Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone 18 Pro Face ID sorunu düzeltildi!

    Apple, iOS 27 güncellemesinin ilk sürümü olan iOS 27.0.1'i bugün yayınladı. iOS 27.0.1, iPhone 18 Pro ve Pro Max'te görülen Face ID sorunuyla birlikte sosyal medyada viral olan bir hatayı düzeltiyor.

    iOS 27.0.1 güncelleme yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27'de ortaya çıkan sorunlar için önemli hata düzeltmeleri içeren yeni iPhone yazılım güncellemesi olan iOS 27.0.1'i yayınladı. İşte güncellemenin getirdikleri:

    iOS 27.0.1 güncellemesi neler getiriyor?

    iPhone 18 Pro’da kilitli bir uygulamanın kilidini açmak gibi işlemlerde kimlik doğrulama sisteminin çalışmaması sorunu vardı. Bazı durumlarda cihaz donuyor, ardından yeniden başlatılıyordu. Şikayetler de bununla da sınırlı değildi; Face ID kurulumunda “Face ID Kullanılamıyor" mesajıyla karşılaşma, “Face ID için Dikkat Gerektir” ayarıyla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere Face ID ile ilişkili birçok sorun vardı. Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 27.0.1 güncellemesi, iPhone 18 Pro modellerde Face ID'nin düzgün çalışmamasına neden olabilecek sorunları gideriyor.

    iOS 27.0.1, Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezinin aynı anda açılması durumunda dokunmatik ekranın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu da düzeltiyor.

    Bunlara ek olarak, az sayıda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazda, belirli aydınlatma koşullarında f/1.48 diyafram açıklığıyla 2x yakınlaştırmada çekilen fotoğraflarda renk bozulması görülmesi sorunun da çözüldüğü belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi profilo çamaşır makinesi hangisi imajbet şikayet kısa mesafede fan çalışması kyk cebeci erkek yurdu vhb blok yorumlar jaguar x type alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255R G10
    HP 255R G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum