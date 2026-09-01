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    iOS 27 Beta 8 yayınlandı: İşte iPhone'lar için yenilikler

    Apple, iOS 27 ve iPadOS 27'nin sekizinci geliştirici betasını yayınladı. Yeni sürüm, Siri AI, Apple Intelligence, Liquid Glass ve performans iyileştirmeleri getiriyor.

    iOS 27 Beta 8 yayınlandı: İşte iPhone'lar için yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırladığı son iOS güncellemesi iOS 27 Beta 8 Geliştirici Beta sürümünü dağıtmaya başladı. Yeni güncelleme, bir önceki beta sürümünün ardından yaklaşık bir hafta sonra kullanıma sunuldu. İşte iPhone ve iPad'lere sunulacak yeni özellikler...

    iOS 27 ile Siri baştan değişiyor

    Kaçıranlar için iOS 27'nin en büyük yeniliklerinden biri, Apple'ın daha gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle yeniden hazırladığı Siri AI olacak. Yeni sistem, klasik sesli asistan yapısının ötesine geçerek sohbet tabanlı bir deneyim sunacak. Siri AI'nin genel dünya bilgilerini kullanabilmesi, kullanıcının Mesajlar ve Mail gibi uygulamalardaki kişisel verileriyle bağlam oluşturabilmesi ve ekrandaki içerikleri algılayabilmesi planlanıyor.

    Böylece kullanıcılar, yalnızca genel sorular sormak yerine ekranda gördükleri veya uygulamalardaki bilgilerle ilgili daha karmaşık işlemler gerçekleştirebilecek. Ayrıca Apple, Siri konuşmaları için bağımsız bir Siri uygulaması hazırlıyor. Bu uygulama, Siri ile gerçekleştirilen sohbetlerin tek bir yerde görüntülenmesini sağlayacak.

    Sistem genelinde kullanılabilen Write with Siri özelliği de metin oluşturma ve yazılı içeriklerle ilgili geri bildirim alma imkanı sunacak.

    Apple Intelligence daha fazla uygulamaya geliyor

    Apple Intelligence yetenekleri iOS 27 ile birlikte daha fazla uygulamaya yayılıyor. Fotoğraflar, Safari, Kestirmeler, Wallet ve Parolalar uygulamaları yeni yapay zeka özellikleri kazanacak. Apple'ın görsel yapay zeka sistemi olan Visual Intelligence da yeni sürümde farklı bir konuma taşınıyor. Özellik, Kamera uygulamasına entegre edilirken burada yeni bir Siri modu da kullanıcılara sunulacak.

    iOS 27, tasarım tarafında da bazı değişiklikler içeriyor. Apple, işletim sistemindeki Liquid Glass görünümünü geliştirmeye devam ediyor. Yeni sürümde kullanıcıların arayüzdeki şeffaflık seviyesini ayarlamasına imkan tanıyan bir kontrol ekleniyor. Böylece Liquid Glass efektinin görünümü kişisel tercihlere göre değiştirilebilecek.

    Bunun yanında Fotoğraflar uygulamasında anahtar kelimeler ve yıldız puanlamaları, özelleştirilebilir slayt gösterileri gibi yeni özellikler de iOS 27 kapsamında yer alıyor.  Son olarak, Apple'ın açıklamasına göre iOS 27'deki uygulamalar daha hızlı açılacak,  AirDrop transferleri hızlanacak ve klavyenin ekrana gelme süresi kısalacak.

    Ayrıca iPhone'ların Wi-Fi ve hücresel bağlantılar arasında daha hızlı geçiş yaparak bağlantının korunmasına yardımcı olması planlanıyor. iOS 27 Beta 8 şu anda yalnızca kayıtlı geliştiricilere açık. Apple'ın önümüzdeki haftalarda yeni beta sürümleri yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz belli değil. Kararlı sürüme yaklaşılması nedeniyle, sekizinci geliştirici betası iOS 27'nin son test sürümlerinden biri olabilir.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    ma mi 3 saat önce

    epeyce yolumuz var da yine de bu bizim için bir gelişme. saatte 600 km/h hız yapan trenlere ulaşmamız dileğiyle.

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    QuasarFX 4 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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