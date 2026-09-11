Apple, yapay zekayla yenilenen Sağlık uygulamasını tanıttı

Yeni Apple Watch’lar gün boyunca her beş saniyede bir kalp atış hızı ölçümü yapıyor ve kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) daha sık ölçüyor. Toplanan tüm veriler iPhone'daki Sağlık uygulamasına gönderiliyor. Apple, referans olarak EKG göğüs bandı kullanılan ve diğer giyilebilir cihazlarla yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada yeni Apple Watch'un en doğru kalp atış hızı algılama performansını sergilediğini belirtiyor.
Apple Intelligence ile desteklenen yeni Apple Sağlık uygulaması
Sağlık uygulaması, Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde topladığı verileri ve metrikleri kişiselleştirilmiş rehberlik önerilerine dönüştürecek. Uygulamaya çeşitli yeni bölümler ekleniyor.
Insights: Gün boyunca güncellenen sağlık özeti sunacak
Kişisel rehberlik, sizin için nelerin önemli olduğunu bilip buna uygun öneriler sunacak. Örneğin; kardiyo çalışmalarına odaklanıyorsanız, sabah koşunuza aralıklı antrenman (interval) eklemeniz yönünde bir öneri göreceksiniz. Öneriler, her kullanıcıya ve kullanıcının verilerine göre şekillenecek.
Hazır olma skoru: Vücudun kapasitesine dair günlük değerlendirme
Gündüz yaşam bulguları görünümü
Longevity ile derin sağlık verileri analizi ve Sağlık Yaşı özelliği
Health Age (Sağlık Yaşı) özelliği, VO2 max, dinlenme kalp atış hızı, HRV, uyku ve kan tahlili biyobelirteçleri gibi ölçümleri kullanarak sağlık verilerinizi gerçek yaşınızla karşılaştıracak ve vücudunuzun sağlık açısından hangi yaş seviyesinde olduğunu gösterecek. Bu özellik, sağlığınız üzerinde en büyük etkiyi yaratan alışkanlıkları ve kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak.
Apple, Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi özelliğine perimenopoz ve menopoz desteği de ekliyor.
Yeni Apple Sağlık uygulaması hangi cihazlara, ne zaman gelecek?
Apple Intelligence destekli bir iPhone'a sahip Apple Watch kullanıcıları, kullanıma sunulduğunda güncellenmiş Sağlık uygulamasına erişebilecek ancak hazır olma durumu, daha sık kalp atış hızı ölçümleri ve daha sık HRV ölçümleri için Series 12 veya Ultra 4 modeli gerekecek.
Apple, yeni Sağlık uygulamasının 2026'nın sonlarında geleceğini belirtiyor. İlk olarak İngilizce kullanıma sunulacak, ilerleyen dönemde diğer diller de eklenecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: