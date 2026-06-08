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    iOS 27 alacak telefonlar açıklandı: Listede iPhone 11 de var!

    iOS 27 alacak telefonlar merakla bekleniyordu. WWDC 2026 etkinliği sırasında iOS 26 hangi telefonlara gelecek belli oldu. İşte iOS 27 destekleyen iPhone modelleri:

    iPhone’lar için bir sonraki büyük güncelleme iOS 27, iyileştirilmiş Liquid Glass tasarımı, yeni Apple Intelligence özellikleri, yepyeni Siri ve daha fazlasını getiriyor. Apple, iOS 27 yeniliklerini erkenden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için WWDC26 etkinliği sonrası iOS 27 developer beta sürümünü yayınladı. Eylül ayında iPhone 18 Pro serisiyle birlikte iOS 27 final yayınlanacak. Peki, iOS 27 hangi telefonlara gelecek? iOS 27 güncellemesi alacak telefonların tam listesi burada.

    iOS 27 alacak iPhone modelleri 📲

    iOS 27 güncellemesi alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    iOS 27, iPhone 11 serisi ve daha yeni modellere gelecek. Ancak, Gemini’lı yeni Siri ve diğer yeni Apple Intelligence özellikleri, iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek. iOS 27 alacak telefonlar listesi ise şöyle:
    • iPhone 17e
    • iPhone 17
    • iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro Max
    • iPhone Air
    • iPhone 16e
    • iPhone 16
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 15
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 14
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPhone SE (3. nesil)

    iOS 27 almayacak cihazlar da merak ediliyordu ancak Apple bir sürpriz yaptı. Özellikle popüler bir model olan “iPhone 11 iOS 27 alır mı?” çok soruldu. iPhone 11 iOS 27 alacak cihazlar arasında açıklandı. iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone SE 2. nesil modelleri, iOS 27 güncellemesini alacak telefonlar arasında yer alıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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