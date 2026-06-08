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    iOS 27 güncellemesi ile iPhone'lar hızlanıyor!

    Apple, bugün WWDC açılış konuşmasında iPhone'lar için iOS 27 de dahil olmak üzere platformlarında önemli performans iyileştirmeleri yaptıklarını paylaştı. İşte detaylar:

    iOS 27 iPhone hız artışı Tam Boyutta Gör
    Apple, hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler sayesinde iOS 27'de büyük hız artışları olacağını duyurdu.

    Bugüne kadar söylentilerde de belirtildiği gibi, Apple bu yıl iOS 27 güncellemesinde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmelerine odaklanmış gibi görünüyor.

    iOS 27, iOS 26'dan çok daha hızlı hissettirecek

    iOS 27, iOS 26'dan çok daha hızlı hissettirecek ve Apple'ın diğer platformları da bundan faydalanacak. Apple'ın verdiği bazı özel örnekler şunlar:

    • %30'a kadar daha hızlı uygulama başlatma
    • Fotoğraflar'da yeni çekimlerin %70'e kadar daha hızlı yüklenmesi
    • %80'e kadar daha hızlı AirDrop aktarımları
    • iPadOS için Dosyalar'da 5 kata kadar daha hızlı tarama ve aktarım

    Wi-Fi ve hücresel bağlantılar arasında daha hızlı cihaz geçişi de dahil olmak üzere genel olarak birçok başka hız iyileştirmesi de var.

    Özetle, Apple, iOS 27'nin iOS 26'dan çok daha hızlı çalışacağını iddia ediyor. Apple, iOS 27'nin iOS 26 çalıştıran tüm iPhone'lara yükleneceğini de paylaştı.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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