Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 27 Beta 5 yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, iOS 27 beta 5'i yayınladı ve geliştirici beta test kullanıcılarına iOS 27'nin bir sonraki önizleme güncellemesini sundu. Peki, güncelleme neler getiriyor?

    iOS 27 beta 5 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone’lar için iOS 27 Beta 5 güncellemesini yayınladı. Son beta sürümü, görsel iyileştirmeler, Siri geliştirmeleri, arama işlevselliği iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerinin yanı sıra önemli performans optimizasyonlarını içeriyor.

    Görsel geliştirmeler

    iOS 27 beta 5 yeni simgeler Tam Boyutta Gör
    Apple, kullanıcı arayüzünü iyileştirmek ve genel kullanılabilirliği artırmak için iOS 27 Beta 5'te çeşitli görsel güncellemeler sunuyor.

    Siri, Önizleme, Safari ve Ayarlar için yeni uygulama simgeleri, yenilenmiş ve modern bir estetik sunuyor. Daha iyi okunabilirlik için daha uzun, yuvarlak hücre sinyal çubuklarına sahip yeniden tasarlanmış durum çubuğu da göze çarpıyor. Saat uygulamasında kalınlaştırılmış alarm metni, alarmları görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şarj sırasında daha büyük pil yüzdesi metni, kullanıcıların pil seviyelerini daha rahat takip etmelerini sağlıyor.

    Siri güncellemeleri

    iOS 27 Siri AI özelleştirme seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Siri, bu beta sürümünde özelleştirme ve geliştirilmiş kullanıcı etkileşimine odaklanan önemli güncellemeler aldı.

    Özelleştirilebilir ses ayarları artık Siri'nin hızını ve ifade gücünü ayarlamanıza olanak tanıyarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geliştirilmiş kurulum istemleri ve daha akıcı animasyonlar, genel kurulum ve etkileşim sürecini iyileştiriyor. Yeni “Tercih Edilen Yanıt Türü” ayarı, eski “Konuşulan Yanıtlar” seçeneğinin yerini alarak kullanıcıların Siri'nin iletişim tarzını yönetme biçimini kolaylaştırıyor.

    Arama iyileştirmeleri

    iOS 27 arama özelliği yenilikler Tam Boyutta Gör
    iOS 27 Beta 5'teki arama özellikleri daha verimli ve özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Ayarlardaki yeni “Aramadan Önce” bölümü, kullanıcılara görüntülenen uygulama önerilerinin sayısını kontrol etme olanağı sunuyor; 4, 8 ya da önerme seçeneği mevcut. Arama motoru önizlemesi de ayarlardan kaldırıldı, böylece arayüz basitleştirildi ve kullanılabilirlik iyileştirildi. Bu değişiklikler, arama deneyimini daha sezgisel hale getirerek kullanıcıların dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan ihtiyaç duydukları şeyi hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayacak.

    Yeni özellikler

    iOS 27 Beta 5, kullanılabilirliği iyileştirmek ve günlük etkileşimleri geliştirmek için tasarlanmış çeşitli yeni özellikler sunuyor.

    Ekran görüntüsü işaretlemesi için kompakt kayan menü artık hareketli tutucu içeriyor, bu da erişimi ve kullanımı kolaylaştırıyor. Ayarlardaki otomatik görsel arama geçişi, kullanıcılara bu özellik üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Cüzdan uygulaması artık siparişler için yeni bir glif simgesi içeriyor, bu da gezinmeyi ve netliği iyileştiriyor. iPadOS pil göstergesi, iPhone'un tasarımına uyacak şekilde güncellendi ve cihazlar arasında tutarlılık sağlandı.

    Hata düzeltmeleri

    Bu beta sürümü, önceki sürümlerde bildirilen çeşitli sorunları gideriyor. LTE ve Wi-Fi görüntüleme sorunları giderildi, doğru bağlantı göstergeleri sağlandı. Müzik uygulamasındaki albüm kapağı hareket sorunu giderildi, kullanıcılar için görsel deneyim iyileştirildi. Dikte ve Siri ses sorunları giderildi, ses girişinin güvenilirliği artırıldı. "Bul" uygulamasındaki işlevsellik geri getirildi, önceki kullanılabilirlik sorunları çözüldü.

    Performans ve kararlılık geliştirmeleri

    iOS 27 Beta 5, Beta 4'e kıyasla sistem kararlılığında ve performansında gözle görülür iyileştirmeler sunuyor. Daha önce aşırı pil tüketimine neden olan arka plan işlemleri optimize edilerek daha iyi enerji verimliliği sağlandı ve artık pil tüketimi ekranında sinyal gücünün zayıf olmasının bataryaya etikisi açıkça görülebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    renault trafic en çok tutulan modeli tasavvuf ehlinin sözleri arapça büyü yazıları uzun boraks içmenin faydaları yeni tanıştığın kıza günaydın mesajı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum