iOS 27.2 özelliği evlilikleri kurtaracak: İşte iPhone'a gelecek yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'nin ardından iPhone kullanıcılarına sunacağı iOS 27.2 güncellemesinin ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı. Yeni sürüm, yıldönümü hatırlatmalarından Siri AI için yeni dil desteğine, FaceTime geliştirmelerinden yenilenen Sağlık uygulamasına kadar birçok yenilik içeriyor. İşte iOS 27.2 ile gelecek özellikler.

Yıldönümleri unutulmayacak

Apple, iOS 27.2 ile telefon görüşmelerinde kullanılan Call Context özelliğine yeni bir seçenek ekliyor. Kullanıcılar, Kişiler uygulamasında bir kişinin yıldönümü tarihini kaydettiğinde, o kişiyi aradıkları gün ekranda önemli bir gün hatırlatması görecek. Böylece özellikle evlilik yıldönümünü unutan kullanıcıların zor durumda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Bu özellik, Apple'ın iOS 27 ile sunduğu Call Context sisteminin bir parçası olarak çalışıyor. Sistem, telefon görüşmesi sırasında e-posta ve diğer kaynaklardaki ilgili bilgileri ekrana getiriyor. Örneğin bir hava yolu şirketini aradığınızda Mail uygulamasında kayıtlı uçuş onay numaranız varsa, bu bilgi görüşme sırasında gösteriliyor.

iOS 27 sürümünde Call Context, doğum günleriyle de çalışıyor ve arama sırasında havai fişek animasyonu gösteriyor. iOS 27.2 ile yıldönümü desteği eklenirken bu yeni hatırlatmaya özel bir animasyon sunulmuyor.

Yıldönümü tarihini eklemek için Kişiler uygulamasında ilgili kişiyi açmanız, ardından Düzenle > Tarih Ekle > Yıldönümü adımlarını izlemeniz yeterli. Apple Intelligence destekli bir cihaza sahipseniz Siri AI üzerinden de kişinin kartına yıldönümü tarihi ekleyebilirsiniz.

Siri AI beş yeni dil kazanıyor, Türkçe yok

Tam Boyutta Gör iOS 27 ile birlikte kullanıma sunulan Siri AI, ilk aşamada yalnızca İngilizce desteği sunuyordu. iOS 27.2'nin geliştirici beta sürümüyle birlikte özellik Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca dillerine genişletiliyor. Türkçe desteği bu sürümde yine bulunmuyor.

FaceTime’da ön ve arka kamera aynı anda kullanılabilecek

iOS 27.2, FaceTime görüşmelerine de yeni bir kullanım seçeneği getiriyor. Geliştirici beta sürümünde kullanıcılar, iPhone'un ön ve arka kameralarını aynı anda kullanabiliyor. Bu özellik, özellikle birden fazla kişinin katıldığı görüşmeler için faydalı olacak gibi görünüyor.

Kullanıcılar, karşılarındaki kişiyi gösterirken kendi çevrelerini veya farklı bir görüntüyü de paylaşabilecek. Özelliğin çalışması için görüşmeye katılan herkesin iOS 27 veya daha yeni bir sürüm kullanması gerekiyor.

Sağlık uygulaması yeniden tasarlanıyor

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27.2 beta sürümünde yenilenen Sağlık uygulamasını da kullanıma açıyor. Ancak yeni tasarımın tüm kullanıcılara sunulmasının yılın ilerleyen dönemlerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni Sağlık uygulaması Insights, Longevity ve Browse olmak üzere üç ana sekmeye ayrılıyor. Insights bölümü, kullanıcının en güncel ve ilgili sağlık verilerini öne çıkarıyor. Bu bölümde yaşamsal bulgular, uyku puanı, kalp atış hızı ve Aktivite Halkaları gibi bilgiler yer alıyor.

Longevity sekmesi ise sağlık verilerinin zaman içindeki değişimini gösteriyor. Apple, bu bölümde aktivite seviyesi, VO2 max, uyku süresi ve diğer ölçümleri kullanarak hesaplanan Health Age (Sağlık Yaşı) özelliğini sunuyor.

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Health Age hesaplamasına yardımcı olmak için iPhone kamerasından yararlanan uygulama içi değerlendirmeler de bulunuyor. Kullanıcılar esneklik, güç, denge ve VO2 max gibi ölçümlerle ilgili değerlendirmeler yapabiliyor. Yenilenen Sağlık uygulaması şu aşamada yalnızca ABD İngilizcesiyle kullanılabiliyor.

Diğer

Tam Boyutta Gör Apple TV aboneliği bulunan kullanıcılar için Multiview çoklu izleme özelliği de iOS 27.2 beta sürümünde yer alıyor. Bu özellik sayesinde aynı anda dört canlı spor yayınını izlemek mümkün olacak. iOS 27.2 aynı zamanda CarPlay Ultra sistemine yönelik yeni tema seçenekleri içeriyor. Saat ve Müzik uygulamalarında görsel bazı değişiklikler yapılıyor.

iOS 27.2 ne zaman yayınlanacak?

Apple, iOS 27.2'nin ilk geliştirici beta sürümünü iOS 27'nin genel kullanıma açılmasından iki gün sonra yayınladı. Şirketin yeni sürüm için daha fazla beta yayınlaması bekleniyor. Dolayısıyla gelecek betalarda yeni özelliklerin eklenmesi muhtemel.

iOS 27.2 güncellemesinin ekim ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.

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