iOS 27 Beta 5 yayınlandı: Yenilikler neler?

Görsel geliştirmeler
Siri, Önizleme, Safari ve Ayarlar için yeni uygulama simgeleri, yenilenmiş ve modern bir estetik sunuyor. Daha iyi okunabilirlik için daha uzun, yuvarlak hücre sinyal çubuklarına sahip yeniden tasarlanmış durum çubuğu da göze çarpıyor. Saat uygulamasında kalınlaştırılmış alarm metni, alarmları görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şarj sırasında daha büyük pil yüzdesi metni, kullanıcıların pil seviyelerini daha rahat takip etmelerini sağlıyor.
Siri güncellemeleri
Özelleştirilebilir ses ayarları artık Siri'nin hızını ve ifade gücünü ayarlamanıza olanak tanıyarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geliştirilmiş kurulum istemleri ve daha akıcı animasyonlar, genel kurulum ve etkileşim sürecini iyileştiriyor. Yeni “Tercih Edilen Yanıt Türü” ayarı, eski “Konuşulan Yanıtlar” seçeneğinin yerini alarak kullanıcıların Siri'nin iletişim tarzını yönetme biçimini kolaylaştırıyor.
Arama iyileştirmeleri
Yeni özellikler
iOS 27 Beta 5, kullanılabilirliği iyileştirmek ve günlük etkileşimleri geliştirmek için tasarlanmış çeşitli yeni özellikler sunuyor.
Ekran görüntüsü işaretlemesi için kompakt kayan menü artık hareketli tutucu içeriyor, bu da erişimi ve kullanımı kolaylaştırıyor. Ayarlardaki otomatik görsel arama geçişi, kullanıcılara bu özellik üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Cüzdan uygulaması artık siparişler için yeni bir glif simgesi içeriyor, bu da gezinmeyi ve netliği iyileştiriyor. iPadOS pil göstergesi, iPhone'un tasarımına uyacak şekilde güncellendi ve cihazlar arasında tutarlılık sağlandı.
Hata düzeltmeleri
Bu beta sürümü, önceki sürümlerde bildirilen çeşitli sorunları gideriyor. LTE ve Wi-Fi görüntüleme sorunları giderildi, doğru bağlantı göstergeleri sağlandı. Müzik uygulamasındaki albüm kapağı hareket sorunu giderildi, kullanıcılar için görsel deneyim iyileştirildi. Dikte ve Siri ses sorunları giderildi, ses girişinin güvenilirliği artırıldı. "Bul" uygulamasındaki işlevsellik geri getirildi, önceki kullanılabilirlik sorunları çözüldü.
Performans ve kararlılık geliştirmeleri
iOS 27 Beta 5, Beta 4'e kıyasla sistem kararlılığında ve performansında gözle görülür iyileştirmeler sunuyor. Daha önce aşırı pil tüketimine neden olan arka plan işlemleri optimize edilerek daha iyi enerji verimliliği sağlandı ve artık pil tüketimi ekranında sinyal gücünün zayıf olmasının bataryaya etikisi açıkça görülebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: