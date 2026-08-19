iOS 27 ile Apple CarPlay'e gelecek yeni özellikler

Video uygulamaları
Yalnız, araç üreticilerinin de araçta video oynatma desteğini etkinleştirmesi gerekecek. Şu an itibariyle hiçbir otomobil üreticisi özelliğin geleceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Apple TV uygulaması, bu özellik ile çalışacak ilk onaylı uygulama.
Siri AI
iOS 27’yi yüklediğinizde Şimdi Oynatılıyor CarPlay şablonu için kalıcı bir mini oynatıcı fark edeceksiniz. Oynatıcı, ses ve medya uygulamalarının sağ üst köşesinde resim ve oynatma kontrollerini gösterecek. CarPlay'deki Şimdi Oynatılıyor arayüzünde ayrıca bir ilerleme çubuğu olacak; böylece bir şarkıda, podcast yayınında veya sesli kitapta belirli bir noktaya atlayabileceksiniz.
Duvar kağıtları
Rota verileri, Konum doğruluğu
Apple, iOS 27'de kablosuz CarPlay'in daha güvenilir olduğunu, GPS konum doğruluğunun ve navigasyon yönü algılamasının iyileştirildiğini söylüyor.
Ses kontrolü
Artık tüm uygulama kategorileri ses kontrolü seçeneği sunabiliyor. Apple, sesli görüşmeler için uygulamalara entegre edilebilen ses kontrolü şablonu da tasarladı.
Doğal dil geliştirmeleri
Apple, Harita uygulamasında doğal dil aramasını navigasyona getirdi ve bu özellik CarPlay ile de çalışıyor. Siri'den ücretli yollardan, otoyollardan ve daha fazlasından kaçınan yol tarifleri isteyebileceksiniz.
Uyumluluk
iOS 27'deki yeni CarPlay özelliklerini kullanmak için iOS 27 yüklü iPhone gerekiyor. Siri AI için, Apple Intelligence'ı destekleyen bir iPhone’a (15 Pro veya daha yeni) ihtiyacınız olacak.
iOS 27 şu anda geliştiriciler ve genel beta test kullanıcıları için indirilebilir durumda olup, Eylül ayında tüm uyumlu cihazlara gönderilmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: