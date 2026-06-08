iOS 27 alacak telefonlar açıklandı: Listede iPhone 11 de var!

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iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme iOS 27, iyileştirilmiş Liquid Glass tasarımı, yeni Apple Intelligence özellikleri, yepyeni Siri ve daha fazlasını getiriyor. Apple, iOS 27 yeniliklerini erkenden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için WWDC26 etkinliği sonrası iOS 27 developer beta sürümünü yayınladı. Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte iOS 27 final yayınlanacak. Peki, iOS 27 hangi telefonlara gelecek? iOS 27 güncellemesi alacak telefonların tam listesi burada.

iOS 27 alacak iPhone modelleri 📲

Tam Boyutta Gör iOS 27, iPhone 11 serisi ve daha yeni modellere gelecek. Ancak, Gemini’lı yeni Siri ve diğer yeni Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek. iOS 27 alacak telefonlar listesi ise şöyle:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iOS 27 tanıtıldı: İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler 1 sa. önce eklendi

iOS 27 almayacak cihazlar da merak ediliyordu ancak Apple bir sürpriz yaptı. Özellikle popüler bir model olan “iPhone 11 iOS 27 alır mı?” çok soruldu. iPhone 11 iOS 27 alacak cihazlar arasında açıklandı. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2. nesil modelleri, iOS 27 güncellemesini alacak telefonlar arasında yer alıyor.

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iOS 27 alacak cihazlar: iOS 27 destekleyen iPhone modelleri

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