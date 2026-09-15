iOS 27 ile AirPods'lara gelen tüm yeni özellikler

iOS 27 çıktı: Nasıl indirilir, yenilikler, hangi telefonlarda var 16 sa. önce eklendi

Güncel AirPods yazılım sürümü 9A348. Bu güncelleme, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2, AirPods 4 modellerine yüklenebiliyor ancak bazı özellikler AirPods Pro 3’e özel. Elbette bu hafta içinde satışa sunulacak AirPods 5 de yeni yazılımı destekliyor.

iOS 27 ile AirPods’a gelen yeni özellikler 🎧

Tam Boyutta Gör

Özel EQ (Ekolayzer)

Uyumlu iPhone modelleriyle Siri Yapay Zekası (Siri AI) desteği

Apple Watch aracılığıyla Tam Konum Bulma

GymKit desteği

Yeniden tasarlanmış AirPods ayarları

Özel EQ, bazı AirPods kullanıcılarının Apple'ın asla sunmayacağını düşündüğü bir özellikti. Ancak, iOS 27 ile geldi. Apple, Özel EQ ile artık AirPods için kendi ses profilinizi belirlemenize olanak tanıyor. EQ ayarını, AirPods ayarları - Ses ve Yönlendirme - Ekolayzer - Özel yolunu izleyerek değiştirebiliyorsunuz. Buradan düşük, orta ve yüksek frekanslar için ses profilini ayarlayabiliyorsunuz.

Ekolayzer ayarı, AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 ve AirPods 4 modellerinde yapılabiliyor.

Apple GymKit bugüne kadar yalnızca Apple Watch ile kullanılabiliyordu. Bu özellik, koşu bantları, eliptik bisikletler, kondisyon bisikletleri ve daha fazlası gibi uyumlu kardiyo ekipmanlarıyla eşleştirmenizi ve antrenman verilerini senkronize etmenizi sağlıyor. iOS 27 ile GymKit, AirPods Pro 3'ün kalp atış hızı sensörünü kullanan iPhone'ları da destekleyecek şekilde genişletiliyor.

Çoğu AirPods kullanıcısı için iOS 27'deki en büyük yenilik Siri AI olacak. Siri AI, iOS 27 ile uyumlu iPhone’larda kullanılabiliyor. Apple, bu yapay zeka asistanına yönelik tam desteği AirPods'u da kapsayacak şekilde genişletti. Yeni Siri sayesinde AirPods, aslında yapay zeka destekli bir giyilebilir cihaza dönüşüyor. Bu sistem, kullanıcıların mevcut Siri ile yapabildiklerinden çok daha fazlasını gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

Bu yılın başlarında AirTag 2 tanıtıldığında, Apple Tam Konum Bulma desteğini ilk kez Apple Watch'a getirdi. Ancak şimdiye kadar bu özellik yalnızca AirTag 2 ile sınırlıydı. iOS 27 ve watchOS 27 ile birlikte Apple, Watch üzerindeki Tam Konum Bulma özelliğini AirPods Pro 3'ü de kapsayacak şekilde genişletti. AirPods Pro 3'ün şarj kutusu, en yeni ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipini barındırıyor; bu da kutuyu doğrudan bileğinizden, daha yüksek hassasiyetle ve adım adım yönlendirmelerle bulmanızı sağlıyor.

Her yeni AirPods özelliği tanıtıldığında, Ayarlar uygulamasında AirPods ayarları ekranı giderek daha karmaşık ve kalabalık hale geliyordu. Ancak iOS 27 ile Apple memnuniyet verici bir iyileştirme sunuyor: Tüm AirPods ayarları yeniden tasarlandı ve düzenlendi. Artık AirPods ayarlarını, renkli simgelerle desteklenen daha fazla kategori ve alt menü altında düzenlenmiş halde bulacaksınız. Bu değişiklik, doğru ayarı bulmayı eskisinden çok daha kolay ve sezgisel hale getirecek.

AirPods yazılımı nasıl güncellenir 🔄

AirPods’un yazılımını güncellemek için bir Apple cihaza bağlı olması, şarj kutusunun da güç adaptörüne bağlanması gerekiyor. Diğer Apple cihazlarında olduğu gibi yazılım güncelleme seçeneği bulunmadığından, yeni firmware sürümünün yüklenmesi uzun sürebiliyor. Apple’ın paylaştığı AirPods güncelleme adımları şu şekilde:

iPhone, iPad veya Mac'in iOS, iPadOS ya da macOS'in en son sürümüne güncellendiğinden ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun. AirPods'un Bluetooth üzerinden iPhone, iPad veya Mac'e bağlı olduğundan emin olun. iPhone, iPad veya Mac'inizi Wi-Fi'ye bağlayın. Şarj kutunuzu güç kaynağına bağlayın. AirPods'unuzu şarj kutusuna koyun ve kapağı kapatın. Şarj kutusunun kapağını kapalı tutun ve AirPods'unuzu iPhone, iPad veya Mac'inizin Bluetooth kapsama alanında tutun. Firmware'in güncellenmesi için en az 30 dakika bekleyin. AirPods'unuzu iPhone, iPad veya Mac'inize yeniden bağlamak için şarj kutusunun kapağını açın. Firmware sürümünü tekrar kontrol edin.

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