    iOS 26'da yeni sorun: Etkinleştirme kilidi devreye giriyor!

    iOS 26.4.2 güncellemesi bazı iPhone'larda ilginç bir hataya yol açtı. Kullanıcı raporlarına göre cihaz, yeniden başlatıldıktan sonra aniden etkinleştirme kilidi devreye giriyor. İşte ayrıntılar:

    iOS 26’da olan bazı iPhone kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra aniden Etkinleştirme Kilidi ekranıyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor. Normalde, iPhone silindiğinde, kaybolduğunda ya da uzaktan kilitlendiğinde devreye girmesi gereken bu kilit ekranı, basit bir yeniden başlatmanın ardından aniden devreye giriyor.

    iOS 26.4.2 yüklü bazı iPhone'larda ortaya çıkıyor

    Kullanıcı raporlarına göre sorun iOS 26.4.2 yüklü cihazlarda görülüyor ve tek bir modelle sınırlı değil. Birçok kişi, iPhone’un normal şekilde yeniden başlatıldığını ancak birkaç dakika sonra Etkinleştirme Kilidi ekranını gösterdiğini belirtiyor. Sorun, tamamen şarjı biten iPhone’da ya da iOS güncellemesinden sonra da ortaya çıkabiliyor.

    Şu anda, bu hesapların ele geçirildiğine dair herhangi bir kanıt yok. Apple hesaplarına giriş yapan kullanıcılar, yabancı bir cihaz ya da işlem görmediklerini dile getiriyor. Bu ayrıntı önemli çünkü; Etkinleştirme Kilidi normalde Bul ve hırsızlık önleme korumasıyla bağlantılı; genellikle, Bul aracılığıyla cihaz silme, DFU geri yükleme, cihazın kayıp veya çalıntı olarak işaretlenmesi durumunda devreye giriyor.

    Bu, ilk değil!

    Apple, iOS 26.4.2 güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan bu tuhaf hataya ilişkin bir açıklama yapmadı. Öte yandan bu, iOS güncellemesinin etkinleştirme ile ilgili soruna yol açtığı ilk olay değil. Daha önceki iOS sürümlerinde, belirli iPhone modellerinde etkinleştirme hataları ve beklenmedik kilit sorunları yaşanmıştı.

