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    iOS 27 çıkış tarihi açıklandı: İşte güncelleme alacak telefonlar

    iOS 27 çıkış tarihi, iPhone 18 Pro lansman etkinliğinde açıklandı. iOS 27 ne zaman Türkiye'ye saat kaçta gelecek, güncellemeyi alacak telefonlar hangileri resmi olarak belli oldu.

    iOS 27 çıkış tarihi ve güncelleme alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 18 Pro, katlanabilir iPhone ve yeni Apple Watch modellerini tanıttığı “Işıltılı. Şaşırtıcı. Heyecanlı” etkinliğinde iOS 27 çıkış tarihini de açıkladı. iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatını yüksek bulan, yeni modellere geçiş yapmayı düşünmeyen kullanıcıların merak ettiği iOS 27 çıkış tarihine ilişkin “iOS 27 Türkiye’ye ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu yanıt buldu.

    iOS 27 güncellemesi 14 Eylül’de çıkacak 📅

    Apple’ın açıklamasına göre iOS 27 güncellemesi, 14 Eylül Pazartesi günü TSİ 20.00'de gelecek. iOS 27, iPhone 11 ve daha yeni modellere yüklenebilecek. Ancak, Apple Intelligence ve yeni Siri AI, iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabilecek. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Ultra, iOS 27 yüklü geliyor.

    iOS 27 güncellemesini hangi cihazlar alacak 📲

    iOS 27, iPhone’lara yeni Siri AI, daha fazla Apple Intelligence özelliği, Liquid Glass ayarı, performans iyileştirmeleri, daha akıcı ağ geçişleri, ayrı ses kontrolleri ve fazlasını getiriyor. iOS 27 alacak telefonlar ise;

    • iPhone 17 Pro Max
    • iPhone 17 Pro
    • iPhone Air
    • iPhone 17
    • iPhone 17e
    • iPhone 16 Pro Max
    • iPhone 16 Pro
    • iPhone 16 Plus
    • iPhone 16
    • iPhone 16e
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

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