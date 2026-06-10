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    Apple yapay zekada seviye atladı: Fotoğraftan nesne silmede şaşırtıcı sonuçlar!

    iPhone'larda fotoğraftan nesne silme özelliği gülünç sonuçlar veriyordu. Apple, iOS 27 ile rakipleri arasındaki farkı kapatmışa benziyor. İlk betada Düzelt aracı şaşırtıcı sonuçlar veriyor.

    iOS 27 fotoğraftan nesne silme düzelt aracı sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Intelligence'ın bir parçası olarak Fotoğraflar uygulamasına gelecek yeni yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarını tanıttı. Bunlar arasında geliştirilmiş Düzelt aracı, yeni Genişletme aracı ve yeni Uzamsal Yeniden Çerçeveleme özelliği yer alıyor.

    iOS 27, Fotoğraflar uygulamasına yeni AI araçları getiriyor

    iOS 27 yapay zeka fotoğraf araçları Tam Boyutta Gör
    Uzamsal Yeniden Çerçeveleme, kullanıcıların fotoğraf çekildikten sonra sanal kamera açısını yeniden konumlandırmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar dokunup sürükleyerek çekimin çerçevesini ve perspektifini ayarlayabiliyor; Apple Intelligence, yalnızca açıdaki kaymanın oluşturduğu boşlukları doldurmak için yeni içerik oluşturuyor. Yalnızca perspektifin kaydığı yerlerde yeni içerik oluşturarak, yeniden çerçevelenmiş fotoğrafın orijinal sahneyle tutarlı kalmasını sağlıyor.

    Düzelt aracı da artık Apple’ın rakipleriyle benzer sonuçları veriyor. Fotoğraflardaki dikkat dağıtıcı unsurları kaldırma ve sahne karmaşık olsa bile daha gerçekçi doldurma özelliğinin geliştirildiği açık. Üçlüye yeni Genişletme aracı da eklenerek, kullanıcıların bir fotoğrafa daha fazla arka plan alan eklemesine veya en boy oranını ayarlamasına olanak tanınıyor.

    Görünüşe göre, tüm bu fotoğraf düzenleme özellikleri artık yalnızca cihaz üzerinde değil, cihaz içi ve bulut modellerinin bir kombinasyonuyla çalışıyor. İlk betada sonuçlar genellikle başarılı olsa da, işleme biraz uzun sürüyor.

    Apple, yeni özellikleri şimdiden denemek isteyen iPhone kullanıcıları için dün iOS 27 beta 1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, iPhone 11 modellerine de geldi ancak Apple Intelligence özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni cihazlarda, yeni Siri iPhone Air ve 17 Pro modellerinde deneyimlenebiliyor.

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    Nat Alianovna 6 gün önce

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

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