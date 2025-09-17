iOS 26'dan ilk şikayetler geldi: Uygulamalar eğri duruyor!

Koyu arka planda daha belirgin
Uygulamaların eğik görünmesi sorunu, özellikle siyah arka planda simgelerin koyu, hafif renkli veya saydam ayarlanması durumunda yaşanıyor. Kullanıcı bildirimlerine göre, renkli duvar kağıdı ayarlandığında eğiklik daha az dikkat çekiyor gibi görünüyor.
Saydamlık azaltma seçeneği işe yaramıyor
Apple'ın saydamlık azaltma seçenekleri ve “Hareketi Azalt” ayarı (Ayarlar - Erişilebilirlik - Hareket - Hareketi Azalt), sorunu çözmüyor. Umarız Apple, soruna neden olan simge efektini ayarlamak için gelecekteki bir güncellemede özel bir kontrol ekler.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...