iOS 27 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ve yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate ve diğer yeni yazılımları tanıttı. Cupertino’lu teknoloji devi ayrıca Siri yapay zeka desteği de dahil olmak üzere AirPods için bir dizi yenilik uyurdu. Yeni özellikler, yakın zamanda yayınlanan beta güncellemesiyle kullanıma sunuldu.

Apple, WWDC 2026'da duyurulan iOS 27 özelliklerinden birkaçını içeren yeni beta güncellemesini AirPods Pro 3, AirPods 4 ve AirPods Pro 2 için sundu.

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Daha sade, özelliklere erişmesi kolay yeni arayüz

Tam Boyutta Gör Beta sürümde fark edilen ilk değişiklik AirPods arayüzünde. Apple, iOS 27'de AirPods ayarlar menüsünü yeniden tasarlayarak kullanıcıların kulaklıkta bulunan özellikleri bulmasını ve yönetmesini çok daha kolay hale getirdi. Güncellenmiş arayüz, AirPods iPhone'a bağlandığında görünüyor ancak genel düzen artık çok daha düzenli ve gezinmesi daha kolay.

Apple, ilgili seçenekleri yeni simgelerle özel bölümlere gruplandıran daha temiz ayarlar sayfası sunuyor. Erişilebilirlik, Ses ve Yönlendirme, İşitme Sağlığı, Kontroller ve Hareketler gibi özelliklerin artık kendi menüleri var; bu da karmaşayı azaltmaya ve gezinmeyi iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Apple ayrıca, kullanıcıların ek ayarlara girmeden hızlı ayarlamalar yapmalarını sağlayan, Dinleme Modu kontrollerinin hemen altına bir ses kaydırıcısı ekledi.

Yeniden tasarlanan menü, Pil, Gizlilik ve Bul ayarları için yeni kategoriler içeriyor. Kullanıcıların artık belirli özellikleri bulmak için uzun seçenek listesinde kaydırma yapmasına gerek kalmayacak.

Özel ekolayzer ayarı

Tam Boyutta Gör Güncelleme ayrıca WWDC etkinliğinde gösterilen AirPods için yeni özel EQ'yu da getiriyor. Kullanıcılar artık frekans grafiğini istedikleri ses çıkışına göre ayarlamak için yeni "Custom" seçeneğine sahip. Bu özellik, beş seviyeli EQ özelleştirmesine sahip ve kullanıcıların ses imzasındaki değişimi gerçek zamanlı olarak görmelerini sağlıyor.

Siri AI entegrasyonu

Tam Boyutta Gör Son olarak, AirPods artık Siri yapay zekasıyla entegrasyonu destekleyecek ve kullanıcıların Siri'nin yeni avatarına doğrudan AirPods’dan erişmelerine yardımcı olacak. Bu sayede kullanıcılar, yapay zeka destekli arama, dosya analizi ve bağlam duyarlı çok adımlı işlemleri sesleriyle gerçekleştirebilecek.

Yeni güncelleme şu anda yalnızca geliştiricilerle sınırlı, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılara sunulacak.

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iOS 27 ile AirPods'a gelecek yeni özellikler ve yenilikler

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