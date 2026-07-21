iOS 27 beta kodlarında çıktı: Çift bataryalı iPhone geliyor

iOS 27 dördüncü betada yeni Pil Sağlığı metinlerinde, tek batarya yerine birden fazla dahili bataryadan bahsediliyor: "Bu iPhone'daki bataryalar beklendiği gibi çalışıyor." ve "Bu iPhone'daki bataryaların sağlığı önemli ölçüde bozuldu. Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, tam performans ve kapasiteyi geri kazandırmak için bataryaları değiştirebilir."
Mevcut iPhone modellerinde Ayarlar uygulamasındaki pil sağlığı ifadeleri tek bir bataryaya atıfta bulunduğundan çoğul ifade merak uyandırıyor.
Macworld, bu ifadenin Apple'ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone Ultra’ya atıfta bulunduğunu tahmin ediyor. Yakın zamanda iPhone Ultra'nın toplam 4883 mAh kapasiteli, 1921 mAh ve 2962 mAh kapasiteli iki pil hücresi kullanacağı ortaya atılmıştı. Katlanabilir akıllı telefonlarda genellikle cihazın her iki yarısında birer tane olmak üzere iki pil bulunur. Apple'ın da aynı tasarımı kullanması muhtemel.
iOS 27 kod dizeleri, iPhone Ultra'daki pillerin ayrı ayrı onarılabileceğini, yani arızalı bir hücrenin tek başına değiştirilebileceğini gösteriyor. Tek bir arızalı hücrenin değiştirilmesi seçeneği, onarım maliyetlerini düşürebilir.
Apple'ın katlanabilir ilk telefonunu iPhone 18 Pro modelleriyle birlikte bu Eylül ayında tanıtması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: