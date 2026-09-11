Apple, yapay zekayla yenilenen Sağlık uygulamasını tanıttı

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4 modelinde sensörleri baştan aşağı yenilediği için Sağlık uygulaması da kapsamlı bir güncelleme aldı. Sistem, üç temel iyileştirmeyi içeren Sağlık Algılama Sistemi’ne sahip; EKG ölçümleri sırasında daha iyi cilt teması sağlayan genişletilmiş elektrot yüzey alanı, optik algılama için ışığı daha verimli yakalamak üzere halka şeklinde düzenlenmiş yeniden tasarlanmış fotodiyotlar ve sürekli kalp atış hızı verilerini kaydetmek için enerji verimliliği yüksek yeşil LED'ler.

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Yeni Apple Watch’lar gün boyunca her beş saniyede bir kalp atış hızı ölçümü yapıyor ve kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) daha sık ölçüyor. Toplanan tüm veriler iPhone'daki Sağlık uygulamasına gönderiliyor. Apple, referans olarak EKG göğüs bandı kullanılan ve diğer giyilebilir cihazlarla yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada yeni Apple Watch'un en doğru kalp atış hızı algılama performansını sergilediğini belirtiyor.

Apple Intelligence ile desteklenen yeni Apple Sağlık uygulaması

Sağlık uygulaması, Apple Intelligence entegrasyonu sayesinde topladığı verileri ve metrikleri kişiselleştirilmiş rehberlik önerilerine dönüştürecek. Uygulamaya çeşitli yeni bölümler ekleniyor.

Insights: Gün boyunca güncellenen sağlık özeti sunacak

Tam Boyutta Gör Insights sekmesi, en son uyku verileriniz veya VO2 max değerinizdeki yeni zirve noktası gibi güncel bilgilerin Apple Intelligence ile oluşturulan bir özetini sunacak. Sizin İçin bölümü, hazır olma durumu, fitness, kalp sağlığı ve daha pek çok konuda özel tavsiyeler içerecek.

Kişisel rehberlik, sizin için nelerin önemli olduğunu bilip buna uygun öneriler sunacak. Örneğin; kardiyo çalışmalarına odaklanıyorsanız, sabah koşunuza aralıklı antrenman (interval) eklemeniz yönünde bir öneri göreceksiniz. Öneriler, her kullanıcıya ve kullanıcının verilerine göre şekillenecek.

Hazır olma skoru: Vücudun kapasitesine dair günlük değerlendirme

Tam Boyutta Gör Yeni Apple Watch modelleri, yakın zamandaki aktiviteleri, hayati değerleri ve uyku puanını hesaba katan hazır olma skoru hesaplıyor. Bu özellik, aktivite düzeyine ilişkin önerilerle birlikte 0 ile 10 arasında bir puan sunuyor. Değerlendirme sonuçları arasında Toparlanın, Kendinizi Yormayın, Hazırsınız, Yapabilirsiniz gibi ifadeler yer alıyor. Bilgiler saatte, Fitness uygulamasında ve Sağlık uygulamasının Insights sekmesinde gösterilecek.

Gündüz yaşam bulguları görünümü

Tam Boyutta Gör Sağlık uygulamasındaki Yaşam Bulguları seçeneği, yeni gece ve gündüz görünümü özelliğine sahip. Yeni ölçüm olarak eklenen HRV (Kalp Atış Hızı Değişkenliği), stresin ve toparlanmanın önemli bir göstergesi. Değişkenlik değerinin yüksek olması genel toparlanma sürecinin olumlu ilerlemesiyle ilişkilendirilirken düşük olması, stres altında olduğunuza işaret ediyor. Sistem hem genel HRV'yi hem de toparlanma HRV'sini ölçüyor.

Longevity ile derin sağlık verileri analizi ve Sağlık Yaşı özelliği

Tam Boyutta Gör iOS 27 ile Sağlık uygulamasına yeni Longevity (Uzun Ömürlülük) sekmesi ekleniyor. Bu bölüm, kalp sağlığı, uyku, zihinsel sağlık, hareket sağlığı, metabolik sağlık, işitme ve beslenme gibi alanlarda genel sağlığınızı değerlendirmek için iPhone ve Apple Watch'unuzdan gelen verileri kullanıyor. Bölüm, her bir kategorideki durumunuzu ve her bir ölçümün en güncel klinik kılavuzlara göre nasıl sınıflandırıldığını gösteriyor.

Health Age (Sağlık Yaşı) özelliği, VO2 max, dinlenme kalp atış hızı, HRV, uyku ve kan tahlili biyobelirteçleri gibi ölçümleri kullanarak sağlık verilerinizi gerçek yaşınızla karşılaştıracak ve vücudunuzun sağlık açısından hangi yaş seviyesinde olduğunu gösterecek. Bu özellik, sağlığınız üzerinde en büyük etkiyi yaratan alışkanlıkları ve kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlamanıza yardımcı olacak.

Apple, Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi özelliğine perimenopoz ve menopoz desteği de ekliyor.

Yeni Apple Sağlık uygulaması hangi cihazlara, ne zaman gelecek?

Apple Intelligence destekli bir iPhone'a sahip Apple Watch kullanıcıları, kullanıma sunulduğunda güncellenmiş Sağlık uygulamasına erişebilecek ancak hazır olma durumu, daha sık kalp atış hızı ölçümleri ve daha sık HRV ölçümleri için Series 12 veya Ultra 4 modeli gerekecek.

Apple, yeni Sağlık uygulamasının 2026'nın sonlarında geleceğini belirtiyor. İlk olarak İngilizce kullanıma sunulacak, ilerleyen dönemde diğer diller de eklenecek.

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iOS 27 ile Apple Sağlık uygulaması tamamen yenileniyor

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