    iOS 27'de Kamera uygulamasına Siri modu geliyor

    Apple, büyük Siri yükseltmesini iOS 27 tanıtımına saklıyor. Yeni bir rapor, Kamera uygulamasına gelecek Siri modunu, yeni Görsel Zeka özelliklerini ve daha fazlasını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor.

    Apple, yapay zekayı iPhone'un kamera uygulamasına daha derinlemesine entegre etmeyi planlıyor. Yaklaşan iOS 27’de standart fotoğraf ve video seçeneklerinin yanına yeni Siri modu gelecek.

    Kamera uygulamasında Siri modu, geliştirilmiş Görsel Zeka

    iOS 27 Kamera uygulaması, mevcut Fotoğraf, Video, Portre ve Panorama modlarının yanında kullanılabilen özel bir Siri moduna sahip olacak. Siri modundayken, mevcut Kamera uygulaması deklanşör düğmesinde Apple Intelligence logosu yer alacak ve kullanıcılara Siri özelliklerinin kullanılabilir olduğunu bildirecek.

    Şu anda Görsel Zeka, Kamera Denetim düğmesine uzun basılarak etkinleştiriliyor veya Denetim Merkezi üzerinden erişilebiliyor. Ancak, çoğu kişinin hiç kullanmadığı bir özellik. Siri modu, Görsel Zekayı da içerecek ve özelliği daha erişilebilir hale getirecek.

    Görsel Zeka, iOS 27 ile yeni özellikler de kazanacak. Gıda ürünlerindeki beslenme etiketlerini tarayarak diyet bilgilerini kaydedebilecek. Kullanıcılar ayrıca bir kişinin iletişim bilgilerini doğrudan Kişiler uygulamasına ekleyebilecek. Cüzdan uygulamasında da Görsel Zeka, fiziksel etkinlik biletlerinden ve üyelik kartlarından bilgileri alarak dijital sürümlerini oluşturacak. Bitki ve hayvanları tanıma, Takvim uygulamasına etkinlik ekleme, ChatGPT ve Google görsel arama gibi mevcut Görsel Zeka özellikleri kullanılmaya devam edecek.

    Apple, iOS 27'yi 8 Haziran 2026'da başlayacak WWDC26 etkinliğinde tanıtacak.

