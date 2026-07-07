iOS 27 Beta 3 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

iOS 27 beta 3 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?
- Siri daha fazla özelleştirme seçeneği kazanıyor
- Yeni Canlı Tanıma erişilebilirlik özelliği
- Safari dört yeni özellik sunuyor
- Fotoğraflar’da puanlama denetimleri
- Kestirmeler iki oluşturma modu sunuyor
- Denetim Merkezi ağ ayrıntılarını gösteriyor
- Anımsatıcılar için yenilenmiş simge
- Duvar kağıdı animasyonu daha iyi görünüyor
- AirPods Uyarlanabilir Ses daha fazla kontrol sunuyor
- Haritalar rota ayarlarını iyileştiriyor
- Kilit ekranı simgelerinin görünümü değişiyor
- Daha iyi uygulama simgesi görünümü
- macOS’ta yeni duvar kağıtları
- watchOS’te Siri AI ve uygulaması
- Hindistan'da 5G+ desteği
Siri sesi
iOS 27 Beta 3, uyumlu cihazlarda Siri ses özelleştirmesi desteği ekliyor. Özelleştirme seçeneği önceki beta sürümlerinde mevcuttu ancak aktif değildi. Artık kullanılabiliyor ve şu anda iki temel ses seçeneğiyle Siri'nin hızını ve ifade gücünü özelleştirebiliyorsunuz. Yalnız, Siri ses özelleştirmesi, cihaz içi işlemeyi kullandığından iPhone 17 Pro ya da iPhone Air ile sınırlı.
Canlı Tanıma
Apple, Erişilebilirlik’e yeni Canlı Tanıma bölümü ekledi. Canlı Tanıma, kamera uygulamasıyla çevrenizdeki şeyleri algılamak ve tanımlamak için cihaz içi zekayı kullanıyor. Bu özellik, cihazın gördükleriyle ilgili soruları yanıtlayabiliyor ve varsayılan bir soru belirleme seçeneği sunuyor. Ayrıca özel etkinlikler için de destek mevcut.
Anımsatıcılar
Anımsatıcılar uygulaması, Liquid Glass yapılacaklar listesi madde işaretleriyle güncellenmiş bir simgeye sahip.
Fotoğraflar
Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar bölümünde, yeni “Puanlama Denetimlerini Göster” seçeneği bulunuyor. Bu seçenek, fotoğraf ve videolarda yıldız derecelendirmelerini gösteriyor ve küçük resimlerde derecelendirme rozeti gösteriyor.
Denetim Merkezi
Denetim Merkezi'nde, Wi-Fi’a bağlıyken bile hücresel bağlantınıza ilişkin ayrıntıları görebiliyorsunuz. Sinyal gücünü ve LTE ya da 5G'ye bağlı olup olmadığınızı gösteriyor.
Kestirmeler
Yeni bir kestirme oluştururken artık Kestirme Tanımla (yapay zekayla kestirme oluşturma seçeneği) arayüzünün mü yoksa elle Kestirme düzenleyicisinin mi açılacağı seçebiliyorsunuz.
AirPods
AirPods’un Uyarlanabilir ayarında daha fazla şeffaflık ya da daha fazla gürültü engelleme seçmenizi sağlayan bir kaydırıcı bulunuyor.
Home Uygulaması
Apple, Home uygulamasındaki Apple Intelligence özelliklerinin 2 GB iCloud+ planı gerektireceğini açıkladı.
Haritalar
Apple, rota tercihlerinin kaldırılmadığını ve yol tarifi alırken seçenekler arayüzünün altına dokunarak erişilebildiğini daha net hale getirmek için bir ipucu ekledi.
Kilit Ekranı
Kilit Ekranındaki Denetim Merkezi düğmeleri artık bazı duvar kağıtlarıyla birlikte beyaz simgeler yerine siyah simgelere sahip.
Her iOS 27 özelliği her iPhone'da kullanılamıyor. Güncelleme, iPhone 11 ve sonraki modelleri, ayrıca iPhone SE 2 ve daha yeni modelleri desteklerken, Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri daha yeni cihaz gerektiriyor.
Apple, yaz boyunca iOS 27'nin beta testine devam edecek. Temmuz ayında herkese açık bir beta sürümü yayınlanacak, ardından Eylül ayında yeni iPhone serisiyle birlikte herkes için resmi sürüm yayınlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: