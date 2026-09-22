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    Apple, iOS 27'den iOS 26'ya dönme yolunu kapattı

    iOS 27'den iOS 26'ya nasıl geçilir sorusu artık anlamsız! Apple, iOS 26.6.2 sürümünü imzalamayı durdurdu. Bu, iPhone kullanıcılarının artık iOS 26'ya geri dönemeyeceği anlamına geliyor.

    ios 27den ios 26ya geri dönme yolu kapatıldı Tam Boyutta Gör
    Apple artık iOS 26.6.2'yi imzalamıyor. Cihazınızı iOS 27'ye güncellediyseniz artık iOS 26 sürümüne geri dönme seçeneğiniz yok.

    iOS 26.6.2 sürümü için imzalar kapatıldı 

    iPhone’unuza bir iOS sürümü yüklemeye çalıştığınızda, işlemin bir parçası olarak Apple'ın sunucularıyla iletişime geçerek bu sürümün hâlâ kurulum için yetkilendirilmiş olduğundan emin olunması sağlanır. Bu işleme imzalama deniyor ve herhangi bir iOS sürümüne yükseltme veya düşürme için geçerli.

    Apple, iOS güncellemeleriyle genellikle bilinen güvenlik açıklarını kapatıyor ve kullanıcıların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilecek açıkları içerebilen eski sürümleri yüklemesini ya da bu sürümlere geri dönmesini engelliyor. Bu bağlamda Apple, iOS 27 güncellemesini sunduktan bir hafta sonra iOS 26.6.2'nin imzalarını kapattı. Bu, iOS 27’yi yükleyen kullanıcıların artık iOS 26.6.2'ye geri dönemeyeceği ve iOS 26'ya geri dönme seçeneğinin resmî olarak kapandığı anlamına geliyor.

    Henüz iOS 27'yi yüklemediyseniz, iOS 26'yı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak geçiş yaptıktan sonra geri dönüşü yok. Ayrıca, iOS 27'den iOS 26.7'ye (iOS 27 ile birlikte yayınlandı) geri dönemezsiniz; çünkü iOS 26.7 bir OTA güncellemesi, geri yükleme dosyası mevcut değil.

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