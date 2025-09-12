iOS 26 ile iPhone'lara gelecek yeni yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 tanıtım etkinliğinde Apple Intelligence’dan hiç bahsetmedi. WWDC25 etkinliğinde de yeni Liquid Glass tasarımının ön plana çıkmasıyla Apple Intelligence çok fazla konuşulmadı, odak noktası olmadı. Teknoloji devi, yakında sunacağı iOS 26 güncellemesiyle yeni Apple Intelligence özellikleri getirecek. Apple Intelligence’ın yakında Türkçe dilinde kullanılabileceği açıklandığından önemli.

iOS 26: Yeni Apple Intelligence özellikleri

Apple Intelligence, duyurulduğundan bu yana cihaz dili İngilizce olarak ayarlanıp kullanılabiliyor. Ancak, yakında Türkçe dil desteği kazanacak ve yapay zeka özellikleri -iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde- Türkiye’deki kullanıcılara açılacak. İşte iOS 26 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri:

Adaptif Güç Modu

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile iPhone’un pil ömrünü uzatmak için mevcut Düşük Güç Modu ile birlikte çalışan yeni Adaptif Güç Modu getirdi. Düşük Güç Modu'nun ağır kısıtlamalarının aksine, yapay zeka destekli bu özellik, ince ayarlar yapıyor. Pil kullanımınız normalden fazla olduğunda Adaptif Güç Modu, iPhone'unuzun daha uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için otomatik olarak ufak performans ayarlamaları yapıyor. Bu özellik, Düşük Güç Modu'nun sınırlamaları olmadan arka planda çalışıyor ancak cihazınızın şarjı %20'ye düştüğünde yine Düşük Güç Modu açılıyor.

Canlı Çeviri

Tam Boyutta Gör Canlı Çeviri, Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarında çalışıyor. Konuşan kişiler aynı dili konuşmuyorsa, hem konuşulanları hem de yazılanları otomatik olarak çeviriyor.

Dil seçenekleri arasında; İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca bulunuyor. Birine gönderdiğiniz mesajlar hem kendi dilinizde hem de iPhone'unuzda çevrilen dilde görünürken, karşı taraftaki kişi mesajı yalnızca kendi dilinde görüyor. Yanıt verdiği mesajlar hem kendi dilinde hem de çevrilen dilde görünüyor.

Canlı Çeviri, Telefon ve FaceTime uygulamasında da benzer şekilde çalışıyor ve her konuşma için açık olması ve dil öğelerinin indirilmesi gerekiyor. Telefon uygulamasında Canlı Çeviri, konuşulan içeriği hızlı ve etkili bir şekilde çevirmek için yapay zeka sesiyle gerçek ses çevirisi kullanıyor ancak konuşmanın bir dökümünü de görebiliyorsunuz. FaceTime'da, konuşma için çevrilmiş altyazıları görüyorsunuz, böylece kişinin söylediklerini kendi dilinde duyarken aynı zamanda canlı altyazıları çeviriyle birlikte okuyabiliyorsunuz.

Bu özellikleri kullanmak için her iki katılımcının da Canlı Çeviri'ye, yani Apple Intelligence destekli bir iPhone, iPad veya Mac modeline sahip olması gerekiyor. Mesajlar’da ise Canlı Çeviri açıksa ve eski bir cihaza sahip biriyle sohbet ediyorsanız, o kişi kendi dilinde yazıyor, siz de çeviriyi görüyorsunuz.

Ekran görüntülerinde Görsel Zeka

Tam Boyutta Gör iOS 26’da iPhone ekranındaki içeriklerle Görsel Zeka özelliğini kullanabilir, gördükleriniz hakkında sorular sorabilir, ürünleri arayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Görsel Zeka ekran görüntüleriyle çalışıyor; iPhone'unuzda ekran görüntüsü alıp üzerine dokunduğunuzda yeni Soru Sor ve Görsel Arama düğmeleri çıkıyor. Soru Sor özelliğiyle ChatGPT'ye ekran görüntüsünde ne olduğu hakkında soru sorabiliyorsunuz. Görüntü ChatGPT'ye gönderiliyor ve ChatGPT yanıt veriyor.

Aramada iki özellik var. Ekran görüntüsünün tamamını Google'a veya başka bir uygulamaya gönderebiliyor veya ekran görüntüsündeki belirli bir öğeyi seçerek ara özelliğini kullanabiliyorsunuz. Aramak istediğiniz şeyin üzerinde çizip yukarı kaydırarak arama yapabiliyorsunuz. Google Görseller, Etsy ve bu özelliği destekleyen diğer uygulamalarda arama sonuçları karşınıza çıkıyor. Ekran görüntünüzde bir tarih varsa, Görsel Zeka "Takvime Ekle" seçeneğini açıyor ve doğrudan Takvim uygulamasına ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca hayvanlar, bitkiler, heykeller, dikkat çekici noktalar, sanat eserleri ve kitaplar için otomatik olarak tanımlamalar öneriliyor.

Image Playground geliştirmeleri

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile Image Playground güncelledi ve uygulamanın yerleşik Animasyon, Eskiz ve İllüstrasyon stillerini kullanarak oluşturduğu görseller iyileştirildi. Yüzler ve gözler daha doğal görünüyor, saçlar daha gerçekçi ve genel olarak bir insana benzeyen çizgi film tarzı bir görüntü oluşturmada daha iyi.

Apple, Image Playground’a ChatGPT’yi ekledi, böylece yerleşik seçenekler yerine ChatGPT'nin görüntü oluşturma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Yalnız bunun ChatGPT aboneliğinizin olması gerekiyor.

Genmoji, yeni emoji karakteri oluşturmak için iki veya daha fazla emojiyi bir araya getirmeyi destekleyecek şekilde güncellendi ve ‌Image Playground‌'a entegre edildi. Emojiler birleştirilebiliyor ve metin tabanlı açıklamalarla daha da değiştirilebiliyor.

Anımsatıcıda kategori önerileri

Tam Boyutta Gör iOS 26 ile Anımsatıcılar uygulaması, e-posta, web sitesi, not veya diğer içeriklerdeki ilgili eylemleri tanımlayıp kategorilere ayırabiliyor. Siri‌ Önerileri bölümü de bulunuyor. Bir öneriyi yanındaki "+" düğmesine dokunarak Anımsatıcılar’a ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca, Mail gibi uygulamalarda Anımsatıcı uygulamasını açmadan hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz.

Kestirmeler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 sürümünde ‌Apple Intelligence‌’la desteklenen yeni kestirmeler ekledi. Yazma Araçları ile metin özetleme, ‌Image Playground‌ ile görsel oluşturma, metin oluşturma ve daha fazlası için eylemler içeriyor.

iOS 26 Apple Intelligence özelliklerini destekleyen iPhone’lar

‌iOS 26‌'daki yeni ‌Apple Intelligence‌ özelliklerini kullanmak için, destekleyen bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. iPhone 15 Pro ve sonra çıkan tüm modeller Apple Intelligence’ı destekliyor.

Apple Intelligence nasıl açılır?

iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın Apple Intelligence ve Siri bölümüne gidin Apple Intelligence’ı açık konuma getirin İndirme işleminden sonra yapay zeka özelliklerini kullanabilirsiniz

