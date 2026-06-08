iOS 27 beta 1 geliştiriciler için yayınlandı: Nasıl indirilir?

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen iOS 27 geliştirici beta sürümü, bugün Apple WWDC etkinliğinde tanıtıldı. Bu sürüm, yıllardır beklenen yeni Siri, belirli iPhone modelleri için yeni Apple Intelligence özellikleri, pil ömründe iyileştirmeler ve fazlasını getiriyor. iOS 27 beta ne zaman çıkacak? merak ediliyordu. Etkinlik sona erdikten sonra iOS 27 beta 1 geliştiriciler ve yeni özellikleri deneyimlemek isteyenler için meraklı kullanıcılar için indirilmeye açıldı. iOS 27 yeniliklerini şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar için, iOS 27 developer beta nasıl yüklenir? adım adım anlattık.

iOS 27 alacak cihazlar: iOS 27 destekleyen iPhone modelleri 3 sa. önce eklendi

iOS 27 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 27 beta 1 sürümde kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma ya da başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni özellikler beklentinizi karşılamamış olabilir, iOS 26'ya geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına giriş yaparak ücretsiz olarak iOS 27 dev beta sürümü indirebilirsiniz.

iOS 27 Developer Beta indirme ve yükleme adımları 📲

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Apple Developer sitesine Apple hesabınızla giriş yapın Apple beta yazılımı şartlarını onaylayın iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın Yazılım Güncelleme ekranına gelin Beta güncellemelerine girin Listeden iOS 27 Developer Beta’yı seçin iOS 27 beta altında Güncelle butonuna dokunun iOS 27 indirme işlemi başlayacak

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iOS 27 developer beta yayınlandı: iOS 27 dev beta nasıl yüklenir?

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