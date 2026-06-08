iOS 27 güncellemesi ile iPhone'lar hızlanıyor!

Bugüne kadar söylentilerde de belirtildiği gibi, Apple bu yıl iOS 27 güncellemesinde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanmış gibi görünüyor.
iOS 27, iOS 26'dan çok daha hızlı hissettirecek
iOS 27, iOS 26'dan çok daha hızlı hissettirecek ve Apple'ın diğer platformları da bundan faydalanacak. Apple'ın verdiği bazı özel örnekler şunlar:
- %30'a kadar daha hızlı uygulama başlatma
- Fotoğraflar'da yeni çekimlerin %70'e kadar daha hızlı yüklenmesi
- %80'e kadar daha hızlı AirDrop aktarımları
- iPadOS için Dosyalar'da 5 kata kadar daha hızlı tarama ve aktarım
Wi-Fi ve hücresel bağlantılar arasında daha hızlı cihaz geçişi de dahil olmak üzere genel olarak birçok başka hız iyileştirmesi de var.
Özetle, Apple, iOS 27'nin iOS 26'dan çok daha hızlı çalışacağını iddia ediyor. Apple, iOS 27'nin iOS 26 çalıştıran tüm iPhone'lara yükleneceğini de paylaştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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