iOS 27 Beta 5 yayınlandı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone’lar için iOS 27 Beta 5 güncellemesini yayınladı. Son beta sürümü, görsel iyileştirmeler, Siri geliştirmeleri, arama işlevselliği iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerinin yanı sıra önemli performans optimizasyonlarını içeriyor.

Apple'ın iOS 27'de yaptığı tüm performans iyileştirmeleri 2 hf. önce eklendi

Görsel geliştirmeler

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcı arayüzünü iyileştirmek ve genel kullanılabilirliği artırmak için iOS 27 Beta 5'te çeşitli görsel güncellemeler sunuyor.

Siri, Önizleme, Safari ve Ayarlar için yeni uygulama simgeleri, yenilenmiş ve modern bir estetik sunuyor. Daha iyi okunabilirlik için daha uzun, yuvarlak hücre sinyal çubuklarına sahip yeniden tasarlanmış durum çubuğu da göze çarpıyor. Saat uygulamasında kalınlaştırılmış alarm metni, alarmları görüntülemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırıyor. Şarj sırasında daha büyük pil yüzdesi metni, kullanıcıların pil seviyelerini daha rahat takip etmelerini sağlıyor.

Siri güncellemeleri

Tam Boyutta Gör Siri, bu beta sürümünde özelleştirme ve geliştirilmiş kullanıcı etkileşimine odaklanan önemli güncellemeler aldı.

Özelleştirilebilir ses ayarları artık Siri'nin hızını ve ifade gücünü ayarlamanıza olanak tanıyarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Geliştirilmiş kurulum istemleri ve daha akıcı animasyonlar, genel kurulum ve etkileşim sürecini iyileştiriyor. Yeni “Tercih Edilen Yanıt Türü” ayarı, eski “Konuşulan Yanıtlar” seçeneğinin yerini alarak kullanıcıların Siri'nin iletişim tarzını yönetme biçimini kolaylaştırıyor.

Arama iyileştirmeleri

Tam Boyutta Gör iOS 27 Beta 5'teki arama özellikleri daha verimli ve özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Ayarlardaki yeni “Aramadan Önce” bölümü, kullanıcılara görüntülenen uygulama önerilerinin sayısını kontrol etme olanağı sunuyor; 4, 8 ya da önerme seçeneği mevcut. Arama motoru önizlemesi de ayarlardan kaldırıldı, böylece arayüz basitleştirildi ve kullanılabilirlik iyileştirildi. Bu değişiklikler, arama deneyimini daha sezgisel hale getirerek kullanıcıların dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan ihtiyaç duydukları şeyi hızlı bir şekilde bulmalarını sağlayacak.

Yeni özellikler

iOS 27 Beta 5, kullanılabilirliği iyileştirmek ve günlük etkileşimleri geliştirmek için tasarlanmış çeşitli yeni özellikler sunuyor.

Ekran görüntüsü işaretlemesi için kompakt kayan menü artık hareketli tutucu içeriyor, bu da erişimi ve kullanımı kolaylaştırıyor. Ayarlardaki otomatik görsel arama geçişi, kullanıcılara bu özellik üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Cüzdan uygulaması artık siparişler için yeni bir glif simgesi içeriyor, bu da gezinmeyi ve netliği iyileştiriyor. iPadOS pil göstergesi, iPhone'un tasarımına uyacak şekilde güncellendi ve cihazlar arasında tutarlılık sağlandı.

Hata düzeltmeleri

Bu beta sürümü, önceki sürümlerde bildirilen çeşitli sorunları gideriyor. LTE ve Wi-Fi görüntüleme sorunları giderildi, doğru bağlantı göstergeleri sağlandı. Müzik uygulamasındaki albüm kapağı hareket sorunu giderildi, kullanıcılar için görsel deneyim iyileştirildi. Dikte ve Siri ses sorunları giderildi, ses girişinin güvenilirliği artırıldı. "Bul" uygulamasındaki işlevsellik geri getirildi, önceki kullanılabilirlik sorunları çözüldü.

Performans ve kararlılık geliştirmeleri

iOS 27 Beta 5, Beta 4'e kıyasla sistem kararlılığında ve performansında gözle görülür iyileştirmeler sunuyor. Daha önce aşırı pil tüketimine neden olan arka plan işlemleri optimize edilerek daha iyi enerji verimliliği sağlandı ve artık pil tüketimi ekranında sinyal gücünün zayıf olmasının bataryaya etikisi açıkça görülebiliyor.

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iOS 27 Beta 5 yayınlandı: Yenilikler neler?

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