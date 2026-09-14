iOS 27 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

Tam Boyutta Gör iPhone 18 Pro ve katlanır iPhone Duo tanıtım etkinliğinde iOS 27 çıkış tarihinin açıklanmasıyla, iOS 27 ne zaman gelecek, Türkiye’de saat kaçta çıkacak? merak konusu oldu. Apple, TSİ 20.00 itibarıyla iPhone 11 ve daha yeni modellere iOS 27 güncellemesini gönderdi. 8 beta ve RC sürümün ardından güncelleme tüm uyumlu cihazlara dağıtıldı.

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iOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

Tam Boyutta Gör iOS 27 güncellemesi, önceki sürümlerden çok daha akıllı ve yetenekli, tamamen yeni Siri sürümü olan Siri AI’ı getiriyor. iOS 27, uygulamalarda yeni Apple Intelligence özelliklerini, güncellenmiş ebeveyn kontrollerini ve iPhone'u hızlandıran performans iyileştirmelerini ekliyor. İşte iOS 27 ile iPhone’lara gelen tüm yenilikler:

Tamamen yenilenmiş Siri (Siri AI)

Ayrı Siri uygulaması

Kamera uygulamasında Siri modu

Fotoğraflar’da Uzamsal Yeniden Çerçeveleme ve Genişletme aracı

Daha iyi sonuç veren Düzelt aracı

Safari’de sekmeleri konulara göre düzenleme

Safari’de Bana Bildir özelliği (fiyat değişikliği, stok gibi güncellemeler için periyodik kontrol)

Tamamen yeni Image Playground

Siri Kestirmeler için komutla kestirme oluşturma

Mail uygulamasında öneriler

Telefon uygulamasında Arama Bağlamı

Daha akıllı Erişilebilirlik Okuyucu

Çocuk hesabı için Dolaşma İzni İsteği

Çocuklar için Genişletilmiş İletişim Güvenliği korumaları

Çocuk hesapları için Zaman Sınırları, yeniden tasarlanan Ekran Süresi ayarları

Liquid Glass iyileştirmeleri ve Ayarlar’da yeni kaydırıcı

Sistem performans iyileştirmeleri

Geliştirilmiş arama

WiFi ve hücresel bağlantı arasında daha sorunsuz geçiş

AirPods için özel EQ ayarı

Sağlık uygulamasında Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği

Alarmlar ve Zamanlayıcılar için ayrı ses seviyesi ayarı

Tam Boyutta Gör Siri AI, üretken yapay zeka modelleri kullanıyor ve önceki Siri sürümünden ziyade ChatGPT veya Claude gibi çalışıyor. Siri, karşılıklı tam konuşmalar yapabiliyor ve kişisel verilerinize erişebildiği için sizin hakkınızda daha fazla bilgi sahibi oluyor ve karmaşık görevleri tamamlayabiliyor. Sizin için bir şeyler bulmak için Mail, Mesajlar, Notlar, Anımsatıcılar, Takvim ve diğer uygulamalarda arama yapabiliyor. Siri, geniş dünya bilgisine sahip ve internette arama yaparak herhangi bir konuda sorularınızı yanıtlayabiliyor. Siri yapay zekası ayrıca ekranınızda ne olduğunu görebiliyor, böylece baktığınız şey hakkında daha fazla bilgi isteyebiliyorsunuz. Siri ayrıca uygulamalarda e-posta taslağı oluşturma, Takvime etkinlik ekleme ve albüme fotoğraf ekleme gibi işlemler de yapabiliyor.

Siri ile konuşabileceğiniz, mevcut konuşmaları tekrar gözden geçirebileceğiniz ve sohbetlerinizin geçmişini görebileceğiniz ayrı bir Siri uygulaması da mevcut. Siri uygulaması, uyumlu iPad'lerde, Mac'lerde, iPhone'larda ve daha birçok cihazda kullanılabiliyor ve konuşmalar cihazlar arasında senkronize ediliyor. Siri, Dinamik Ada'da yer alıyor ve ekranın ortasında aşağı kaydırma, Spotlight Arama arayüzünün yerini alan yeni Arama veya Sor arayüzü getiriyor. Apple, arama dizinini yeniden oluşturdu; böylece içerik daha hızlı indeksleniyor, özellikle Mail uygulamasında daha alakalı sonuçlar getiriyor.

