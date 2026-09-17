iOS 27'de ilginç hata: iPhone kullanılamaz hale geliyor!

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Tam Boyutta Gör iOS 27'nin tüm kullanıcılara sunulmasından birkaç gün sonra, insanlar ana ekranda yapılan hızlı bir hareketle iPhone’u geçici olarak kullanılamaz hale getirmenin bir yolunu keşfetti. Bu durum, bir tür iPhone şakası olarak hızla yayılmaya başladı.

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iPhone'ları geçici donduran iOS 27 hatası nasıl oluşuyor?

iOS 27 yüklü bir telefonda Ana Ekran'a gidin, ardından sanki Bildirim Merkezi'ni açıyormuşsunuz gibi sol üst köşeden aşağı doğru kaydırın. Hemen ardından Denetim Merkezi'ni açarken yaptığınız gibi sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırın. Denetim Merkezi'ni açtıktan sonra kapatın; işte bu noktada iPhone'unuzun geçici olarak kullanılamaz hale geldiğini göreceksiniz.

iOS 27 iPhone dondu sorunu nasıl çözülür?

İyi haber şu ki, iPhone'unuz sonsuza dek bu işlevsiz durumda kalmayacak. Donan iPhone'unuzu tekrar çalışır hale getirmek için;

Sesi Aç düğmesine basın ve hemen bırakın. Ses Kısma düğmesine basıp hemen bırakın. Apple logosu görünene kadar yan düğmeyi basılı tutun. Bunu yaptığınızda iPhone'unuz yeniden başlayacak ve her şey normale dönecektir.

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Bu durum hızla yayıldığından Apple bu sorunu çözecek bir yazılım güncellemesi sunacaktır.

Hatırlarsanız, 2015 yılında iPhone kullanıcılarına gönderilen belirli bir mesaj telefonların donmasına neden oluyordu. Mesajlar üzerinden başka bir hata, iOS’un sürekli çökmesine, nihayetinde cihazın sürekli yeniden başlatma döngüsüne (bootloop) girmesine neden oluyordu. iOS 11.2.5 güncellemesinde de iMessage üzerinden gönderildiğinde veya bir metin alanına girildiğinde iPhone'ların çökmesine yol açan, Telugu diline ait belirli Hintçe karakterle ilişkili beklenmedik bir sorun ortaya çıkmıştı.

iOS 27 hatasına dönecek olursak, kullanıcılar bu sorunu iOS 27 beta sürümünde fark ettiklerini belirtiyor. Bu da Apple'ın yaklaşık üç ay süren beta sürecinde sorunu gidermek için herhangi bir değişiklik yapmadığı anlamına geliyor.

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iOS 27'de ilginç hata: iPhone kullanılamaz hale geliyor!

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