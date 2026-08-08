iOS 26 için ilk jailbreak aracı "Dopamine 3.0" yayınlandı

Desteklenen cihazlar ve sürümler
Ancak, Apple'ın artık bu sürümleri imzalamadığını belirtmekte fayda var. Cihazınız zaten iOS 26.0 veya 26.0.1 çalıştırmıyorsa, bu yazılım sürümlerine geri dönmek veya yüklemek artık mümkün değil. iOS 26'nın daha yeni sürümleri (veya iOS 26.1 beta sürümleri) şu anda desteklenmiyor.
Dopamine 3.0, iOS 26 ile sınırlı değil. Bu sürüm ayrıca iOS 16, iOS 17 ve iOS 18 çalıştıran cihazlara da jailbreak özelliği getiriyor.
Yeni eklenen kararlı yazılım desteği aşağıdaki gibi. Tam uyumluluk, cihaz modeline ve çalıştırabileceği en yeni işletim sistemine bağlı:
- A12 / A12X / A12Z / A13 çipli cihazlar (iPhone XS, XS Max, XR; iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2. nesil): 16.6 – 18.7.1 ve 26.0 – 26.0.1 + 26.1 beta 1-3
- A14 / M1 çipli cihazlar (iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max): 16.6 – 17.3.1 + 17.4 beta 1-3
- A15 / A16 / A17 / M2 çipli cihazlar (iPhone 13 serisi, 14, 14 Plus, SE 3. nesil; iPhone 14 Pro / Pro Max, 15 / 15 Plus; iPhone 15 Pro / Pro Max): 16.5.1 – 17.3.1 + 17.4 beta 1-3
- A10 çipli cihazlar (iPhone 7, 7 Plus): 15.8.7 – 15.8.8 ve 16.7 – 18.7.1
- A10X çipli cihazlar (iPad Pro): 15.8.7 – 15.8.8 ve 16.7 – 17.7.11
- A9 / A9X / A11 çip cihazlar (iPhone 6s, 6s Plus, SE 1. nesil; iPhone 8, 8 Plus, X): 15.8.7 – 16.7.16
- A8 / A8X çip cihazlar (iPhone 6, 6 Plus): 15.8.7 – 15.8.8
Dopamine 3’ün semi-untethered jailbreak olduğunu belirtmekte fayda var. Yani, iPhone veya iPad'inizi her yeniden başlattıktan sonra, Dopamine uygulamasını açıp jailbreak'i yeniden uygulamanız gerekiyor. Neyse ki, Mac veya PC’ye bağlanmayı gerektirmiyor.
Dopamine 3.0 GitHub'da yayınlandı
Dopamine açık kaynaklı ve kaynak kodu GitHub'da mevcut. Yalnızca indirme bağlantısı değil, nasıl jailbreak yapacağınıza dair rehber (İngilizce) de içeriyor. Hatırlatma olarak, jailbreak işlemi iOS'un bazı güvenlik özelliklerini devre dışı bırakıyor. Bu durum, kararsızlığa, bazı bankacılık uygulamalarıyla uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Başlamadan önce tam yedekleme yapmanız ve yalnızca resmi kaynakları kullanmanız önerilir.
Jailbreak araçlarının en yeni sürümleri hâlâ A12/A13 çipli cihazlarla sınırlı. iPhone 12 ve daha yeni modellere sahip kullanıcıların, jailbreak'li iOS 26 desteği için biraz daha beklemesi gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: