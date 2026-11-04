iOS 27.3 ile Siri AI artık Türkçe konuşacak: İşte uyumlu modeller

Apple, iOS 27.3 beta sürümüyle Siri AI için sunulan dil desteğini Türkçe dahil dört yeni dile genişletiyor. Güncelleme ayrıca Siri'nin uygulamalar arasında daha karmaşık işlemler yapmasını sağlayan yeni özellikler ve geliştirici araçları da sunuyor.
Siri AI desteği Türkçe dahil 10 dile çıktı
Apple, iOS 27.3 beta 1 ile Siri AI dil desteğine Türkçe, Geleneksel Çince, Norveççe ve Vietnamcayı ekledi. Böylece yenilenen Siri'nin desteklediği dil sayısı 10'a yükseldi.
Apple, yalnızca bir hafta önce yayımladığı iOS 27.2 ile Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğini eklemişti. Daha önce yalnızca İngilizce kullanılabilen Siri AI, kısa sürede daha fazla kullanıcıya ulaşmaya başladı.
iOS 27.3 şu anda beta aşamasında bulunuyor ve gelecek ay tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Güncellemenin Siri AI için yeni uygulama içi işlemler, Siri Recap özelliği ve geliştiricilere yönelik entegrasyon araçları da içermesi planlanıyor.
iOS 27.3 ile Siri'nin Takvim, Dosyalar, Finder, Journal, Mail, Haritalar, Mesajlar, Müzik, Notlar, Fotoğraflar, Preview, Anımsatıcılar, Safari, Kestirmeler ve Hava Durumu uygulamalarındaki yetenekleri genişletiliyor.
Örneğin Siri, Mail uygulamasında e-posta listelerinden aboneliği kaldırabilecek ve kısa süre önce gönderilen mesajları geri alabilecek. Hava Durumu uygulamasında yeni konumlar ekleyebilecek ve hava durumu bildirimlerini yönetebilecek.
Safari'de tarama geçmişini temizleme, sekmeleri ve pencereleri yönetme, sayfaları Okuma Listesi'ne kaydetme ve yinelenen sekmeleri kapatma gibi işlemler yapılabilecek. Dosyalar uygulamasında ise içerikleri düzenleme ve belirli bir süredir erişilmeyen dosyaları silme gibi görevler gerçekleştirilebilecek.
Geliştiriciler Siri'ye özel işlemler ekleyebilecek
Apple, iOS 27.3 ile geliştiricilere Siri AI entegrasyonu için yeni bir önizleme sunuyor. App Intents aracılığıyla uygulamalar, kendi içeriklerini ve işlemlerini doğrudan Siri'ye taşıyabilecek.
Geliştiriciler, Siri'nin uygulamalarında gerçekleştirebileceği özel işlemleri tanımlayabilecek. Yeni beceriler sayesinde Siri, birden fazla işlemi birleştirerek daha kapsamlı görevleri tek bir deneyim içinde tamamlayabilecek.
Siri AI ile uyumlu modeller
iPhone ve iPad modelleri
- iPhone Duo
- iPhone 18 Pro, 18 Pro Max
- iPhone 17 Pro, 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17e
- iPhone 16 Pro, 16 Pro Max
- iPhone 16, 16 Plus
- iPhone 16e
- iPhone 15 Pro, 15 Pro Max
- iPad (A16)
- iPad Pro (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
- iPad Air (M1 ve daha yeni çipe sahip modeller)
- iPad mini (A20 Pro)
Mac modelleri
- M1 ve daha yeni çipli Mac'ler
- A18 Pro işlemcili MacBook Neo
Apple Watch modelleri (AI destekli iPhone ile eşleştirilmiş)
- Apple Watch Series 9 ve üzeri
- Apple Watch Ultra 2 ve üzeri
- Apple Watch SE 3