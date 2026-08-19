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    iOS 27 ile Apple CarPlay'e gelecek yeni özellikler

    Apple, iOS 27 ile CarPlay'e birçok kullanışlı yükseltme getirerek araç içi deneyimi daha akıllı, etkileşimli ve kullanımı kolay hale getirecek. İşte sonbaharda gelecek Apple CarPlay yenilikleri:

    ios 27 apple carplay yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile hem sürüş halinde hem de araçta beklerken araç içi deneyimini iyileştirecek çeşitli CarPlay özellikleri sunuyor. Yeni video deneyimlerinden Siri yapay zekasına kadar birçok yeni seçenek var.

    Video uygulamaları

    iOS 27 CarPlay video izleme Tam Boyutta Gör
    CarPlay uygulamaları, videolarda gezinme özelliğini içerebilir, böylece park halindeyken araç içi ekranınızda video arayıp izleyebileceksiniz. Video oynatma özelliği, güvenlik nedenleriyle araç hareket halindeyken çalışmayacak ancak bir şey izlerken vitese geçerseniz, oynatma yalnızca sese geçecek.

    Yalnız, araç üreticilerinin de araçta video oynatma desteğini etkinleştirmesi gerekecek. Şu an itibariyle hiçbir otomobil üreticisi özelliğin geleceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Apple TV uygulaması, bu özellik ile çalışacak ilk onaylı uygulama.

    Siri AI

    Siri AI CarPlay Tam Boyutta Gör
    Apple'ın daha akıllı ve yetenekli Siri sürümü, araçta eller serbest konuşmalar için kullanılabiliyor. CarPlay için Siri AI, diğer cihazlardaki Siri yapay zekası gibi çalışacak; sürüş sırasında görevleri tamamlamasını veya sizin için bilgi bulmasını isteyebileceksiniz. CarPlay'deki konuşmalar, daha sonra devam edebilmeniz için iPhone'daki Siri uygulamasıyla senkronize edilecek.

    iOS 27’yi yüklediğinizde Şimdi Oynatılıyor CarPlay şablonu için kalıcı bir mini oynatıcı fark edeceksiniz. Oynatıcı, ses ve medya uygulamalarının sağ üst köşesinde resim ve oynatma kontrollerini gösterecek. CarPlay'deki Şimdi Oynatılıyor arayüzünde ayrıca bir ilerleme çubuğu olacak; böylece bir şarkıda, podcast yayınında veya sesli kitapta belirli bir noktaya atlayabileceksiniz.

    Duvar kağıtları

    Apple CarPlay yeni duvar kağıtları Tam Boyutta Gör
    iOS 27, CarPlay arayüzüne özel yeni duvar kağıtları getiriyor. Duvar kağıtları, çeşitli renklerde dalga tarzı tasarımlara sahip ve toplam 14 seçenek mevcut. iOS 27'deki CarPlay ayrıca daha büyük, daha etkileşimli içerik küçük resimlerini destekliyor ve Haritalar, Hava Durumu gibi uygulamalar için güncellenmiş Liquid Glass simgelerini kullanıyor.

    Rota verileri, Konum doğruluğu

    iOS 27 AppleCarPlay rota verileri Tam Boyutta Gör
    Apple Maps ve Google Haritalar gibi navigasyon uygulamaları, yol tariflerine EV şarj durakları gibi bilgiler eklemek için rota verilerini araçla paylaşabilecek. Araç, harita rotasını aracın menziliyle karşılaştıracak ve bir şarj durağı önerecek.

    Apple, iOS 27'de kablosuz CarPlay'in daha güvenilir olduğunu, GPS konum doğruluğunun ve navigasyon yönü algılamasının iyileştirildiğini söylüyor.

    Ses kontrolü

    Artık tüm uygulama kategorileri ses kontrolü seçeneği sunabiliyor. Apple, sesli görüşmeler için uygulamalara entegre edilebilen ses kontrolü şablonu da tasarladı.

    Doğal dil geliştirmeleri

    Apple, Harita uygulamasında doğal dil aramasını navigasyona getirdi ve bu özellik CarPlay ile de çalışıyor. Siri'den ücretli yollardan, otoyollardan ve daha fazlasından kaçınan yol tarifleri isteyebileceksiniz.

    Uyumluluk

    iOS 27'deki yeni CarPlay özelliklerini kullanmak için iOS 27 yüklü iPhone gerekiyor. Siri AI için, Apple Intelligence'ı destekleyen bir iPhone’a (15 Pro veya daha yeni) ihtiyacınız olacak.

    iOS 27 şu anda geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için indirilebilir durumda olup, Eylül ayında tüm uyumlu cihazlara gönderilmesi bekleniyor.

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