iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 27'nin ikinci beta sürümünü yayınladı ve beklendiği üzere birçok değişiklik içeriyor. Temmuz ayındaki genel beta sürümü, Eylül ayındaki final sürümüne kadar yeni özellikler eklenmeye, mevcut özellikler iyileştirilmeye devam edecek. İşte iOS 27 beta 2 güncellemesindeki tüm yenilikler:

iOS 27 gizli özellikleri: Apple bu özelliklerden bahsetmedi! 1 hf. önce eklendi

iOS 27 beta 2 güncellemesi neler getiriyor?

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“Siri ile Yaz” önerisi klavyede çıkıyor (Yazma Araçları'nın yerini aldı)

Siri AI için performans iyileştirmesi

iOS 27 ve macOS 27 yüklü cihazlar arasında iPhone Yansıtma özelliği daha iyi çalışıyor

AirPods Max 2 için yeni yazılım güncellemesi

Apple Home uygulamasından Apple TV’yi güncelleme

Mesajlar'da RCS artık satır içi yanıtları ve çok daha fazlasını destekliyor

Siri ile Yazma

Notlar, Mail, Mesajlar ve daha birçok uygulamada klavyenin üstünde yeni "Siri ile Yazma" düğmesi çıkıyor. Bu, Siri'yi yazmak için kullanma seçeneğini bulmayı kolaylaştırıyor. İlk beta sürümünde, "Siri ile Yazma" aracı yalnızca metin seçildiğinde kullanılabiliyordu.

Siri Sesini Özelleştirme (Yakında geliyor)

iPhone 17 Pro ve iPhone Air'de çıkan yeni Siri ses özelleştirme özelliklerinin yanında artık “Yakında Geliyor" ifadesi yer alıyor. Bu seçenekler ilk iOS 27 beta sürümünde çalışmıyordu.

iPhone'dan Apple TV'yi güncelleme

iOS 27 Beta 2'de Apple, Home uygulamasını güncelleyerek Apple TV'yi uzaktan güncelleme desteği ekledi. Apple TV artık Home uygulamasının Ayarlar arayüzündeki Güncellemeler bölümünde listeleniyor ve Apple TV güncelleme düğmesine dokunulduğunda, Apple TV'yi açmaya gerek kalmadan en son yazılımı yükleniyor.

RCS'de iyileştirmeler

Apple, bir Android kullanıcısıyla yapılan RCS konuşmasında belirli bir mesaja yanıt verme desteği ekledi. Artık bir mesaja uzun basarak yanıt verme seçeneğine ulaşabiliyorsunuz ve bu, iMessage’daki gibi çalışıyor. iOS 27 ayrıca, fotoğraflarda ve videolarda dokunma/tepki emojilerini düzgün bir şekilde gösteriyor. iOS 26, emoji göstermek yerine [x bir resmi beğendi] gibi bir metin açıklaması gösteriyordu.

iCloud Yedekleme Bildirimleri

Apple artık iCloud yedeklemesi düzgün çalışmadığında bildirim gösterecek. iPhone, iCloud’a yedeklenemediğinde “Sunucumuzda bir sorun var, bu nedenle şu anda cihazınızı yedekleyemeyebilir veya geri yükleyemeyebilirsiniz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin” şeklinde bir bildirim çıkacak.

AirPort İzlencesine veda ediyoruz

Apple, AirPort İzlencesi uygulamasının iOS 27'de artık indirilemeyeceğini söylüyor. Uygulamayı zaten indirmiş olan kullanıcılar yeniden indirebilir ancak AirPort İzlencesi işlevselliği iOS 27'de garanti edilmiyor.

Diğer ufak değişiklikler

iOS 27 ikinci beta sürümünde ufak değişiklikler de var. Pozlama ayarı gibi gizli bir kamera özelliği etkinleştirildiğinde, kamera araçları düğmesinin sarı renkle belirginleştirilmesi, Hava Durumu uygulamasında okunabilirliği kolaylaştıran renk güncellemeleri, Siri uygulamasında birden fazla konuşmayı silmek için yeni seçenek, Fotoğraflar uygulamasındaki yapay zeka araçlarının RAW görüntüler için de kullanılabilmesi gibi ufak dokunuşlar da mevcut.

iOS 27 genel beta Temmuz'da

iOS 27 şu anda geliştiriciler için indirilebilir durumda ancak Apple Temmuz ayında genel beta sürümü yayınlamayı planlıyor. iOS 27’nin tüm kullanıcılara yeni iPhone'larla birlikte Eylül ayında sunulması bekleniyor.

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iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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