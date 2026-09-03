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    iOS 27 ile iPhone Handoff özelliği geliyor: Aynı telefon numarası iki iPhone'da kullanılabilecek

    Apple'ın iOS 27 güncellemesiyle sunacağı iPhone Handoff özelliğiyle kullanıcılar, aynı telefon numarasını iki iPhone arasında paylaşabilecek. Peki, nasıl çalışacak?

    ios 27 iphone handoff özelliği yeni Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27 ile çoğu iPhone kullanıcısının eleştirdiği, uzun süredir devam eden bir sınırlamayı kaldırıyor. iOS 27, elle SIM kart değiştirme, arama yönlendirme ya da ikinci hücresel hat için ödeme yapmaya gerek kalmadan tek telefon numarasını iki iPhone arasında paylaşmanıza olanak tanıyan iPhone Handoff adlı bir özelliği getiriyor.

    iPhone Handoff özelliği nasıl çalışacak?

    ios 27 aynı telefon numarasını iki iphoneda kullanma Tam Boyutta Gör
    iPhone Handoff özelliğini doğrudan Ayarlar - Hücresel altından etkinleştirebileceksiniz. İlk kurulum sırasında, bir iPhone'u ana cihazınız, diğerini ise yardımcı cihaz olarak belirlemeniz istenecek.

    Apple, birincil eSIM profilinizin ana iPhone'a bağlı kalacağını, ikinci telefon için ise bağlantılı yardımcı eSIM oluşturulacağını belirtiyor. Bu kurulum, hangi telefonu kullanıyorsanız kullanın, aynı telefon numarasını aktif tutarak her iki cihaz arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyacak.

    Tüm hücresel planlar ve hesap ayarları yalnızca ana iPhone'dan yönetilebilecek. Bu arada, konum paylaşımı otomatik olarak o anda hattı aktif olarak taşıyan iPhone'u takip edecek; yani, Bul’da konumunuza bakan kişiler, aktif telefonun nerede olduğunu görecek.

    Operatör desteği gerekiyor

    Her iki cihazda da iOS 27 yüklü olması yetmeyecek, operatörün de destek vermesi gerekecek. Amerika’da T-Mobile, Almanya’da Deutsche Telekom gibi büyük operatörlerin özelliği ilk olarak desteklemesi bekleniyor.

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