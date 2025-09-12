iOS 26 ile iPhone'lara gelecek yeni yapay zeka özellikleri

iOS 26: Yeni Apple Intelligence özellikleri
Apple Intelligence, duyurulduğundan bu yana cihaz dili İngilizce olarak ayarlanıp kullanılabiliyor. Ancak, yakında Türkçe dil desteği kazanacak ve yapay zeka özellikleri -iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde- Türkiye’deki kullanıcılara açılacak. İşte iOS 26 ile gelecek Apple Intelligence özellikleri:
Adaptif Güç Modu
Canlı Çeviri
Dil seçenekleri arasında; İngilizce, Çince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca bulunuyor. Birine gönderdiğiniz mesajlar hem kendi dilinizde hem de iPhone'unuzda çevrilen dilde görünürken, karşı taraftaki kişi mesajı yalnızca kendi dilinde görüyor. Yanıt verdiği mesajlar hem kendi dilinde hem de çevrilen dilde görünüyor.
Canlı Çeviri, Telefon ve FaceTime uygulamasında da benzer şekilde çalışıyor ve her konuşma için açık olması ve dil öğelerinin indirilmesi gerekiyor. Telefon uygulamasında Canlı Çeviri, konuşulan içeriği hızlı ve etkili bir şekilde çevirmek için yapay zeka sesiyle gerçek ses çevirisi kullanıyor ancak konuşmanın bir dökümünü de görebiliyorsunuz. FaceTime'da, konuşma için çevrilmiş altyazıları görüyorsunuz, böylece kişinin söylediklerini kendi dilinde duyarken aynı zamanda canlı altyazıları çeviriyle birlikte okuyabiliyorsunuz.
Bu özellikleri kullanmak için her iki katılımcının da Canlı Çeviri'ye, yani Apple Intelligence destekli bir iPhone, iPad veya Mac modeline sahip olması gerekiyor. Mesajlar’da ise Canlı Çeviri açıksa ve eski bir cihaza sahip biriyle sohbet ediyorsanız, o kişi kendi dilinde yazıyor, siz de çeviriyi görüyorsunuz.
Ekran görüntülerinde Görsel Zeka
Aramada iki özellik var. Ekran görüntüsünün tamamını Google'a veya başka bir uygulamaya gönderebiliyor veya ekran görüntüsündeki belirli bir öğeyi seçerek ara özelliğini kullanabiliyorsunuz. Aramak istediğiniz şeyin üzerinde çizip yukarı kaydırarak arama yapabiliyorsunuz. Google Görseller, Etsy ve bu özelliği destekleyen diğer uygulamalarda arama sonuçları karşınıza çıkıyor. Ekran görüntünüzde bir tarih varsa, Görsel Zeka "Takvime Ekle" seçeneğini açıyor ve doğrudan Takvim uygulamasına ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca hayvanlar, bitkiler, heykeller, dikkat çekici noktalar, sanat eserleri ve kitaplar için otomatik olarak tanımlamalar öneriliyor.
Image Playground geliştirmeleri
Apple, Image Playground’a ChatGPT’yi ekledi, böylece yerleşik seçenekler yerine ChatGPT'nin görüntü oluşturma araçlarını kullanabiliyorsunuz. Yalnız bunun ChatGPT aboneliğinizin olması gerekiyor.
Genmoji, yeni emoji karakteri oluşturmak için iki veya daha fazla emojiyi bir araya getirmeyi destekleyecek şekilde güncellendi ve Image Playground'a entegre edildi. Emojiler birleştirilebiliyor ve metin tabanlı açıklamalarla daha da değiştirilebiliyor.
Anımsatıcıda kategori önerileri
Kestirmeler
iOS 26 Apple Intelligence özelliklerini destekleyen iPhone’lar
iOS 26'daki yeni Apple Intelligence özelliklerini kullanmak için, destekleyen bir cihaza sahip olmanız gerekiyor. iPhone 15 Pro ve sonra çıkan tüm modeller Apple Intelligence’ı destekliyor.
Apple Intelligence nasıl açılır?
- iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
- Apple Intelligence ve Siri bölümüne gidin
- Apple Intelligence’ı açık konuma getirin
- İndirme işleminden sonra yapay zeka özelliklerini kullanabilirsiniz
hayret vagbotlar çamur atmamış...