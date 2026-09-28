Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'de ortaya çıkan sorunlar için önemli hata düzeltmeleri içeren yeni iPhone yazılım güncellemesi olan iOS 27.0.1'i yayınladı. İşte güncellemenin getirdikleri:

iOS 27.0.1 güncellemesi neler getiriyor?

iPhone 18 Pro’da kilitli bir uygulamanın kilidini açmak gibi işlemlerde kimlik doğrulama sisteminin çalışmaması sorunu vardı. Bazı durumlarda cihaz donuyor, ardından yeniden başlatılıyordu. Şikayetler de bununla da sınırlı değildi; Face ID kurulumunda “Face ID Kullanılamıyor" mesajıyla karşılaşma, “Face ID için Dikkat Gerektir” ayarıyla ilgili sorunlar da dahil olmak üzere Face ID ile ilişkili birçok sorun vardı. Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 27.0.1 güncellemesi, iPhone 18 Pro modellerde Face ID'nin düzgün çalışmamasına neden olabilecek sorunları gideriyor.

iOS 27.0.1, Bildirim Merkezi ile Denetim Merkezinin aynı anda açılması durumunda dokunmatik ekranın yanıt vermemesine neden olan bir sorunu da düzeltiyor.

Bunlara ek olarak, az sayıda iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max cihazda, belirli aydınlatma koşullarında f/1.48 diyafram açıklığıyla 2x yakınlaştırmada çekilen fotoğraflarda renk bozulması görülmesi sorunun da çözüldüğü belirtiliyor.

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iOS 27.0.1 yayınlandı: iPhone 18 Pro Face ID sorunu düzeltildi!

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