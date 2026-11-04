iOS 27.3 beta yayınlandı: Türkçe Siri AI, yeni Apple Sağlık ve fazlası

Yapay Zeka Özeti:
- Apple, merakla beklenen iOS 27.3 beta güncellemesini geliştiriciler için yayınladı. Bu yeni sürüm, Türkiye'deki kullanıcılar için büyük önem taşıyan Türkçe Siri yapay zeka desteğini sunuyor. Ayrıca yapay zeka ile yeniden tasarlanan Sağlık uygulaması, Safari'de dikey sekmeler ve Siri'nin uygulamalar içinde eylem gerçekleştirebilmesi gibi birçok yenilik dikkat çekiyor. Geliştiriciler güncellemeyi Ayarlar menüsünden indirebilirken, genel beta sürümünün yakında çıkması bekleniyor.
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Apple, 26 Ekim'de iOS 27.2'nin genel kullanıma sunulmasının ardından yeni yazılım test sürecini başlatarak, iPhone için ilk iOS 27.3 geliştirici beta sürümünü yayınladı. 3 Kasım'da kullanıma sunulan ve 24C5037i yapı numarasına sahip olan bu güncelleme, Apple'ın yeniden tasarlanan Sağlık uygulamasını geri getirirken, Türkiye’deki kullanıcılar için de Türkçe Siri AI desteğini getiriyor.
iOS 27.3 beta güncellemesi neler getiriyor?
- Yeniden tasarlanan Apple Sağlık uygulaması
- Siri Özeti ve Canlı Geri Sarma dahil olmak üzere Apple Watch için sesli yapay zeka özellikleri (iOS 27.3 beta ile birlikte watchOS 27.3 beta gerektiriyor)
- Apple Fitness+'a Spor Salonu Güç antrenmanları eklendi (Türkiye'de yok)
- Safari'ye dikey sekmeler, uyarlanabilir karanlık mod ve daha fazlası eklendi
- Siri AI Türkçe dil desteği eklendi
- iPhone Duo için Erişilebilirlik özelliği
- iPadOS 27.3 için Kamera uygulamasında Siri Modu desteği ve Apple Pencil desteğiyle Görsel Zeka özelliği
- Standart iPhone modellerindeki Bekleme modu, iPhone Duo'ya daha çok benzeyecek şekilde güncellendi.
- Siri AI artık Takvim, Günlük, Mesajlar, Müzik ve daha fazlası gibi uygulamalarda eylemler gerçekleştirebiliyor.
- Apple Music için yeni özellikler: Geliştirilmiş Otomatik Karıştırma, yeniden tasarlanmış Sanatçı Sayfaları ve dinlemeye dayalı Sizin İçin Konserler