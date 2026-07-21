iOS 27 Beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, yılın ilerleyen aylarında yapılacak genel lansman öncesinde testlerine devam ederek, uyumlu iPhone’lara iOS 27 beta 4 güncellemesini gönderdi. 24A5390f yapı numarasına sahip olan güncelleme, bu ayın başlarında yayınlanan beta 3'ün yerini alıyor. En son beta sürümü şu anda kayıtlı geliştiriciler için indirilebilir durumda. Apple, ek testleri tamamladıktan sonra muhtemelen bu sürümle eşleşen genel beta güncellemesini yayınlayacaktır.

iOS 27 public beta nasıl yüklenir: iOS 27 beta indirme & yükleme 6 gün önce eklendi

Apple, iOS 27 Beta 4 sürümüyle kullanıcı odaklı önemli bir özellik sunmuyor. Güncelleme, ağırlıklı olarak hataları düzeltmeye, kararlılığı iyileştirmeye ve mevcut iOS 27 özelliklerini daha geniş çaplı testlere hazırlamaya odaklanmış gibi görünüyor. iOS 27 dördüncü betada göze çarpan yenilikler şu şekilde:

iOS 27 beta 4 güncellemesi neler getiriyor?

iOS 27 beta 4 güncellemesi, Apple TV uygulamasının Ayarlar bölümüne Otomatik İndirme seçeneği getiriyor. Bunu açtığınızda, İzlemeye Devam Et bölümünde başlattığınız dizilerin sonraki iki bölümünü otomatik olarak indiriliyor. Bölümleri bitirdiğinizde siliniyor.

Ayarlar uygulamasının Fotoğraflar bölümünde "Fotoğrafları Ekranı Doldurmak İçin Yakınlaştır" seçeneği göze çarpıyor. Ekranın en boy oranına neredeyse uyan fotoğrafları hafifçe yakınlaştırıyor ve varsayılan olarak açık.

Apple, beta 3'te Bildirim Merkezi'ne eklediği duvar kağıdı özelliğini bu sürümde kaldırdı. Kaydırdığınızda, ana ekranda duvar kağıdındaki objeyi görüyordunuz, artık bu yok.

Siri Ses seçimi arayüzü de değişti. Özelleştirilebilir ses ayarlama seçeneği olmayan cihazlarda, seçilebilecek sesler ve aksanlarla özel ses görünümüne sahip. Özel Siri seçimlerine sahip cihazlarda, Apple'ın yakında geleceğini söylediği daha fazla ses seçeneği var. Siri için özelleştirilebilir ses şu anda iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air ile sınırlı.

Ayarlar uygulamasının Siri bölümünde, Siri uygulamasındaki önizlemelerin uzunluğunu ayarlamak için yeni bir seçenek de bulunuyor. Beş satıra kadar önizlemeyi ya da önizlememeyi seçebiliyorsunuz.

Erişilebilirlik bölümünde, Siri'ye söylediklerinizin ekranda bir transkripsiyonunu gösteren yeni "İsteği Her Zaman Göster" seçeneği bulunuyor.

Apple ProRes'i açarsanız, Ayarlar uygulamasının Kamera bölümünde ProRes log formatı seçme seçeneği çıkıyor. ProRes Log Video Kodlama'ya dokunup Log veya Log 2'yi seçebiliyorsunuz. Log 2 en yeni format ve video çekildikten sonra renk düzenleme ve ayarlamalar yaparken ek esneklik için dosyada daha fazla bilgi saklıyor.

Bağlantı Desteği açık olsun ya da olmasın, her Wi-Fi ağı için Bağlantı Desteği'ni etkinleştirme veya devre dışı bırakma seçeneği mevcut.

Apple, Uyarlanabilir mod için daha fazla seçenek dahil olmak üzere Denetim Merkezi'ndeki AirPods seçeneklerinin görünümünü değiştirdi.

Yeni Siri karşılama ekranı, daha kontrastlı daha koyu widget'lar, fotoğraflar ve bağlantılar için görsel olarak yenilenmiş tek dokunuşla yapıştır özelliği, kilit ekranındaki kısayollar için yeni Liquid Glass görünümü, daha şeffaf ses kaydırıcısı, Ayarlar uygulamasında indeksleme bildirimi, iOS 27 dördüncü betada dikkat çeken diğer ufak değişiklikler.

iOS 27'nin dördüncü beta sürümündeki kod, "Bu iPhone'daki piller beklendiği gibi çalışıyor." gibi dizelerle iki pile sahip bir iPhone'a atıfta bulunuyor. Çift bataryalı tasarıma sahip olması beklenen katlanabilir iPhone Ultra modelinin geleceği artık kesin.

Her iOS 27 özelliği her iPhone'da kullanılamıyor. Güncelleme, iPhone 11 ve sonraki modelleri desteklerken, Siri AI ve diğer Apple Intelligence özellikleri daha yeni donanım gerektiriyor. Apple, yaz boyunca iOS 27 beta testlerine devam edecek. Geçen hafta herkese açık beta sürümü yayınlandı. Herkes için resmi sürümün yeni iPhone serisiyle birlikte Eylül ayında gelmesi bekleniyor.

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iOS 27 Beta 4 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

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