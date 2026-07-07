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    iOS 27 Beta 3 yayınlandı: İşte tüm yenilikler

    Apple, iOS 26.6'nın dördüncü beta sürümüyle birlikte beklenen iOS 27 beta 3 güncellemesini yayınladı. İşte iOS 27 üçüncü betayı yükleyenlerin dikkatini çeken tüm yenilikler:

    iOS 27 beta 3 indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27'yi geliştirmeye devam ediyor ve dün yayınlanan üçüncü beta sürümü birkaç yeni özellik içeriyor. Siri daha özelleştirilebilir, eğlenceli yeni duvar kağıdı özelliği ve Fotoğraflar ile Kestirmeler’de kullanışlı iyileştirmeler var. İşte iOS 27 beta 3 ile gelen tüm yenilikler:

    iOS 27 beta 3 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

    • Siri daha fazla özelleştirme seçeneği kazanıyor
    • Yeni Canlı Tanıma erişilebilirlik özelliği
    • Safari dört yeni özellik sunuyor
    • Fotoğraflar’da puanlama denetimleri
    • Kestirmeler iki oluşturma modu sunuyor
    • Denetim Merkezi ağ ayrıntılarını gösteriyor
    • Anımsatıcılar için yenilenmiş simge
    • Duvar kağıdı animasyonu daha iyi görünüyor
    • AirPods Uyarlanabilir Ses daha fazla kontrol sunuyor
    • Haritalar rota ayarlarını iyileştiriyor
    • Kilit ekranı simgelerinin görünümü değişiyor
    • Daha iyi uygulama simgesi görünümü
    • macOS’ta yeni duvar kağıtları
    • watchOS’te Siri AI ve uygulaması
    • Hindistan'da 5G+ desteği

    Siri sesi

    iOS 27 Beta 3, uyumlu cihazlarda Siri ses özelleştirmesi desteği ekliyor. Özelleştirme seçeneği önceki beta sürümlerinde mevcuttu ancak aktif değildi. Artık kullanılabiliyor ve şu anda iki temel ses seçeneğiyle Siri'nin hızını ve ifade gücünü özelleştirebiliyorsunuz. Yalnız, Siri ses özelleştirmesi, cihaz içi işlemeyi kullandığından iPhone 17 Pro ya da iPhone Air ile sınırlı.

    Canlı Tanıma

    Apple, Erişilebilirlik’e yeni Canlı Tanıma bölümü ekledi. Canlı Tanıma, kamera uygulamasıyla çevrenizdeki şeyleri algılamak ve tanımlamak için cihaz içi zekayı kullanıyor. Bu özellik, cihazın gördükleriyle ilgili soruları yanıtlayabiliyor ve varsayılan bir soru belirleme seçeneği sunuyor. Ayrıca özel etkinlikler için de destek mevcut.

    Anımsatıcılar

    Anımsatıcılar uygulaması, Liquid Glass yapılacaklar listesi madde işaretleriyle güncellenmiş bir simgeye sahip.

    Fotoğraflar

    Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar bölümünde, yeni “Puanlama Denetimlerini Göster” seçeneği bulunuyor. Bu seçenek, fotoğraf ve videolarda yıldız derecelendirmelerini gösteriyor ve küçük resimlerde derecelendirme rozeti gösteriyor.

    Denetim Merkezi

    Denetim Merkezi'nde, Wi-Fi’a bağlıyken bile hücresel bağlantınıza ilişkin ayrıntıları görebiliyorsunuz. Sinyal gücünü ve LTE ya da 5G'ye bağlı olup olmadığınızı gösteriyor.

    Kestirmeler

    Yeni bir kestirme oluştururken artık Kestirme Tanımla (yapay zekayla kestirme oluşturma seçeneği) arayüzünün mü yoksa elle Kestirme düzenleyicisinin mi açılacağı seçebiliyorsunuz.

    AirPods

    AirPods’un Uyarlanabilir ayarında daha fazla şeffaflık ya da daha fazla gürültü engelleme seçmenizi sağlayan bir kaydırıcı bulunuyor.

    Home Uygulaması

    Apple, Home uygulamasındaki Apple Intelligence özelliklerinin 2 GB iCloud+ planı gerektireceğini açıkladı.

    Haritalar

    Apple, rota tercihlerinin kaldırılmadığını ve yol tarifi alırken seçenekler arayüzünün altına dokunarak erişilebildiğini daha net hale getirmek için bir ipucu ekledi.

    Kilit Ekranı

    Kilit Ekranındaki Denetim Merkezi düğmeleri artık bazı duvar kağıtlarıyla birlikte beyaz simgeler yerine siyah simgelere sahip.

    Her iOS 27 özelliği her iPhone'da kullanılamıyor. Güncelleme, iPhone 11 ve sonraki modelleri, ayrıca iPhone SE 2 ve daha yeni modelleri desteklerken, Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri daha yeni cihaz gerektiriyor.

    Apple, yaz boyunca iOS 27'nin beta testine devam edecek. Temmuz ayında herkese açık bir beta sürümü yayınlanacak, ardından Eylül ayında yeni iPhone serisiyle birlikte herkes için resmi sürüm yayınlanacak.

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