Arama veya Sor'dan Siri'ye yazabiliyor. "Hey Siri" diyebilir veya yan düğmeye dokunarak Siri'yi çağırabilirsiniz. Siri animasyonu da değişti. Kısa Siri yanıtları Dinamik Ada alanında görünüyor ve aşağı kaydırarak daha fazla bilgi alabiliyor veya izleyen bir soru sorabiliyorsunuz. "+" düğmesine dokunarak dosya ve fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 18 Pro ve iPhone Duo’da Siri’nin hız ve ifade gücü özelleştirilebiliyor. Apple’ın en yeni iPhone'ları özel cihaz içi yapay zeka modelleriyle geliştirilmiş dikte özelliklerini de destekliyor.

Apple, iOS 27 ile Görsel Zekayı Kamera uygulamasına taşıdı ve Siri modu ekledi. Çevrenizdeki her şeyin fotoğrafını çekip Siri'den baktığınız şey hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Görsel Zeka yeni yeteneklere sahip; bir yemeğin besin değerlerini size söyleyebiliyor, takviminize aynı anda birden fazla etkinlik ekleyebiliyor, yemek için gelen hesabı sizin için bölebiliyor, bir kartvizit fotoğrafından kişileri içe aktarabiliyor veya bir üyelik kartını Cüzdan uygulamasına aktarabiliyor.

Siri, sistem genelinde bağlam menülerine sahip uygulamalara entegre edildi. Böylece metin veya resimleri seçip Siri'ye seçiminiz hakkında soru sorabiliyorsunuz. Siri ile Yaz özelliğiyle Siri, sıfırdan metin oluşturabiliyor, dilbilginizi düzeltebiliyor veya yazınız hakkında geri bildirim verebiliyor. Siri, e-posta ve metin mesajları yazarken kendi stilinize göre bile yazabiliyor. Siri özellikleri AirPods ve CarPlay'de kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör iOS 27 Fotoğraflar uygulamasında yapay zeka destekli düzenleme araçları da geliştirildi. Düzelt (Clean Up) özelliği, fotoğraflardaki nesneleri kaldırmada ve eksik alanları doldurmada daha iyi çalışıyor. Genişletme (Extend) özelliği, yapay zekayla yeni dolgu oluşturarak bir görüntünün kırpma alanını değiştirmenize olanak tanırken, Uzamsal Yeniden Çerçeveleme (Reframe) özelliği yapay zeka ve uzamsal görüntüleri birleştirerek bir fotoğrafın perspektifini veya kompozisyonunu değiştirmenizi sağlıyor. iCloud Paylaşılan Albümler artık tam çözünürlükte paylaşımı destekliyor ve Android ile Windows kullanıcıları iCloud albümlerine fotoğraf ekleyebiliyor. Ayrıca 30 günlük süre sonu seçeneği ve daha hızlı yüklemeler için içeriği hemen iCloud'a senkronize etme seçeneği eklendi.

Herhangi bir fotoğraf veya videolar slayt gösterisi olarak oynatılabiliyor ve bir video karesini fotoğraf olarak kaydedebiliyorsunuz. Apple, Fotoğraflar uygulamasına “Çektimlerim” bölümü ekledi. Yeni Seçim Görünümü ile birden fazla görüntü için konum gibi meta verileri inceleyip değiştirebiliyorsunuz. Anahtar kelime ve yıldızlama da destekleniyor.

