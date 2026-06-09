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    iOS 27’de katlanabilir iPhone’un izleri ortaya çıktı: iPhone Ultra geliyor

    Apple’ın iOS 27 beta sürümünde ortaya çıkan yeni kod referansları, uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone’un yaklaştığına işaret ediyor. iPhone Ultra bu yıl tanıtılabilir.

    iOS 27’de katlanabilir iPhone’un izleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın geliştiricilere sunduğu ilk iOS 27 beta sürümü, şirketin uzun süredir gündemde olan katlanabilir iPhone planlarına ilişkin önemli ipuçları barındırıyor. Yazılımın kodlarında tespit edilen yeni referanslar Apple’ın henüz resmi olarak duyurmadığı katlanabilir iPhone modeli için işletim sistemi tarafında hazırlık yaptığını gösteriyor.

    Katlanabilir iPhone ipuçları

    Geliştirici ve araştırmacı Sam Henri Gold tarafından fark edilen kod parçalarında “foldState” ve “angleDegrees” adlı yeni ifadeler yer alıyor. Bu referanslar, cihazın katlanma durumunu ve menteşe açısını takip etmeye yönelik işlevlere işaret ediyor.

    Söz konusu kodların yalnızca geliştirici çerçevelerinde değil, doğrudan iOS 27 beta sürümünün içerisinde de bulunduğu ifade ediliyor. Kaynaklara göre bu referanslar önceki nesil olan iOS 26’da yer almıyordu, bu da değişikliğin yeni bir donanım kategorisiyle bağlantılı olabileceği ihtimalini artırıyor.

    Katlanabilir iPhone söylentilerini güçlendiren tek gelişme kod referansları değil. Apple, WWDC kapsamında düzenlenen Platforms State of the Union oturumunda geliştiricilere yönelik önemli mesajlar verdi.

    Şirket, uygulamaların belirli cihazlara veya sabit ekran yönlerine göre tasarlanmasından uzaklaşılması gerektiğini belirterek geliştiricilerin uygulamalarını “dinamik boyut ve en-boy oranları aralığına” uygun şekilde geliştirmelerini istedi. Bu da gelecekte farklı ekran yapılarına sahip cihazlar için de hazırlık yapıldığını düşündürüyor.

    Apple ayrıca iPhone Mirroring ve iPad üzerinde çalışan uygulamalar için yeniden boyutlandırılabilir iOS uygulama desteğini duyurdu. Bunun yanında geliştiricilerin farklı ekran senaryolarını test edebilmesi amacıyla yeniden boyutlandırılabilir iOS simülatörü ve Xcode önizleme araçları da tanıtıldı. Bu araçlar sayesinde uygulamalar farklı ekran boyutları ve en-boy oranlarında kolayca test edilebilecek.

    iOS 27 ayrıca Sağlık ve Fitness uygulamalarının iPhone'da yatay modda çalışmasına da olanak tanıyor.

    iPhone Ultra adıyla gelebilir

    iOS 27’de katlanabilir iPhone’un izleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sektördeki beklentiler, Apple’ın ilk katlanabilir telefonunu “iPhone Ultra” adıyla tanıtacağı yönünde. Cihazın Eylül 2026’da, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleriyle birlikte duyurulması bekleniyor.

    Sızıntılara göre kitap şeklinde katlanabilir tasarıma sahip olacak cihazın iç ekranı yaklaşık 7,8 inç, dış kapak ekranı ise 5,5 inç büyüklüğünde olacak. Katlanabilir yapının yanı sıra cihazın yan yana uygulama çalıştırma desteği ve iPad benzeri uygulama düzenleri sunması bekleniyor.

    Donanım tarafında ise Apple’ın Face ID yerine Touch ID kullanabileceği konuşuluyor. Cihazın titanyum çerçeve, Liquid Metal menteşe sistemi, çift arka kamera kurulumu, A20 işlemcisi ve Apple’ın yeni nesil C2 modemini barındıracağı öne sürülüyor.

    Katlanabilir iPhone’un fiyatının da dikkat çekici seviyede olması bekleniyor. Mevcut iddialara göre cihazın başlangıç fiyatı 2.000 doların üzerinde olacak.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2026/06/08/apple-leaks-foldable-iphone-references-in-ios-27-beta/ https://www.macrumors.com/2026/06/08/ios-27-hints-at-foldable-iphone-with-app-resizability-push/
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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

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