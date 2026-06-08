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    iOS 27 beta 1 geliştiriciler için yayınlandı: Nasıl indirilir?

    Apple, yeni Siri, Apple Intelligence özellikleri ve yenilikler getiren iOS 27 geliştirici betasını yayınladı. Peki, iPhone'a iOS 27 developer beta nasıl yüklenir? İşte iOS 27 beta yükleme adımları:

    ios 27 beta 1 geliştiriciler için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen iOS 27 geliştirici beta sürümü, bugün Apple WWDC etkinliğinde tanıtıldı. Bu sürüm, yıllardır beklenen yeni Siri, belirli iPhone modelleri için yeni Apple Intelligence özellikleri, pil ömründe iyileştirmeler ve fazlasını getiriyor. iOS 27 beta ne zaman çıkacak? merak ediliyordu. Etkinlik sona erdikten sonra iOS 27 beta 1 geliştiriciler ve yeni özellikleri deneyimlemek isteyenler için meraklı kullanıcılar için indirilmeye açıldı. iOS 27 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için, iOS 27 developer beta nasıl yüklenir? adım adım anlattık.

    iOS 27 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 27 beta 1 sürümde kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma ya da başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni özellikler beklentinizi karşılamamış olabilir, iOS 26'ya geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına giriş yaparak ücretsiz olarak iOS 27 dev beta sürümü indirebilirsiniz.

    iOS 27 Developer Beta indirme ve yükleme adımları 📲

    iphone ios 27 beta 1 indirme Tam Boyutta Gör

    1. Apple Developer sitesine Apple hesabınızla giriş yapın
    2. Apple beta yazılımı şartlarını onaylayın
    3. iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
    4. Yazılım Güncelleme ekranına gelin
    5. Beta güncellemelerine girin
    6. Listeden iOS 27 Developer Beta’yı seçin
    7. iOS 27 beta altında Güncelle butonuna dokunun
    8. iOS 27 indirme işlemi başlayacak
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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