Tam Boyutta Gör iOS 27 ile Safari, sekmeleri, yer işaretlerini ve Okuma Listesini konuya göre otomatik olarak düzenleyebiliyor, doğal dil istemlerine dayalı olarak sizin için özel uzantılar oluşturabiliyor ve bir güncelleme algılandığında sizi bilgilendirerek web sitelerindeki değişiklikleri “Bana Bildir” özelliğiyle takip edebiliyor. Parolalar uygulaması, kolayca tahmin edilebilecek, güvenilir olmayan şifrelerinizi yapay zekayı kullanarak sizin yerinize güçlü parolalarla değiştirebiliyor. Ancak, bu özellik iOS 27.1 güncellemesi ile bekleniyor. Son olarak, dosya veya klasör kaydederken Apple Intelligence içeriğe göre adlar öneriyor.

Tam Boyutta Gör Image Playground da yenilendi; daha gerçekçi dahil olmak üzere her tarzda görüntü üretiyor. İnsanların fotoğraflarını oluşturabiliyor, küçük değişiklikler için açıklamaları kullanarak fotoğrafları değiştirebiliyor ve dokunmatik hareketlerle ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Apple ayrıca Genmoji'yi daha hızlı ve daha kaliteli olacak şekilde güncelledi. Image Playground, farklı en boy oranı seçenekleriyle Kilit Ekranı için duvar kağıdı, Kişi Posterleri, sosyal medya için resim ve daha fazlasını oluşturmayı destekliyor. Yalnız, görüntü oluşturma vb. kaynak yoğun yapay zeka özellikleri, ücretli iCloud+ planlarına bağlı daha fazla erişimle birlikte günlük kullanım sınırına sahip. Apple’ın yapay zeka özellikleri bunun dışında ücretsiz.

Tam Boyutta Gör iOS 27, Siri Kestirmeleri arama derdine son veriyor. Kestirmeler uygulaması, doğal dil isteklerine göre sizin için kestirmeler oluşturabiliyor. Kestirmenin ne yapmasını istediğinizi söylüyorsunuz, uygulama otomatik olarak oluşturuyor.

Takvim ve Anımsatıcılar, etkinlik ve görev ekleme ve değiştirme için doğal dili destekliyor. Harita uygulaması, daha keskin ve gerçekçi detaylar için havadan görüntü ve görsel zeka modellerini kullanıyor. Günlük uygulaması, yazma ilhamı için üretken yazma ipuçlarını destekliyor.

iOS 27’de Home (Ev) uygulaması daha akıllı. HomeKit Güvenli Video görüntülerinde neler olduğunu siz daha izlemeden size açıklayabiliyor ve yapay zekayı kullanarak olaylar bazında kayıtlarda arama yapabiliyor. Ayrıca, desteklenen HomeKit Güvenli Video kameraları artık 4K kalitesinde video yayınlayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Apple, AirPods için düşük, orta ve yüksek frekansları ayarlayarak AirPods sesini kişiselleştirmeye olanak tanıyan yeniden tasarlanmış Ayarlar arayüzü ve özel EQ ekledi. GymKit artık iPhone'da çalışıyor, böylece veri senkronizasyonu için koşu bantları, eliptik ve sabit bisikletler ve daha fazlasıyla eşleştirilebiliyor. Sağlık uygulaması, Döngü Takibi'nin bir parçası olarak perimenopoz ve menopozu destekliyor.

Mail uygulaması, içerikle ilgili işlemler için akıllı öneriler sunarken, Mesajlar uygulamasında da fotoğraf ekleme veya konum paylaşma gibi yapmak isteyebileceğiniz işlemler için yapay zeka önerileri bulunuyor. Büyük fotoğraf ve videolar göndermek artık sohbetleri yavaşlatmıyor ve giden mesajlar için gönderme işareti mevcut. Geri bildirimler artık birleştirildi, böylece daha az bildirim alıyorsunuz.

