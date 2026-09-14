iOS 27 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

iOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕
- Tamamen yenilenmiş Siri (Siri AI)
- Ayrı Siri uygulaması
- Kamera uygulamasında Siri modu
- Fotoğraflar’da Uzamsal Yeniden Çerçeveleme ve Genişletme aracı
- Daha iyi sonuç veren Düzelt aracı
- Safari’de sekmeleri konulara göre düzenleme
- Safari’de Bana Bildir özelliği (fiyat değişikliği, stok gibi güncellemeler için periyodik kontrol)
- Tamamen yeni Image Playground
- Siri Kestirmeler için komutla kestirme oluşturma
- Mail uygulamasında öneriler
- Telefon uygulamasında Arama Bağlamı
- Daha akıllı Erişilebilirlik Okuyucu
- Çocuk hesabı için Dolaşma İzni İsteği
- Çocuklar için Genişletilmiş İletişim Güvenliği korumaları
- Çocuk hesapları için Zaman Sınırları, yeniden tasarlanan Ekran Süresi ayarları
- Liquid Glass iyileştirmeleri ve Ayarlar’da yeni kaydırıcı
- Sistem performans iyileştirmeleri
- Geliştirilmiş arama
- WiFi ve hücresel bağlantı arasında daha sorunsuz geçiş
- AirPods için özel EQ ayarı
- Sağlık uygulamasında Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği
- Alarmlar ve Zamanlayıcılar için ayrı ses seviyesi ayarı
Siri ile konuşabileceğiniz, mevcut konuşmaları tekrar gözden geçirebileceğiniz ve sohbetlerinizin geçmişini görebileceğiniz ayrı bir Siri uygulaması da mevcut. Siri uygulaması, uyumlu iPad'lerde, Mac'lerde, iPhone'larda ve daha birçok cihazda kullanılabiliyor ve konuşmalar cihazlar arasında senkronize ediliyor. Siri, Dinamik Ada'da yer alıyor ve ekranın ortasında aşağı kaydırma, Spotlight Arama arayüzünün yerini alan yeni Arama veya Sor arayüzü getiriyor. Apple, arama dizinini yeniden oluşturdu; böylece içerik daha hızlı indeksleniyor, özellikle Mail uygulamasında daha alakalı sonuçlar getiriyor.
Arama veya Sor'dan Siri'ye yazabiliyor. "Hey Siri" diyebilir veya yan düğmeye dokunarak Siri'yi çağırabilirsiniz. Siri animasyonu da değişti. Kısa Siri yanıtları Dinamik Ada alanında görünüyor ve aşağı kaydırarak daha fazla bilgi alabiliyor veya izleyen bir soru sorabiliyorsunuz. "+" düğmesine dokunarak dosya ve fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 18 Pro ve iPhone Duo’da Siri’nin hız ve ifade gücü özelleştirilebiliyor. Apple’ın en yeni iPhone'ları özel cihaz içi yapay zeka modelleriyle geliştirilmiş dikte özelliklerini de destekliyor.
Apple, iOS 27 ile Görsel Zekayı Kamera uygulamasına taşıdı ve Siri modu ekledi. Çevrenizdeki her şeyin fotoğrafını çekip Siri'den baktığınız şey hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Görsel Zeka yeni yeteneklere sahip; bir yemeğin besin değerlerini size söyleyebiliyor, takviminize aynı anda birden fazla etkinlik ekleyebiliyor, yemek için gelen hesabı sizin için bölebiliyor, bir kartvizit fotoğrafından kişileri içe aktarabiliyor veya bir üyelik kartını Cüzdan uygulamasına aktarabiliyor.
Siri, sistem genelinde bağlam menülerine sahip uygulamalara entegre edildi. Böylece metin veya resimleri seçip Siri'ye seçiminiz hakkında soru sorabiliyorsunuz. Siri ile Yaz özelliğiyle Siri, sıfırdan metin oluşturabiliyor, dilbilginizi düzeltebiliyor veya yazınız hakkında geri bildirim verebiliyor. Siri, e-posta ve metin mesajları yazarken kendi stilinize göre bile yazabiliyor. Siri özellikleri AirPods ve CarPlay'de kullanılabiliyor.
Herhangi bir fotoğraf veya videolar slayt gösterisi olarak oynatılabiliyor ve bir video karesini fotoğraf olarak kaydedebiliyorsunuz. Apple, Fotoğraflar uygulamasına “Çektimlerim” bölümü ekledi. Yeni Seçim Görünümü ile birden fazla görüntü için konum gibi meta verileri inceleyip değiştirebiliyorsunuz. Anahtar kelime ve yıldızlama da destekleniyor.
