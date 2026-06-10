Apple yapay zekada seviye atladı: Fotoğraftan nesne silmede şaşırtıcı sonuçlar!

iOS 27, Fotoğraflar uygulamasına yeni AI araçları getiriyor
Düzelt aracı da artık Apple’ın rakipleriyle benzer sonuçları veriyor. Fotoğraflardaki dikkat dağıtıcı unsurları kaldırma ve sahne karmaşık olsa bile daha gerçekçi doldurma özelliğinin geliştirildiği açık. Üçlüye yeni Genişletme aracı da eklenerek, kullanıcıların bir fotoğrafa daha fazla arka plan alan eklemesine veya en boy oranını ayarlamasına olanak tanınıyor.
Görünüşe göre, tüm bu fotoğraf düzenleme özellikleri artık yalnızca cihaz üzerinde değil, cihaz içi ve bulut modellerinin bir kombinasyonuyla çalışıyor. İlk betada sonuçlar genellikle başarılı olsa da, işleme biraz uzun sürüyor.
Apple, yeni özellikleri şimdiden denemek isteyen iPhone kullanıcıları için dün iOS 27 beta 1 güncellemesini yayınladı. Güncelleme, iPhone 11 modellerine de geldi ancak Apple Intelligence özellikleri iPhone 15 Pro ve daha yeni cihazlarda, yeni Siri iPhone Air ve 17 Pro modellerinde deneyimlenebiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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