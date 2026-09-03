iOS 27 ile iPhone Handoff özelliği geliyor: Aynı telefon numarası iki iPhone'da kullanılabilecek

iPhone Handoff özelliği nasıl çalışacak?
Apple, birincil eSIM profilinizin ana iPhone'a bağlı kalacağını, ikinci telefon için ise bağlantılı yardımcı eSIM oluşturulacağını belirtiyor. Bu kurulum, hangi telefonu kullanıyorsanız kullanın, aynı telefon numarasını aktif tutarak her iki cihaz arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyacak.
Tüm hücresel planlar ve hesap ayarları yalnızca ana iPhone'dan yönetilebilecek. Bu arada, konum paylaşımı otomatik olarak o anda hattı aktif olarak taşıyan iPhone'u takip edecek; yani, Bul’da konumunuza bakan kişiler, aktif telefonun nerede olduğunu görecek.
Operatör desteği gerekiyor
Her iki cihazda da iOS 27 yüklü olması yetmeyecek, operatörün de destek vermesi gerekecek. Amerika’da T-Mobile, Almanya’da Deutsche Telekom gibi büyük operatörlerin özelliği ilk olarak desteklemesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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