iOS 26, eski iPhone'ları da canlandıracak değişiklikle geliyor

Tam Boyutta Gör iOS 26 ile gelen tasarım yenilemesi, Liquid Glass görsel düzenlemelerinin yanı sıra her türlü yeni animasyonu da beraberinde getiriyor. iOS 26 beta 6, önemli bir değişiklik içeriyor. Apple, bu sürümde Springboard'un uygulama başlatma animasyonlarını yıllar sonra ilk kez elden geçirdi ve uygulamalar artık eskisinden çok daha hızlı açılıyor. Animasyonlar ve uygulama açılışlarındaki hızlanma, eski iPhone modellerinde de gözlemlendi.

Bu sonbaharda yayınlanacak iOS 26 güncellemesinden sonra iPhone kullanıcıları, ana ekranda bir uygulama simgesine dokunduklarında telefonlarının daha hızlı ve daha duyarlı olduğunu hissedecek. iOS 26 beta sürümü test edenler, uygulamaların iOS 18 sürümüne göre çok daha hızlı tam boyuta ulaştığını, açıldığını söylüyor.

iOS 26, iPhone’un gerçek performansını değiştirmeyecek olsa da, yenilenen animasyonlar telefonun çok daha hızlandığı algısını oluşturacak. iOS 26 şu anda 6. beta sürümde ve animasyonlardaki değişiklik bu güncellemede fark ediliyor. iOS 26, 9 Eylül’de beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanacak.

