde yapılan düzenlemelerle birlikte bu yeni tasarım dili daha stabil hale getirildi. Son yayımlanan beta, büyük yeniliklerden çok performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerine odaklanıyor.

iOS 18.6 imzaları kapandı, artık geri dönüş yok 3 gün önce eklendi

Bu arada, iOS 26'nın artık son aşamaya geldiğini söyleyelim. iOS 26 geliştirici beta 9 çıkacak mı? Muhtemelen hayır. Apple, iOS 13'ten iOS 18'e kadar sekiz geliştirici beta sürümü yayınladı. iOS 26 ile ilk sürüm adayı arasında bir değişiklik yapılması gerekirse bu durum elbette değişebilir, ancak iOS 26'nın görünümü ve davranışı büyük olasılıkla kesinleşmiş durumda.

iOS 26 çıkış tarihi

iOS 26'nın kararlı sürümü için takvim de netleşmeye başladı. Apple, iPhone 17 lansmanı için resmi tarih vermese de güvenilir kaynaklara göre etkinlik 9 Eylül 2025'te düzenlenecek. Bu lansmanın ardından iOS 26'nın kararlı sürümünün 15-17 Eylül tarihleri arasında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 Beta 8 yayınlandı : Kararlı sürüm yakında geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: