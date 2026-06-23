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    Apple TV, iPhone'dan güncellenebilecek: iOS 27 ile geliyor

    Apple, iOS 27'de Apple TV'yi güncellemeyi çok daha kolay hale getiren kullanışlı bir özellik ekledi. tvOS güncellemesi için artık Apple TV'yi açmak gerekmeyecek.

    Apple TV güncelleme iOS 27 Tam Boyutta Gör
    iOS 27, iPhone'daki Home uygulaması aracılığıyla Apple TV yazılım güncellemelerini yükleme desteği ekliyor.

    Bu, Apple yeni tvOS sürümü yayınladığında güncellemeyi indirmek için artık fiziksel olarak Apple TV'nize gitmenize gerek olmadığı anlamına geliyor. iPhone, iPad veya Mac'inizdeki Home uygulamasını açıp, Apple TV'nizi seçerek tvOS güncellemesini yükleyebileceksiniz. Bu, HomePod yazılımını güncelleyenler için tanıdık bir süreç.

    Apple TV iPhone’dan nasıl güncellenir?

    Apple TV tvOS iPhone'dan güncelleme Tam Boyutta Gör

    1. iPhone’da Home uygulamasını açın.
    2. Aksesuar listesinden Apple TV'nizi seçin.
    3. Yeni tvOS sürümünün olup olmadığını kontrol edin.
    4. Apple TV yazılımını güncellemeyi başlamak için Güncellemeyi Yükle'ye dokunun.
    5. Güncellemenin otomatik olarak indirilmesini ve tamamlanmasını bekleyin.

    Bu ufak bir değişiklik ancak Apple TV yazılım güncellemelerini takip etmeyi kolaylaştıracak. Elbette otomatik güncellemeleri açabilirsiniz ancak her zaman, hemen en son sürüme yüklemek iyi sonuçlar vermeyebiliyor.

    iOS 27 şu anda geliştiriciler için beta sürümünde indirilebilir. Dün iOS 27 beta 2 güncellemesi yayınlandı. Apple, Temmuz ayında herkese açık beta sürümünün yayınlanacağını, ardından bu sonbaharda herkese yönelik sürümün sunulacağını söylüyor.

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    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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