Takvim ve Anımsatıcılar, etkinlik ve görev ekleme ve değiştirme için doğal dili destekliyor. Harita uygulaması, daha keskin ve gerçekçi detaylar için havadan görüntü ve görsel zeka modellerini kullanıyor. Günlük uygulaması, yazma ilhamı için üretken yazma ipuçlarını destekliyor.
iOS 27’de Home (Ev) uygulaması daha akıllı. HomeKit Güvenli Video görüntülerinde neler olduğunu siz daha izlemeden size açıklayabiliyor ve yapay zekayı kullanarak olaylar bazında kayıtlarda arama yapabiliyor. Ayrıca, desteklenen HomeKit Güvenli Video kameraları artık 4K kalitesinde video yayınlayabiliyor ve kaydedebiliyor.
Apple, AirPods için düşük, orta ve yüksek frekansları ayarlayarak AirPods sesini kişiselleştirmeye olanak tanıyan yeniden tasarlanmış Ayarlar arayüzü ve özel EQ ekledi. GymKit artık iPhone'da çalışıyor, böylece veri senkronizasyonu için koşu bantları, eliptik ve sabit bisikletler ve daha fazlasıyla eşleştirilebiliyor. Sağlık uygulaması, Döngü Takibi'nin bir parçası olarak perimenopoz ve menopozu destekliyor.
Mail uygulaması, içerikle ilgili işlemler için akıllı öneriler sunarken, Mesajlar uygulamasında da fotoğraf ekleme veya konum paylaşma gibi yapmak isteyebileceğiniz işlemler için yapay zeka önerileri bulunuyor. Büyük fotoğraf ve videolar göndermek artık sohbetleri yavaşlatmıyor ve giden mesajlar için gönderme işareti mevcut. Geri bildirimler artık birleştirildi, böylece daha az bildirim alıyorsunuz.
Telefon uygulamasında, bir işletmeyi ararken ihtiyaç duyabileceğiniz ilgili cihaz içi bilgileri (örneğin uçuş numarası) getiren Arama Bağlamı özelliği bulunuyor. FaceTime'da ön ve arka kameraları aynı anda yayınlayan Çift Çekim seçeneği mevcut. Müzik uygulamasında yeni sanatçı sayfaları ve daha akıcı geçişler sağlayan Otomatik Karıştırma özelliği var. Saat uygulaması, sistem ses seviyesinden bağımsız olarak alarm ses seviyesini ayarlamayı destekliyor.
Apple, iOS 27 ile ebeveyn denetimlerini de güncelleyerek çocuk güvenliği özelliklerini kullanıma sundu. Ekran Süresi özelliği yeniden tasarlandı; böylece ebeveynler, çocuklarının kullandığı uygulamaları ve girdiği siteleri görebiliyor ve gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapabiliyor. Süre Sınırları özelliği ebeveynlerin, Eğlence, Oyunlar ve Sosyal Medya gibi uygulama kategorileri için çocuklarının kullanım süresini, gün ve saate göre özelleştirilebilir programlarla belirlemesine olanak tanıyor.
"Satın Almak İçin İzin İste" ve "Göz Atmak İçin İzin İste" özellikleri, çocukların her uygulama indirme işleminde ve Safari'de girdikleri her yeni web sitesinde ebeveyn izni almasını gerektiriyor. Ayrıca ebeveynler kişileri yönetebiliyor ve çocuklarının yeni biriyle iletişime geçmeden önce izin almasını zorunlu kılabiliyor. İletişim Güvenliği özelliği ise artık Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında çıplaklığın yanı sıra kan ve şiddet içeren görüntüleri de bulanıklaştırıyor.
iOS 27 hangi telefonlara geldi 📲
- iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17e
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
iOS 26 temiz kurulum nasıl yapılır 📲
- Telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın
- PC’de iTunes’u, Mac’te Finder uygulamasını açın
- iPhone'unuzu seçin
- Mac’te Option/PC'de Shift tuşuna basılı "iPhone'u Geri Yükle" düğmesine basın
- Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 26 IPSW dosyasını seçin
- iOS 26'nın cihazınıza kurulmasını bekleyin
- Yeni iPhone olarak ayarlayıp, son yedeklemeden geri yükleyin
⚠️ iOS 27 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 27 alacak telefonlardan birine sahipseniz ve iOS 27 güncellemesi çıkmıyorsa Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: