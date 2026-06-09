iOS 27 ile CarPlay'e eklenecek özellikler: Video dönemi başlıyor

iOS 27 ile CarPlay'e eklenecek özellikler
Apple, iOS 27 ile birlikte CarPlay deneyimini önemli ölçüde geliştirecek yeni özellikleri açıkladı. Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği ise video izleme desteği oldu. Şirket ayrıca daha gelişmiş Siri entegrasyonu ve çeşitli kullanım iyileştirmelerini de duyurdu.
Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, AirPlay destekli video uygulamalarındaki içerikleri doğrudan araç ekranına aktarabilecek. iPhone'da bir video oynatılırken AirPlay menüsünden araç ekranı seçilerek içerik görüntülenebilecek. Güvenlik nedeniyle video oynatma özelliği yalnızca araç park halindeyken kullanılabilecek.
Bir diğer önemli yenilik ise yeni nesil yapay zeka destekli Siri'nin CarPlay'e gelmesi. iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerle kullanılabilecek olan sistem, daha doğal dil anlayışı ve gelişmiş bağlamsal yanıtlar sunacak. Apple'ın verdiği örneğe göre kullanıcılar, "Arkadaşımın önerdiği rota hangisiydi?" gibi sorular sorarak anında yanıt alabilecek.
Bunlara ek olarak CarPlay'e şu yenilikler de geliyor:
- Müzik oynatma ekranında ses içinde ileri-geri sarma (audio scrubbing)
- Daha hassas GPS konum ve yön bilgileri
- Uygulamalar içerisinde mini ses oynatıcı desteği
- Kablosuz CarPlay bağlantısında daha yüksek kararlılık
Tüm yeni CarPlay özellikleri iOS 27 gerektiriyor. Güncelleme geliştiriciler için beta olarak yayınlanırken, halka açık beta sürümünün temmuz ayında, kararlı sürümün ise eylül ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
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