iOS 27 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ve yenilikler

Apple, WWDC 2026'da duyurulan iOS 27 özelliklerinden birkaçını içeren yeni beta güncellemesini AirPods Pro 3, AirPods 4 ve AirPods Pro 2 için sundu.
Daha sade, özelliklere erişmesi kolay yeni arayüz
Apple, ilgili seçenekleri yeni simgelerle özel bölümlere gruplandıran daha temiz ayarlar sayfası sunuyor. Erişilebilirlik, Ses ve Yönlendirme, İşitme Sağlığı, Kontroller ve Hareketler gibi özelliklerin artık kendi menüleri var; bu da karmaşayı azaltmaya ve gezinmeyi iyileştirmeye yardımcı oluyor.
Apple ayrıca, kullanıcıların ek ayarlara girmeden hızlı ayarlamalar yapmalarını sağlayan, Dinleme Modu kontrollerinin hemen altına bir ses kaydırıcısı ekledi.
Yeniden tasarlanan menü, Pil, Gizlilik ve Bul ayarları için yeni kategoriler içeriyor. Kullanıcıların artık belirli özellikleri bulmak için uzun seçenek listesinde kaydırma yapmasına gerek kalmayacak.
Özel ekolayzer ayarı
Siri AI entegrasyonu
Yeni güncelleme şu anda yalnızca geliştiricilerle sınırlı, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacak.
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.