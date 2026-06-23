Apple TV, iPhone'dan güncellenebilecek: iOS 27 ile geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Bu, Apple yeni tvOS sürümü yayınladığında güncellemeyi indirmek için artık fiziksel olarak Apple TV'nize gitmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. iPhone, iPad veya Mac'inizdeki Home uygulamasını açıp, Apple TV'nizi seçerek tvOS güncellemesini yükleyebileceksiniz. Bu, HomePod yazılımını güncelleyenler için tanıdık bir süreç.

Apple TV iPhone’dan nasıl güncellenir?

Tam Boyutta Gör

iPhone’da Home uygulamasını açın. Aksesuar listesinden Apple TV'nizi seçin. Yeni tvOS sürümünün olup olmadığını kontrol edin. Apple TV yazılımını güncellemeyi başlamak için Güncellemeyi Yükle'ye dokunun. Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini ve tamamlanmasını bekleyin.

Bu ufak bir değişiklik ancak Apple TV yazılım güncellemelerini takip etmeyi kolaylaştıracak. Elbette otomatik güncellemeleri açabilirsiniz ancak her zaman, hemen en son sürüme yüklemek iyi sonuçlar vermeyebiliyor.

iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler 3 sa. önce eklendi

iOS 27 şu anda geliştiriciler için beta sürümünde indirilebilir. Dün iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı. Apple, Temmuz ayında herkese açık beta sürümünün yayınlanacağını, ardından bu sonbaharda herkese yönelik sürümün sunulacağını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple TV Haberleri

iOS 27 ile Apple TV, iPhone'dan güncellenebilecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: