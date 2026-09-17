iOS 27.2 özelliği evlilikleri kurtaracak: İşte iPhone'a gelecek yenilikler

Yıldönümleri unutulmayacak
Apple, iOS 27.2 ile telefon görüşmelerinde kullanılan Call Context özelliğine yeni bir seçenek ekliyor. Kullanıcılar, Kişiler uygulamasında bir kişinin yıldönümü tarihini kaydettiğinde, o kişiyi aradıkları gün ekranda önemli bir gün hatırlatması görecek. Böylece özellikle evlilik yıldönümünü unutan kullanıcıların zor durumda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
iOS 27 sürümünde Call Context, doğum günleriyle de çalışıyor ve arama sırasında havai fişek animasyonu gösteriyor. iOS 27.2 ile yıldönümü desteği eklenirken bu yeni hatırlatmaya özel bir animasyon sunulmuyor.
Yıldönümü tarihini eklemek için Kişiler uygulamasında ilgili kişiyi açmanız, ardından Düzenle > Tarih Ekle > Yıldönümü adımlarını izlemeniz yeterli. Apple Intelligence destekli bir cihaza sahipseniz Siri AI üzerinden de kişinin kartına yıldönümü tarihi ekleyebilirsiniz.
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FaceTime’da ön ve arka kamera aynı anda kullanılabilecek
iOS 27.2, FaceTime görüşmelerine de yeni bir kullanım seçeneği getiriyor. Geliştirici beta sürümünde kullanıcılar, iPhone'un ön ve arka kameralarını aynı anda kullanabiliyor. Bu özellik, özellikle birden fazla kişinin katıldığı görüşmeler için faydalı olacak gibi görünüyor.
Kullanıcılar, karşılarındaki kişiyi gösterirken kendi çevrelerini veya farklı bir görüntüyü de paylaşabilecek. Özelliğin çalışması için görüşmeye katılan herkesin iOS 27 veya daha yeni bir sürüm kullanması gerekiyor.
Sağlık uygulaması yeniden tasarlanıyor
Longevity sekmesi ise sağlık verilerinin zaman içindeki değişimini gösteriyor. Apple, bu bölümde aktivite seviyesi, VO2 max, uyku süresi ve diğer ölçümleri kullanarak hesaplanan Health Age (Sağlık Yaşı) özelliğini sunuyor.
Health Age hesaplamasına yardımcı olmak için iPhone kamerasından yararlanan uygulama içi değerlendirmeler de bulunuyor. Kullanıcılar esneklik, güç, denge ve VO2 max gibi ölçümlerle ilgili değerlendirmeler yapabiliyor. Yenilenen Sağlık uygulaması şu aşamada yalnızca ABD İngilizcesiyle kullanılabiliyor.
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iOS 27.2 ne zaman yayınlanacak?
Apple, iOS 27.2'nin ilk geliştirici beta sürümünü iOS 27'nin genel kullanıma açılmasından iki gün sonra yayınladı. Şirketin yeni sürüm için daha fazla beta yayınlaması bekleniyor. Dolayısıyla gelecek betalarda yeni özelliklerin eklenmesi muhtemel.
iOS 27.2 güncellemesinin ekim ayında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: