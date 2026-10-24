iPhone Duo'ya özel iOS 27.1 yayınlandı: iOS 27.2 haftaya tüm modellere geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27.1 sürümünü sessiz sedasız yayınladı ancak bu sürüm yalnızca katlanabilir telefon iPhone Duo'ya özel. Diğer iPhone modelleri için ise en güncel sürüm iOS 27.0.1 olarak kalıyor. Bu güncellemenin Duo'ya özgü yazılım özelliklerini cihazın lansmanına kadar gizli tutmak amacıyla hazırlandığı anlaşılıyor. Öte yandan, iOS 27.2 sürümünün önümüzdeki hafta tüm uyumlu iPhone modelleri için kullanıma sunulması bekleniyor.

Apple'dan iOS 27'ye geçin çağrısı: Güncelleme ekranı değişti! 2 hf. önce eklendi

iPhone Duo'ya özel güncelleme

Tam Boyutta Gör iPhone Duo dünya genelinde satışa sunuldu ancak cihaza ulaşmak pek de kolay değil; uzun bir bekleme süresi söz konusu. Bu başka bir yazının konusu olsa da, Apple bu hafta iOS 27.1'in nihai sürümünü yayınladı. Bu sürüm iPhone Duo'ya özel olarak sunuldu. Dolayısıyla, iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını kontrol ettiğinizde bu güncellemeyi görmemeniz normal.

iPhone Duo, iOS 27.1 yazılımıyla geliyor geliyor. Yine de cihaza sahip olan kullanıcıların kurulum sırasında iOS 27.1'in daha yeni bir yapısına güncellemeleri gerekecek. Apple, bu sürümü IPSW dosyası olarak indirilebilir hale getirdi. Sürüm notlarında yalnızca belirtilmeyen hata düzeltmelerinden bahsediliyor; iOS 27.1 herhangi bir güvenlik açığını kapatmıyor.

iOS 27.2 güncellemesi neler getirecek?

iOS 27.2'ye gelince; bu sürüm bir aydır test aşamasında. Söz konusu güncelleme, Mesajlar uygulamasında Önerilen Eylemler, yeni Apple Music uygulama simgesi ve güncellenmiş tasarım, Apple TV uygulamasında profil ekleme, FaceTime grup görüşmeleri için Çift Çekim (Dual Capture) özelliği, Siri yapay zekası için daha geniş dil desteği ve çok daha fazlasını beraberinde getirecek.

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iOS 27.1 iPhone Duo'ya özel çıktı: iOS 27.2 tüm modellere geliyor

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