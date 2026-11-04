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    iOS 27.3 beta yayınlandı: Türkçe Siri AI, yeni Apple Sağlık ve fazlası

    iOS 27.3 beta 1 yayınlandı. Apple'ın bir sonraki iPhone yazılım güncellemesi, Siri AI Türkçe dil desteği, Apple Intelligence destekli yeni Sağlık uygulaması ve çok daha fazlasını getiriyor.

    iOS 27.3 beta güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    iOS 27.3 beta 1 yayınlandı. Apple'ın bir sonraki iPhone yazılım güncellemesi, Siri AI Türkçe dil desteği, Apple Intelligence destekli yeni Sağlık uygulaması ve çok daha fazlasını getiriyor.

    Apple, 26 Ekim'de iOS 27.2'nin genel kullanıma sunulmasının ardından yeni yazılım test sürecini başlatarak, iPhone için ilk iOS 27.3 geliştirici beta sürümünü yayınladı. 3 Kasım'da kullanıma sunulan ve 24C5037i yapı numarasına sahip olan bu güncelleme, Apple'ın yeniden tasarlanan Sağlık uygulamasını geri getirirken, Türkiye’deki kullanıcılar için de Türkçe Siri AI desteğini getiriyor.

    iOS 27.3 beta güncellemesi neler getiriyor?

    iOS 27.3 beta yenilikleri Tam Boyutta Gör
    İlk iOS 27.3 beta sürümü geliştirici beta test kullanıcıları için indirilebilir. Güncellemek için Ayarlar'ı açın, Genel'e dokunun, ardından Yazılım Güncellemesi'ni seçin. Beta Güncellemeleri altında iOS 27 Geliştirici Beta'yı seçin. Önümüzdeki günlerde genel beta sürümü de yayınlanacaktır. İşte yeni iOS 27.3 beta 1 sürümündeki yenilikler:
    • Yeniden tasarlanan Apple Sağlık uygulaması
    • Siri Özeti ve Canlı Geri Sarma dahil olmak üzere Apple Watch için sesli yapay zeka özellikleri (iOS 27.3 beta ile birlikte watchOS 27.3 beta gerektiriyor)
    • Apple Fitness+'a Spor Salonu Güç antrenmanları eklendi (Türkiye'de yok)
    • Safari'ye dikey sekmeler, uyarlanabilir karanlık mod ve daha fazlası eklendi
    • Siri AI Türkçe dil desteği eklendi
    • iPhone Duo için Erişilebilirlik özelliği
    • iPadOS 27.3 için Kamera uygulamasında Siri Modu desteği ve Apple Pencil desteğiyle Görsel Zeka özelliği
    • Standart iPhone modellerindeki Bekleme modu, iPhone Duo'ya daha çok benzeyecek şekilde güncellendi.
    • Siri AI artık Takvim, Günlük, Mesajlar, Müzik ve daha fazlası gibi uygulamalarda eylemler gerçekleştirebiliyor.
    • Apple Music için yeni özellikler: Geliştirilmiş Otomatik Karıştırma, yeniden tasarlanmış Sanatçı Sayfaları ve dinlemeye dayalı Sizin İçin Konserler
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