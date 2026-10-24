iPhone Duo'ya özel iOS 27.1 yayınlandı: iOS 27.2 haftaya tüm modellere geliyor

iPhone Duo'ya özel güncelleme
iPhone Duo, iOS 27.1 yazılımıyla geliyor geliyor. Yine de cihaza sahip olan kullanıcıların kurulum sırasında iOS 27.1'in daha yeni bir yapısına güncellemeleri gerekecek. Apple, bu sürümü IPSW dosyası olarak indirilebilir hale getirdi. Sürüm notlarında yalnızca belirtilmeyen hata düzeltmelerinden bahsediliyor; iOS 27.1 herhangi bir güvenlik açığını kapatmıyor.
iOS 27.2 güncellemesi neler getirecek?
iOS 27.2'ye gelince; bu sürüm bir aydır test aşamasında. Söz konusu güncelleme, Mesajlar uygulamasında Önerilen Eylemler, yeni Apple Music uygulama simgesi ve güncellenmiş tasarım, Apple TV uygulamasında profil ekleme, FaceTime grup görüşmeleri için Çift Çekim (Dual Capture) özelliği, Siri yapay zekası için daha geniş dil desteği ve çok daha fazlasını beraberinde getirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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