Telefon uygulamasında, bir işletmeyi ararken ihtiyaç duyabileceğiniz ilgili cihaz içi bilgileri (örneğin uçuş numarası) getiren Arama Bağlamı özelliği bulunuyor. FaceTime'da ön ve arka kameraları aynı anda yayınlayan Çift Çekim seçeneği mevcut. Müzik uygulamasında yeni sanatçı sayfaları ve daha akıcı geçişler sağlayan Otomatik Karıştırma özelliği var. Saat uygulaması, sistem ses seviyesinden bağımsız olarak alarm ses seviyesini ayarlamayı destekliyor.

Tam Boyutta Gör Artık saydamlık seviyesini ayarlayabildiğiniz Liquid Glass kaydırıcısı var. Apple, okunabilirliği artırmak için Liquid Glass’ı güncelledi. Liquid Glass simgeleri daha fazla ayrıntı ve keskinliğe sahip, gezinme çubukları, menüler ve düğmeler için de daha fazla derinlik ve ayrım mevcut. Ana Ekran, Takvim, Fotoğraflar ve Müzik gibi uygulamalar için ekstra büyük araç takımları destekliyor.

Apple, iOS 27'de performans iyileştirmelerine odaklandı. Şirket, her şeyin eski iPhone'larda bile daha hızlı hissettireceğini iddia ediyor. Uygulamalar daha hızlı açılıyor, AirDrop aktarımları daha hızlı, klavye daha hızlı yükleniyor, Ana Ekran sayfaları arasında geçiş daha hızlı ve Uygulama Kitaplığı daha hızlı. Fotoğraflar uygulamasındaki yeni çekimler %70'e kadar daha hızlı yükleniyor. iOS 27 ile iPhone, Wi-Fi ve hücresel ağ bağlantıları arasında geçiş yapma konusunda daha başarılı hale gelerek kesilen arama ve gönderilemeyen mesaj sayısını azaltıyor.

Apple, iOS 27 ile ebeveyn denetimlerini de güncelleyerek çocuk güvenliği özelliklerini kullanıma sundu. Ekran Süresi özelliği yeniden tasarlandı; böylece ebeveynler, çocuklarının kullandığı uygulamaları ve girdiği siteleri görebiliyor ve gerçek zamanlı olarak ayarlamalar yapabiliyor. Süre Sınırları özelliği ebeveynlerin, Eğlence, Oyunlar ve Sosyal Medya gibi uygulama kategorileri için çocuklarının kullanım süresini, gün ve saate göre özelleştirilebilir programlarla belirlemesine olanak tanıyor.

"Satın Almak İçin İzin İste" ve "Göz Atmak İçin İzin İste" özellikleri, çocukların her uygulama indirme işleminde ve Safari'de girdikleri her yeni web sitesinde ebeveyn izni almasını gerektiriyor. Ayrıca ebeveynler kişileri yönetebiliyor ve çocuklarının yeni biriyle iletişime geçmeden önce izin almasını zorunlu kılabiliyor. İletişim Güvenliği özelliği ise artık Mesajlar ve FaceTime uygulamalarında çıplaklığın yanı sıra kan ve şiddet içeren görüntüleri de bulanıklaştırıyor.

iOS 27 hangi telefonlara geldi 📲

Tam Boyutta Gör

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iOS 26 temiz kurulum nasıl yapılır 📲

Tam Boyutta Gör iOS 27 güncellemesi, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımları izlenerek yüklenebilmektedir. iOS 27 temiz kurulum yapmak isteyenler için adımlar:

Telefonunuzu USB kablosu aracılığıyla bilgisayara bağlayın PC’de iTunes’u, Mac’te Finder uygulamasını açın iPhone'unuzu seçin Mac’te Option/PC'de Shift tuşuna basılı "iPhone'u Geri Yükle" düğmesine basın Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 26 IPSW dosyasını seçin iOS 26'nın cihazınıza kurulmasını bekleyin Yeni iPhone olarak ayarlayıp, son yedeklemeden geri yükleyin

⚠️ iOS 27 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 27 alacak telefonlardan birine sahipseniz ve iOS 27 güncellemesi çıkmıyorsa Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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iOS 27 çıktı: Nasıl indirilir, yenilikler, hangi telefonlarda var

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