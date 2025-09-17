2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Liquid Glass, uygulama simgelerinin köşelerine hafif parlama efekti ekliyor, cam benzeri bir görünüm oluşturuyor. Ancak, bu tasarım seçimi simgelerin eğik görünmesine neden olan optik illüzyon yaratabiliyor. Bazı kullanıcılar, eğik efekt nedeniyle baş dönmesi, yön kaybı yaşadıklarını dile getiriyor.

iOS 26’da Liquid Glass efekti nasıl azaltılır? 8 sa. önce eklendi

Koyu arka planda daha belirgin

Uygulamaların eğik görünmesi sorunu, özellikle siyah arka planda simgelerin koyu, hafif renkli veya saydam ayarlanması durumunda yaşanıyor. Kullanıcı bildirimlerine göre, renkli duvar kağıdı ayarlandığında eğiklik daha az dikkat çekiyor gibi görünüyor.

Saydamlık azaltma seçeneği işe yaramıyor

Apple'ın saydamlık azaltma seçenekleri ve “Hareketi Azalt” ayarı (Ayarlar - Erişilebilirlik - Hareket - Hareketi Azalt), sorunu çözmüyor. Umarız Apple, soruna neden olan simge efektini ayarlamak için gelecekteki bir güncellemede özel bir kontrol ekler.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26'dan ilk şikayetler geldi: Uygulamalar eğri duruyor!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: