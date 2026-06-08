iOS 27 beta 1 geliştiriciler için yayınlandı: Nasıl indirilir?

iOS 27 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce iPhone’unuzu iCloud veya bilgisayara yedeklemenizi tavsiye ediyoruz. iOS 27 beta 1 sürümde kullandığınız bir uygulamanın açılmaması, yavaşlık, kasma, donma, ısınma ya da başka bir sorunla karşılaşabilir ya da yeni özellikler beklentinizi karşılamamış olabilir, iOS 26'ya geri dönmek isteyebilirsiniz. iPhone 11 ve daha yeni modele sahipseniz, Apple geliştirici hesabına giriş yaparak ücretsiz olarak iOS 27 dev beta sürümü indirebilirsiniz.
iOS 27 Developer Beta indirme ve yükleme adımları 📲
- Apple Developer sitesine Apple hesabınızla giriş yapın
- Apple beta yazılımı şartlarını onaylayın
- iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın
- Yazılım Güncelleme ekranına gelin
- Beta güncellemelerine girin
- Listeden iOS 27 Developer Beta’yı seçin
- iOS 27 beta altında Güncelle butonuna dokunun
- iOS 27 indirme işlemi başlayacak
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.