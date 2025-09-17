Giriş
    iOS 26'dan ilk şikayetler geldi: Uygulamalar eğri duruyor!

    iOS 26'nın yeni tasarımına ilişkin şikayetler bitmek bilmiyor. Liquid Glass, bildirimler ve diğer içeriklerin okunabilirliğini azaltırken, iPhone'larda ilk kez görülen bir soruna da yol açtı.

    ios 26 liquid glass uygulamalar eğri Tam Boyutta Gör
    Liquid Glass, uygulama simgelerinin köşelerine hafif parlama efekti ekliyor, cam benzeri bir görünüm oluşturuyor. Ancak, bu tasarım seçimi simgelerin eğik görünmesine neden olan optik illüzyon yaratabiliyor. Bazı kullanıcılar, eğik efekt nedeniyle baş dönmesi, yön kaybı yaşadıklarını dile getiriyor.

    Koyu arka planda daha belirgin

    Uygulamaların eğik görünmesi sorunu, özellikle siyah arka planda simgelerin koyu, hafif renkli veya saydam ayarlanması durumunda yaşanıyor. Kullanıcı bildirimlerine göre, renkli duvar kağıdı ayarlandığında eğiklik daha az dikkat çekiyor gibi görünüyor.

    Saydamlık azaltma seçeneği işe yaramıyor

    Apple'ın saydamlık azaltma seçenekleri ve “Hareketi Azalt” ayarı (Ayarlar - Erişilebilirlik - Hareket - Hareketi Azalt), sorunu çözmüyor. Umarız Apple, soruna neden olan simge efektini ayarlamak için gelecekteki bir güncellemede özel bir kontrol ekler.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 6 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

